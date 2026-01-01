ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് 2026 തിരക്കേറിയ വര്‍ഷം; പൂര്‍ണ ഷെഡ്യൂള്‍ അറിയാം

2026ല്‍ ടീം ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെ ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നറിയാം.

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് 2026 വളരെ തിരക്കേറിയ ഒന്നായിരിക്കും. വർഷത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ, ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. കൂടാതെ ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിലും ന്യൂസിലൻഡിലും പര്യടനം നടത്തും. 2026ല്‍ ടീം ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെ ടൂർണമെന്‍റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ഏതൊക്കെ ടീമുകൾ രാജ്യത്തെത്തുമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം.

ന്യൂസിലൻഡ് vs ഇന്ത്യ

2026ന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ടീം ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനം നടത്തും. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 ഐ പരമ്പരയും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും കിവീസ് കളിക്കും. ജനുവരി 11 ന് പര്യടനം ആരംഭിക്കും.

ടി20 ലോകകപ്പ്

പത്ത് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം, ഇന്ത്യൻ ടീം ശ്രീലങ്കയുമായി സംയുക്തമായി ടി20 ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ഫെബ്രുവരി 7 ന് ടൂർണമെന്‍റ് ആരംഭിക്കും, മാർച്ച് 8 ന് കിരീടപ്പോര് നടക്കും. സൂര്യകുമാർ യാദവ് നയിക്കുന്ന ടീം ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്.

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ പരമ്പര

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് അവസാനിച്ചതിനുശേഷം, ഇന്ത്യൻ ടീം അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ ഒരു പരമ്പര കളിക്കും. ഒരു ടെസ്റ്റും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും കളിക്കാൻ അഫ്‌ഗാന്‍ ടീം ഇന്ത്യയിലെത്തും. പരമ്പരയുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ഇംഗ്ലണ്ട് vs ഇന്ത്യ പരമ്പര

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ നേരിട്ട ശേഷം, ടീം ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം ആരംഭിക്കും. ജൂലൈ 1 ന് ആരംഭിച്ച് ജൂലൈ 19 ന് അവസാന മത്സരത്തോടെ അവസാനിക്കും. ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിനെതിരെ അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളും മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളും കളിക്കും.

ശ്രീലങ്കന്‍ പര്യടനം

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം, ഓഗസ്റ്റിൽ ടീം ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തും. ഇന്ത്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമേ കളിക്കൂ. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പരമ്പര നിർണായകമായിരിക്കും, എന്നാൽ ഈ പര്യടനത്തിനുള്ള തീയതികൾ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ vs ഇന്ത്യ പരമ്പര

ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം, ടീം ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെ നേരിടും. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയാണിത്. പരമ്പരയുടെ വേദി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്

സെപ്റ്റംബർ 19 ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില്‍ ടീം ഇന്ത്യയും പങ്കെടുക്കും. ബിസിസിഐ ടൂർണമെന്‍റിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ബി ടീമിനെ അയയ്ക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ, റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയും സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുകയും ചെയ്‌തു.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് vs ഇന്ത്യ പരമ്പര

ഇന്ത്യയുടെ ബി ടീം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ടീം ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനു ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. പര്യടനത്തിൽ കരീബിയൻ ടീം മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയും അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 ഐ പരമ്പരയും കളിക്കും.

ന്യൂസിലൻഡ് vs ഇന്ത്യ പരമ്പര

രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പരമ്പരയ്ക്കായി ഇന്ത്യൻ ടീം 2026 ഒക്ടോബർ അവസാനം ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോകും. നവംബർ വരെ പര്യടനം തുടരും. ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഫോർമാറ്റിൽ ന്യൂസിലൻഡ് മണ്ണിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് മോശം റെക്കോർഡാണുള്ളത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഗിൽ ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി നേരിടേണ്ടിവരും.

ശ്രീലങ്ക vs ഇന്ത്യ പരമ്പര

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെ ടീം ഇന്ത്യയുടെ 2026ലെ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമാകും. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

