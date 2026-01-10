കിവീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം: നിരവധി റെക്കോര്ഡ് നേട്ടത്തിനരികെ ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്
ജനുവരി 11 ന് വഡോദരയിലാണ് ആദ്യ ഏകദിനം.
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യ-ന്യൂസീലൻഡ് മൂന്ന് മത്സര ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കമാകും. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പരയിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ടീം ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു. 2026ലും ഈ കുതിപ്പ് തുടരാനാണ് ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കിവീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയും ആരംഭിക്കും.
ജനുവരി 11 ന് വഡോദരയിലാണ് ആദ്യ ഏകദിനം, തുടർന്ന് ജനുവരി 14 നും 18 നും രാജ്കോട്ടിലും ഇൻഡോറിലും ഏകദിനങ്ങൾ നടക്കും. രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി, ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗിൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങള് നിരവധി പ്രധാന റെക്കോർഡുകള്ക്ക് അരികെയാണ്.
കാലിസിന്റേയും ഇൻസമാമിന്റേയും റെക്കോർഡ്
ടീം ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർ ബാറ്റര് രോഹിത് ശർമ്മ മികച്ച ഫോമിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-1 ന് തോറ്റെങ്കിലും പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീരീസായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലും രോഹിത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരേയും രോഹിത് തന്റെ ഫോം തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഈ പരമ്പരയിലും താരം മികച്ച റൺസ് നേടിയാൽ, നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ മറികടക്കും.
ഏകദിനത്തിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച റൺ സ്കോറർമാരുടെ പട്ടികയിൽ രോഹിത് നിലവിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ്. 279 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 11,516 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. എന്നാല് ജാക് കാലിസിനെ (11,579 റൺസ്) മറികടന്ന് എട്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ രോഹിതിന് 64 റൺസ് മാത്രം മതി. കൂടാതെ, ഈ പരമ്പരയിൽ 224 റൺസ് നേടിയാൽ, ഇൻസമാം-ഉൾ-ഹഖിനെ (11,739 റൺസ്) മറികടന്ന് എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഏകദിന റൺ പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തും.
സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡ് കോലി തകർക്കുമോ..?
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ അവസാന ഏകദിന പരമ്പരയിൽ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ചായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിരാട് കോലി വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലും മികച്ച ഫോം തുടർന്നു. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കോലി റൺസ് നേടുന്നത് തുടർന്നാൽ, ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ മറികടക്കും.
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ നിലവിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ് ഒന്നാമത്. 41 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 1,750 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. കോലിക്ക് മറികടക്കാൻ ഇനി 94 റൺസ് മാത്രം മതി. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 33 ഏകദിന ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 1,657 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് വിരാട് കോലി. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ച്വറികൾ നേടുന്ന കളിക്കാരനാകാൻ വിരാട് കോലിക്ക് ഒരു സെഞ്ച്വറി കൂടി മതി. നിലവിൽ, ആറ് സെഞ്ച്വറികൾ എന്ന റെക്കോർഡിൽ വീരേന്ദർ സെവാഗിനും റിക്കി പോണ്ടിംഗിനൊപ്പമാണ്.
ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് ശുഭ്മന് ഗില്
ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 3000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാകാനുള്ള അവസരത്തിനടുത്താണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മന് ഗില്. 3,000 റൺസ് തികയ്ക്കാൻ ഗില്ലിന് 182 റൺസ് കൂടി വേണം. ഇതുവരെ 58 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 2,818 റൺസ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 3,000 റൺസ് തികച്ച കളിക്കാരൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഹാഷിം അംലയാണ്, വെറും 57 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്നാണ് താരം ഈ നാഴികക്കല്ല് നേടിയത്. 67 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 3,000 റൺസ് നേടിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ ഷായ് ഹോപ്പാണ് താരത്തിനു തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്.
കുൽദീപ് യാദവ്
കുൽദീപ് യാദവിനു 200 വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കാൻ ഒമ്പത് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി മതി. 117 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 191 വിക്കറ്റുകൾ താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 104 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 200 ഏകദിന വിക്കറ്റുകൾ തികച്ച മുഹമ്മദ് ഷമിയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 200 ഏകദിന വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ബൗളര്.
ശ്രേയസ് അയ്യറുടെ 3,000 റൺസ് ക്ലബ്ബ്
ഏകദിനത്തിൽ 3,000 റൺസ് തികയ്ക്കാൻ ശ്രേയസ് അയ്യർക്ക് 83 റൺസ് കൂടി മതി. ഇതുവരെ 67 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 2,917 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, ഏകദിനത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ്മ, കെഎൽ രാഹുൽ എന്നിവർ മാത്രമാണ് 3,000 റൺസ് തികച്ചത്.
