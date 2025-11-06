വനിതാ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് ടാറ്റയുടെ സമ്മാനം; ഇന്ത്യന് ടീമംഗങ്ങള്ക്ക് പുതിയ സിയാറ എസ്യുവി നൽകും
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ടീമിന് പ്രത്യേക സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : November 6, 2025 at 3:52 PM IST
ലോകകപ്പ് നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനു പാരിതോഷികങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നു. ബിസിസിഐ ടീമിന് 51 കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളും കളിക്കാർക്ക് പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകുമെന്നും നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ടീമിന് പ്രത്യേക സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ടാറ്റ സിയാറ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും സമ്മാനിക്കും.
'അസാധാരണമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും വിജയങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും അഭിമാനത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും യാത്ര ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ കഥകളാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഇതിഹാസത്തെ അതായത് ടാറ്റ സിയാറയെ സമ്മാനിക്കുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന് അഭിമാനകരമാണ്', ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ എംഡിയും സിഇഒയുമായ ശൈലേഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു.
Legend Meets Legends.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 5, 2025
Celebrating the Indian Women’s Cricket Team and their legendary ICC Women’s World Cup performance, Tata Motors Passenger Vehicles proudly presents each member of the team with the Tata Sierra — a bold, versatile, and timeless legend.@TataCompanies pic.twitter.com/RxT4viRa9p
ടാറ്റ സിയാറ
ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ചരിത്രത്തിൽ ടാറ്റ സിയാറയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. 1991 ൽ അവതരിപ്പിച്ച സിയാറ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എസ്യുവികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ടാറ്റ ടെൽകോളിന്റെ കരുത്തുറ്റ "X2" പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചത്. ഐക്കണിക് എസ്യുവി ഇത്തവണ ഒരു ആധുനിക 5-ഡോർ മോണോകോക്ക് വാഹനമായി നവംബർ 25 ന് ആണ് അവതരിക്കുന്നത്.
ടാറ്റയുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന്-സ്ക്രീൻ ഡാഷ്ബോർഡ് ലേയൗട്ടുമായി എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വാഹനമാണ് സിയാറ. ഇല്ല്യുമിനേറ്റഡ് ലോഗോ വരുന്ന പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, എസി കൺട്രോളുകൾക്കുള്ള ടച്ച് പാനൽ, പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ്, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, പവർഡ് വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ADAS സേഫ്റ്റി സ്യൂട്ട് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഫീച്ചർ ലോഡഡായ ഒരു ക്യാബിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എസ്യുവി വാഗ്ദാനം ചെയ്യും.
If interiors could perform. This would be the stage.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 5, 2025
It’s not just a cabin. It’s your space.
Sonic, horizon view, effortlessly intelligent.
Welcome the new look and sound of smart.
Sierra. The legend returns.
25.11.25.
Register interest: https://t.co/agWNovoyzx pic.twitter.com/OVUrzZj0R4
ഞായറാഴ്ച നവി മുംബൈയിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി വനിതാ ലോകകപ്പിനായുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിരാമമിട്ടത്. ഷഫാലി വർമ്മയുടെ 87 റൺസിന്റേയും ദീപ്തി ശർമ്മയുടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പ്രകടനത്തിന്റേയും കരുത്തിൽ, തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ 52 റൺസിന്റെ മിന്നുംവിജയം നേടി.
1983ൽ കപിൽ ദേവിനും 2011ൽ എം.എസ്. ധോണിക്കും ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50 ഓവർ ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായി ഹർമൻപ്രീത് കൗർ മാറി. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ കളിക്കാരായ സ്മൃതി മന്ദാന, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, രാധ യാദവ് എന്നിവർക്ക് 2.25 കോടി രൂപ വീതം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ രേണുക സിംഗ് താക്കൂറിന് ഒരു കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
