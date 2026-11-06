യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സില് മിന്നും നേട്ടവുമായി തൻവി പത്രി; വനിതാ സിംഗിൾസിൽ വെള്ളി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം
യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ബാഡ്മിന്റണ് ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത; വെള്ളി മെഡലോടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തൻവി.
Published : November 6, 2026 at 11:21 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ബാഡ്മിന്റണ് വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ചരിത്രനേട്ടവുമായി ഇന്ത്യൻ താരം തൻവി പത്രി. സെനഗലിലെ ഡാക്കറിൽ നടന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തൻവി വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ബാഡ്മിന്റണ് വനിതാ സിംഗിൾസിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഇതോടെ തൻവി സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു.
ആവേശം നിറഞ്ഞ ഫൈനൽ പോരാട്ടം
വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ലോക ജൂനിയർ ചാമ്പ്യനായ ചൈനയുടെ ഷാങ് യി ക്സിന്നിനോടാണ് തൻവി പരാജയപ്പെട്ടത്. ഒരു മണിക്കൂറും 22 മിനിറ്റും നീണ്ടുനിന്ന തകർപ്പൻ പോരാട്ടത്തിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാടിയ ശേഷമായിരുന്നു 15-21, 21-13, 26-24 എന്ന സ്കോറിന് ഇന്ത്യൻ താരം കീഴടങ്ങിയത്. ആറ് മാച്ച് പോയിന്റുകൾ പ്രതിരോധിച്ച തൻവിക്ക് മൂന്ന് തവണ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഫിനിഷിംഗിലെ പിഴവ് തിരിച്ചടിയാവുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച സെമി ഫൈനൽ ജയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ബാഡ്മിന്റണ് ഫൈനലിൽ കടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം എന്ന ബഹുമതി തൻവി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
A final fought till the very end! 🔥🏸 Tanvi Patri and Zhang Yi Xin put on a thriller in the women's singles final at #Dakar2026 #YouthOlympics https://t.co/Z9SlEmFmTe— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 6, 2026
റെക്കോർഡ് ബുക്കിലേക്ക് തൻവി
തൻവിക്ക് മുൻപ് പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ എച്ച്.എസ് പ്രണോയ് (2010), ലക്ഷ്യ സെൻ (2018) എന്നിവർ മാത്രമാണ് യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സില് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യ ഗെയിമിൽ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന തൻവി 25 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ചൈനീസ് താരം ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നതോടെ മത്സരം നിർണ്ണായകമായ മൂന്നാം ഗെയിമിലേക്ക് നീണ്ടു. മൂന്നാം ഗെയിമിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 19-10 എന്ന നിലയിൽ ഷാങ് ഏറെ മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിശ്വസനീയമായ പോരാട്ടവീര്യത്തോടെ സ്കോർ 19-15 ആക്കി തൻവി കുറച്ചു. തുടർന്ന് തുടർച്ചയായ മാച്ച് പോയിന്റുകൾ രക്ഷപെടുത്തി തൻവി കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നുവെങ്കിലും പരിചയസമ്പന്നയായ ഷാങ് ഒടുവിൽ വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.
The first of many! 🌟 Tanvi Patri reacts after winning a historic Youth Olympic badminton medal for India at #Dakar2026. 🥈🇮🇳 #YouthOlympics https://t.co/z6Z36Tekiw— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 5, 2026
രാജ്യത്തിന് അഭിമാന നിമിഷമെന്ന് ബി.എ.ഐ
തൻവിയുടെ ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടത്തെ ബാഡ്മിന്റണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശംസിച്ചു. വെറും 15-ാം വയസ്സിൽ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടുക എന്നത് അസാധാരണമായ നേട്ടമാണെന്നും തൻവിയുടെ പോരാട്ടവീര്യം രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ അഭിമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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