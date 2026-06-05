ഖത്തറിനായി പന്തുതട്ടാൻ ഒരു കണ്ണൂരുകാരൻ; ലോകപ്പിലെ ആദ്യ മലയാളി എന്ന ചരിത്ര നേട്ടവുമായി തഹ്സിൻ
കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി സ്വദേശിയാണ് തഹ്സിൻ മുഹമ്മദ് ജംഷിദ്. ലോകകപ്പ് ടീമിലെത്തുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ മലയാളി എന്ന സുവർണ നേട്ടമാണ് തഹ്സിൻ തൻ്റെ 19-ാമത് വയസിൽ സ്വന്തമാക്കുന്നത്
Published : June 5, 2026 at 11:04 AM IST
കണ്ണൂർ: ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ കായിക പ്രേമിയുടെയും വലിയ സ്വപ്നമാണ്. ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ തഹ്സിൻ മുഹമ്മദ് ജംഷിദ്. ഖത്തർ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ ഇടംനേടിയ ഈ 19കാരനിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കും മലയാളികൾക്കും ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ അഭിമാനിക്കാം.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഖത്തർ ദേശീയ ടീമിലാണ് തഹ്സിൻ ഇടം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനും മലയാളിയുമായി ഈ യുവതാരം മാറി. തലശ്ശേരി സ്വദേശി ജംഷിദിൻ്റെയും വളപട്ടണം സ്വദേശിനി ഷൈമയുടെയും മകനാണ് തഹ്സിൻ.
പിതാവിൻ്റെ സ്വപ്നം
ഫുട്ബോൾ താരമായിരുന്ന പിതാവിൻ്റെ വലിയ മോഹമാണ് തഹ്സിനിലൂടെ ഇപ്പോൾ യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. 1992ൽ അഖിലേന്ത്യാ കിരീടം നേടിയ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലാ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു ജംഷിദ്. ജോ പോൾ അഞ്ചേരിക്കൊപ്പം കേരള യൂത്ത് ടീമിൽ കളിച്ച ജംഷിദ് പിന്നീട് മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്യാമ്പിലും ഇടംനേടി.
എന്നാൽ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഫുട്ബോൾ കരിയർ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന് 23-ാം വയസിൽ അദ്ദേഹം ഖത്തറിലേക്ക് ചേക്കേറി. തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കരിയർ ലോകമറിയുന്ന ഫുട്ബോൾ താരമായി മകൻ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത് കാണുന്നതിൻ്റെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ജംഷിദ്. തഹ്സിൻ്റെ ഈ നേട്ടത്തിൽ അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആസ്പയർ അക്കാദമിയിലൂടെ വളർച്ച
ഖത്തറിലെ പ്രശസ്തമായ ആസ്പയർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയിലാണ് തഹ്സിൻ മുൻനിര പരിശീലനം നേടിയത്. ലോകോത്തര താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ വിഖ്യാതമായ കേന്ദ്രമാണിത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാൽപന്തുകളിയോടുള്ള ആവേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് പരിശീലകർ താരത്തെ അക്കാദമിയിൽ എത്തിച്ചത്.
വിങ്ങറായി കളിക്കുന്ന തഹ്സിൻ ഖത്തറിലെ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രതിഭ മിനുക്കിയെടുത്തത്. നിലവിൽ ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗിൽ അൽ ദുഹൈൽ ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് താരം ബൂട്ടണിയുന്നത്. മികച്ച ഡ്രിബ്ലിങ് പാടവവും പന്തടക്കവുമാണ് ഈ യുവതാരത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക ലീഗുകളിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള വഴിതുറന്നത്.
ദേശീയ ക്യാമ്പിലേക്ക്
2021ലാണ് തഹ്സിൻ ഖത്തർ അണ്ടർ 16 ടീമിൽ ഇടംനേടുന്നത്. തുടർന്ന് അണ്ടർ 17, അണ്ടർ 19 എന്നീ ടീമുകളിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ഈ തുടർച്ചയായ മുന്നേറ്റമാണ് 2024 ജൂണിൽ സീനിയർ ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്ത്യക്കും എതിരായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിലാണ് താരം ആദ്യം ഉൾപ്പെട്ടത്.
ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഖത്തർ കുപ്പായത്തിൽ ഒരു മലയാളി എത്തിയത് കായിക മേഖലയിൽ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ ഖത്തർ നിരയിൽ ഇടംപിടിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ആ കടമ്പ കടക്കാൻ ഈ 19കാരനായി.
ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ലീഗുകളിൽ നിരവധി മലയാളികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ സീനിയർ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന സവിശേഷതയും തഹ്സിനുണ്ട്. അതിവേഗത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളും കൃത്യതയോടെ പാസുകൾ നൽകാനുള്ള കഴിവുമാണ് പരിശീലകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാക്കുന്നത്.
പിതാവിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഫുട്ബോൾ പാഠങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു. ഫോം തുടർന്നാൽ വരുംകാലങ്ങളിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിലടക്കം ഖത്തറിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ ഈ മലയാളി താരത്തെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് കാണാനാകും. കായിക മേഖലയിലെ യുവ തലമുറക്കും വലിയ പ്രചോദനമാണ് തലശ്ശേരിയുടെ സ്വന്തം താരമായ തഹ്സിൻ.
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