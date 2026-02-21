സെമിയിലെത്താന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി എത്ര ജയം വേണം? സൂപ്പര് 8 സമവാക്യങ്ങള് ഇങ്ങനെ
ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയുടെ സെമി ഫെെനല് സാധ്യതകള് അറിയാം.
Published : February 21, 2026 at 2:19 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിൽ അപരാജിത കുതിപ്പുമായാണ് ഇന്ത്യ സൂപ്പർ 8ൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ഇനി ലക്ഷ്യം സെമി ഫൈനൽ. എന്നാൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവിനും സംഘത്തിനും മുന്നിലുള്ളത് കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നീ കരുത്തരായ എതിരാളികളെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സൂപ്പർ 8-ൽ നേരിടാനുള്ളത്.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെയാണ് ഇന്ത്യ സൂപ്പർ-8 ലേക്ക് മുന്നേറിയത്. യുഎഇയെ 29 റൺസിനും, നമീബിയയെ 93 റൺസിനും തകർത്ത ടീം ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാനെതിരെ 61 റൺസിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ നെതർലാൻഡ്സിനെയും (17 റൺസിന്) പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു.
സൂപ്പർ-8ലെ തീപാറുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ
സൂപ്പർ 8-ൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത്.
• ഫെബ്രുവരി 22 (ഞായർ): ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. വൈകിട്ട് 7:00 ന്
• ഫെബ്രുവരി 26 (വ്യാഴം): ഇന്ത്യ vs സിംബാബ്വെ. വൈകിട്ട് 7:00 ന്
• മാർച്ച് 1 (ഞായർ): ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്. വൈകിട്ട് 7:00 ന്
സെമി ഫൈനൽ സമവാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ?
20 ടീമുകളുമായി തുടങ്ങിയ ടൂർണമെന്റില് നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നായി ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരാണ് സൂപ്പർ-8ൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ എട്ട് ടീമുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചാണ് സൂപ്പർ-8 പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സൂപ്പർ 8-ലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് രാജകീയമായി തന്നെ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറാം. മൂന്നിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചാലും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അവസാന നാലിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ ഓരോ ടീമിനും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ജയമെങ്കിലും അനിവാര്യമാണ്.
വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ നെറ്റ് റൺ റേറ്റ്
പോയിന്റുകൾ തുല്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് ആയിരിക്കും സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളെ തീരുമാനിക്കുക. നിലവിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും മികച്ച റൺ റേറ്റ് (2.5+) ഉള്ളത് ഇന്ത്യക്കാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നീ ടീമുകളുടെ റൺ റേറ്റ് രണ്ടിൽ താഴെയാണ്. ഇന്ത്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ നാല് പോയിന്റ് ലഭിക്കും. എന്നാൽ മറ്റു ടീമുകൾക്കും ഇതേ പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ, മികച്ച നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് നിലനിർത്തുക എന്നത് സൂര്യകുമാറിനും സംഘത്തിനും നിർണ്ണായകമാകും.