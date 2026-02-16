ഓസീസ് ടീമില് സുപ്രധാന മാറ്റം: ജോഷ് ഹേസൽവുഡിന് പകരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
കാലിനേറ്റ പരിക്കില് നിന്ന് ഹേസല്വുഡ് പൂര്ണ്ണമായി മുക്തനായിട്ടില്ല.
Published : February 16, 2026 at 4:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പരിക്കുമൂലം പുറത്തായ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ജോഷ് ഹേസൽവുഡിന് പകരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. കാലിനേറ്റ പരിക്കില് നിന്ന് ഹേസല്വുഡിന് പൂര്ണ്ണമായി മുക്തനാകാന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്മിത്തിന് പച്ചക്കൊടി നല്കിയത്. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലുള്ള മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയ, ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അയർലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും രണ്ടാം ലീഗ് മത്സരത്തിൽ സിംബാബ്വെയോട് ദയനീയമായ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി.
ഓസീസിനു ഇനി ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ സൂപ്പർ 8 റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയൂ. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മൂന്നാം ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിനെതിരെ കടുത്ത പരീക്ഷണമാകും നേരിടുക. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് പല്ലക്കലെയിൽ നടക്കും.
🚨 IT'S HAPPENING! #T20WorldCup— cricket.com.au (@cricketcomau) February 16, 2026
Just hours before tonight's must-win match against Sri Lanka too
READ: https://t.co/9WVaee2CVD pic.twitter.com/Z22V72JxIl
ജോഷ് ഹേസിൽവുഡിനെ നേരത്തെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരനെ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇപ്പോൾ സ്മിത്തിനെ പകരക്കാരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
2010 ൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടി20 ടീമിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സ്മിത്ത് ഇതുവരെ 67 ടി20 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുകയും 5 സെഞ്ച്വറികൾ ഉൾപ്പെടെ 1,094 റൺസ് നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2024 ലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചത്. അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച താരം വെറും 6 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 300 ൽ അധികം റൺസ് നേടിയിരുന്നു.
ഇതേത്തുടർന്ന് ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. അതേസമയം ഗ്രോയിന് ഇഞ്ചുറി കാരണം ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങള് നഷ്ടമായ ക്യാപ്റ്റന് മിച്ചല് മാര്ഷ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില് ഇറങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം: മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് , സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, കൂപ്പർ കോണോളി, ടിം ഡേവിഡ്, ബെൻ ഡുവാർഷുയിസ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, നഥാൻ എല്ലിസ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മാത്യു ഗണ്ണെമാൻ, ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ, മാത്യു റെൻഷാ, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, ആദം സാംപ. റിസർവ് പ്ലെയർ: ഷോൺ അബോട്ട്.
Also Read: തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ ബാബര് അടക്കമുള്ള താരങ്ങളെ ടീമില് നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് പാക് മുന് താരങ്ങള്