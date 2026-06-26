കളി തീരാൻ 19 പന്തുകൾ ബാക്കി! ബംഗ്ലാദേശിനെ അനായാസം വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ, ചരിത്രമെഴുതി ശ്രീ ചരണി
വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ്: ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ നോക്കൗട്ടിൽ; ഷഫാലിക്ക് റെക്കോർഡ് ഫിഫ്റ്റി, ശ്രീ ചരണിക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം.
Published : June 26, 2026 at 10:00 AM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: ഐസിസി വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 5 വിക്കറ്റിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം. മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഉയർത്തിയ 137 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 19 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ മറികടന്നു. ഓപ്പണർ ഷഫാലി വർമ്മയുടെ തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയും ബൗളിംഗിൽ ശ്രീ ചരണിയുടെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനവുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ഷഫാലിയുടെ മിന്നൽ ബാറ്റിംഗ്
ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ തുടക്കം മുതൽക്കേ ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ ഓവർ മുതൽ ബംഗ്ലാദേശ് ബൗളർമാരെ ഷഫാലി വർമ്മ കടന്നാക്രമിച്ചു. മറുഭാഗത്ത് 8 റൺസ് എടുത്ത സ്മൃതി മന്ദാന പെട്ടെന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും അത് ഇന്ത്യയുടെ റൺറേറ്റിനെ ബാധിച്ചില്ല. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ യാസ്തിക ഭാട്ടിയയുമായി (23) ചേർന്ന് ഷഫാലി സ്കോർ ബോർഡ് അതിവേഗം ചലിപ്പിച്ചു.
India stay in the running for a #T20WorldCup semi-final berth with a victory over Bangladesh 💪— ICC (@ICC) June 25, 2026
📝: https://t.co/Fk1pgw4HxO pic.twitter.com/o2bpuM6gt4
ആദ്യ 6 ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 63/1 എന്ന സ്കോറിലെത്തി. വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പവർപ്ലേ സ്കോറാണിത്. വെറും 29 പന്തുകളിൽ നിന്നും ഷഫാലി തന്റെ അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി. വനിതാ ലോകകപ്പിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ ഫിഫ്റ്റിയാണ്. 34 പന്തിൽ 8 ഫോറും ഒരു സിക്സറുമടക്കം 53 റൺസ് എടുത്ത ഷഫാലി ഒടുവിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്റ്റമ്പ് ഔട്ടാവുകയായിരുന്നു.
ജെമീമയുടെ ഫിനിഷിംഗും ഇന്ത്യൻ വിജയവും
ഷഫാലി പുറത്തായതിന് ശേഷം റിച്ചാ ഘോഷും (10) യാസ്തികയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യ നേരിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായി. എന്നാൽ ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് 15 പന്തിൽ 3 ഫോറും ഒരു സിക്സറുമടക്കം 26 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിച്ചു. ഒടുവിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും ദീപ്തി ശർമ്മയും ചേർന്ന് 16.5 ഓവറിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്ത് എത്തിച്ചു.
ബംഗ്ലാദേശിനെ തളച്ച് ശ്രീ ചരണിയുടെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനം
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബംഗ്ലാദേശ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 136 റൺസാണ് എടുത്തത്. ഓപ്പണർ ജുവൈരിയ ഫെർദൗസ് (33), ക്യാപ്റ്റൻ നിഗർ സുൽത്താന (32) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നിരയിൽ തിളങ്ങിയത്. ഇന്ത്യൻ ഫീൽഡർമാർ വരുത്തിയ പിഴവുകൾ കാരണമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന് ഈ സ്കോറിലെങ്കിലും എത്താൻ സാധിച്ചത്.
Shafali Verma set up India's win over Bangladesh in the #T20WorldCup with a fine fifty 👌— ICC (@ICC) June 25, 2026
She wins the @aramco POTM 🏅 pic.twitter.com/y7HAKtxVow
ഇന്ത്യയ്ക്കായി രാധാ യാദവ് 28 റൺസ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അവസാന ഓവറുകളിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞ ശ്രീ ചരണി 24 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ഈ വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തോടെ ഒരു ടി20 ലോകകപ്പ് എഡിഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് (12 വിക്കറ്റ്) നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരമെന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡ് ശ്രീ ചരണി സ്വന്തമാക്കി. പൂനം യാദവിന്റെ (10 വിക്കറ്റ്) റെക്കോർഡാണ് താരം മറികടന്നത്.
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