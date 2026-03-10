ETV Bharat / sports

File Photo: Arshdeep Singh (IANS)
ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ തകർപ്പൻ വിജയം നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ പേസർ അർഷ്‌ദീപ് സിംഗിന് തിരിച്ചടി. മത്സരത്തിനിടെ ഐസിസിയുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് താരത്തിനു മാച്ച് ഫീസിന്‍റെ 15 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തി. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ പെരുമാറ്റമാണ് താരത്തിന് വിനയായത്.

ഐസിസി പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിലെ ലെവൽ 1 ലംഘനമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കളിക്കാർക്കും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനുമുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 2.9 പ്രകാരമാണ് നടപടി. അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിനിടെ പന്തോ മറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങളോ സഹതാരത്തിന് നേരെ അപകടകരമായ രീതിയിലോ അനുചിതമായോ എറിയുന്നത് വിലക്കുന്നതാണ് ഈ ചട്ടം. പിഴയ്ക്ക് പുറമെ, താരത്തിന്‍റെ അച്ചടക്ക റെക്കോർഡിൽ ഒരു ഡിമെറിറ്റ് പോയിന്‍റ് കൂടി ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ 24 മാസത്തിനിടെ താരം നടത്തുന്ന ആദ്യ കുറ്റകൃത്യമാണിത്.

വിവാദമായ സംഭവം

ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്നിംഗ്‌സിന്‍റെ 11-ാം ഓവറിലായിരുന്നു നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 256 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കിവീസ് 102 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പതറുകയായിരുന്നു. ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിൽ പന്തെടുത്ത അർഷ്‌ദീപ് അത് ബാറ്ററായ ഡാരിൽ മിച്ചലിന് നേരെ എറിയുകയായിരുന്നു. പന്ത് മിച്ചലിന്‍റെ ദേഹത്ത് കൊള്ളുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ ക്ഷമ ചോദിക്കാതെ താരം ശാന്തനായി ബൗളിംഗ് റണ്ണപ്പിലേക്ക് മടങ്ങിയത് മിച്ചലിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. താരം മൈതാനത്ത് വെച്ച് തന്നെ തന്‍റെ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

എമിറേറ്റ്സ് ഐസിസി എലൈറ്റ് പാനൽ മാച്ച് റഫറി ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റാണ് ശിക്ഷാ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അർഷ്ദീപ് കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ശിക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഔദ്യോഗികമായി വാദം കേൾക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഓൺ-ഫീൽഡ് അമ്പയർമാരായ റിച്ചാർഡ് ഇല്ലിംഗ്വർത്ത്, അലക്സ് വാർഫ്, മൂന്നാം അമ്പയർ അല്ലാഹുദ്ദീൻ പലേക്കർ, നാലാം അമ്പയർ അഡ്രിയാൻ ഹോൾഡ്‌സ്റ്റോക്ക് എന്നിവരാണ് താരത്തിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്.

മത്സരത്തിന് ശേഷം നടന്ന വിക്ടറി ലാപ്പിനിടെ അർഷ്‌ദീപ് മിച്ചലിന്‍റെ അടുത്തെത്തി നേരിട്ട് ക്ഷമാപണം നടത്തി. "എന്‍റെ ത്രോ അപ്രതീക്ഷിതമായി റിവേഴ്‌സ് സ്വിംഗ് ചെയ്തതാണ്. അത് മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ പോയത്," എന്ന് താരം പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ ഇരുവരും പരസ്പരം കൈകൊടുക്കുന്നതും തമാശകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.

