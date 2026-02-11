വെടിക്കെട്ട് താരം അഭിഷേക് ശര്മ ആശുപത്രിയില്, അടുത്ത മത്സരം കളിക്കില്ല, പകരം സഞ്ജു?
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ശർമ്മ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ
Published : February 11, 2026 at 9:39 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ടി20 ലോകകപ്പ് പുരോഗമിക്കവെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വൻ തിരിച്ചടിയായി സൂപ്പര്താരം അഭിഷേക് ശര്മയുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്. വയറിലെ അണുബാധയെത്തുടർന്ന് താരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ വ്യാഴാഴ്ച അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നമീബിയയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ താരം കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി അഭിഷേക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
"വയറിലെ അണുബാധയെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അഭിഷേകിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നം കണ്ടെത്താനായി ചില പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. എങ്കിലും നമീബിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലവിൽ കുറവാണ്," ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അതേസമയം, ഫെബ്രുവരി 15-ന് കൊളംബോയിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെതിരെ നടക്കുന്ന വലിയ മത്സരത്തിന് മുൻപായി താരം സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്. ഞായറാഴ്ച മുഖ്യപരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ ഒരുക്കിയ വിരുന്നിൽ ശർമ്മ പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും മറ്റ് താരങ്ങളേക്കാൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും മടങ്ങിയിരുന്നു. അഭിഷേക് ശർമ്മ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി തിരിച്ചെത്താൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും കൂടി എടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. രോഗബാധിതനായ താരത്തെ ധൃതിപ്പെട്ട് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ടീം മാനേജ്മെൻ്റിന് താല്പര്യമില്ല. എങ്കിലും, താരത്തിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് പ്രകടനം നിര്ണായകമാണെന്നാണ് ടീമിൻ്റെ വിലയിരുത്തല്.
"അഭിയുടെ (അഭിഷേക് ശർമ്മ) വയറിന് ഇപ്പോഴും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, മത്സരത്തിന് അദ്ദേഹം ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പരിശീലകനായ ടെൻ ഡോഷേറ്റ് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലന സെഷനിൽ ശർമ്മ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പുറത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പകരം സഞ്ജു സാംസണെ ടീം പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തിടെ നടന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ നാട്ടിലെ പരമ്പരയിൽ ഓപ്പണറായി എത്തിയ സഞ്ജുവിന് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനുപിന്നാലെ താരം സൈഡ് ബെഞ്ചിലായിരുന്നു. അഭിഷേകിന് അസുഖം ഭേദമായില്ലെങ്കില് സഞ്ജുവിന് അവസരം നല്കാനാണ് ടീം മാനേജ്മെൻ്റ് ആലോചിക്കുന്നതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ശർമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ സഞ്ജു സാംസണിലേക്കാണ്.
"ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മിഡിൽ ഓർഡറിൽ പരീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് അദ്ദേഹം ടോപ്പ് ഓർഡറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ ഇഷാൻ കിഷനെപ്പോലെ ഒരാൾ വന്ന് (ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ) മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ, ആദ്യ മത്സരത്തിലെ സെലക്ഷൻ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്," അസിസ്റ്റൻ്റ് കോച്ച് വിശദീകരിച്ചു. "എങ്കിലും ടൂർണമെൻ്റ് ജയിക്കാൻ ഇനിയും അഞ്ചോ ആറോ മത്സരങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്നും 15 അംഗങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് പരമ്പരയിൽ 31 കാരനായ സഞ്ജു പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഗില്ലിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ വന്ന ഒഴിവിലേക്ക് അഭിഷേക് ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ജുവാണ് ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 46 റൺസ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടാനായത്.
9.20 എന്ന മോശം ശരാശരിയും 135.29 പ്രഹരശേഷിയും മാത്രമായിരുന്നു താരത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ മോശം പ്രകടനത്തെത്തുടർന്ന് സഞ്ജുവിന് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും അഭിഷേകും ഇഷാൻ കിഷനും പുതിയ ഓപ്പണിംഗ് ജോഡികളായി മാറുകയും ചെയ്തു. തിലക് വർമ്മയാണ് മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയത്.
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അഭിഷേക് പുറത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററായ സഞ്ജുവിന് മറ്റൊരു അവസരം കൂടി ലഭിച്ചേക്കാം. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ 23 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെഞ്ചുറികളും ഒരു അർധ സെഞ്ചുറിയും ഉൾപ്പെടെ 605 റൺസ് സഞ്ജു നേടിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയായി, വൈറൽ പനിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ടീമില് തിരിച്ചെത്തും. വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ യുഎസ്എയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബുംറ കളിച്ചിരുന്നില്ല, പകരം മുഹമ്മദ് സിറാജാണ് ഇറങ്ങിയത്. മൂന്നാഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നത് കൂടുതൽ കരുത്തേകി.
