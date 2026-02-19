ETV Bharat / sports

സൂപ്പർ 8 പ്രവേശനത്തോടെ 2028 ലോകകപ്പിന് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഉൾപ്പെടെ 8 ടീമുകൾ

T20 World Cup
ടി20 ലോകകപ്പ് ട്രോഫി (getty)
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുടെ ശ്രീലങ്കയും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് ആവേശകരമായ സൂപ്പർ-8 ഘട്ടത്തിലെത്തി. ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ മാർച്ച് 1 വരെയാണ് നിർണ്ണായക മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. ഇത്തവണ സൂപ്പർ-8ൽ പ്രവേശനം നേടിയതോടെ എട്ട് ടീമുകൾ 2028ലെ ടി20 ലോകകപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു.

ഐസിസി നിയമപ്രകാരം നടപ്പ് ലോകകപ്പിന്‍റെ സൂപ്പർ-8 ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന ടീമുകൾ അടുത്ത ലോകകപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടും. ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, സിംബാബ്‌വെ, ശ്രീലങ്ക, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ 2028 ലോകകപ്പിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.

2028-ലെ ആതിഥേയരായ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കും ന്യൂസിലാൻഡിനും പുറമെയാണിത്. ആകെ 12 ടീമുകൾക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത ലഭിക്കുന്നതിനാൽ, ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഐസിസി റാങ്കിംഗിൽ മുന്നിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, അയർലൻഡ് എന്നീ ടീമുകൾക്കും ലഭിച്ചു. ബാക്കി 8 ടീമുകളെ റീജിയണൽ ക്വാളിഫയറിലൂടെ കണ്ടെത്തും.

അതേസമയം സൂപ്പർ-8-ൽ നാല് ടീമുകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് 1-ലെ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും ഗ്രൂപ്പ് 2-ലെ മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലും നടക്കും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറും. ഡിഫൻഡിംഗ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. ആദ്യ കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും വലിയ അട്ടിമറികളിലൂടെ എത്തിയ സിംബാബ്‌വെയും ടൂർണമെന്‍റിലെ മികച്ച എതിരാളികളാണ്. മാർച്ച് 8ന് അഹമ്മദാബാദിലാണ് കലാശപ്പോരാട്ടം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 സൂപ്പർ 8 ഷെഡ്യൂൾ

  • ഫെബ്രുവരി 21 – ന്യൂസിലൻഡ് vs പാകിസ്ഥാൻ – കൊളംബോ
  • ഫെബ്രുവരി 22 - ഇംഗ്ലണ്ട് vs ശ്രീലങ്ക - പല്ലെക്കലെ
  • ഫെബ്രുവരി 22 - ഇന്ത്യ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - അഹമ്മദാബാദ്
  • ഫെബ്രുവരി 23 - സിംബാബ്‌വെ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് - മുംബൈ
  • ഫെബ്രുവരി 24 - ഇംഗ്ലണ്ട് vs പാകിസ്ഥാൻ - പല്ലെക്കലെ
  • ഫെബ്രുവരി 25 - ന്യൂസിലൻഡ് vs. ശ്രീലങ്ക - കൊളംബോ
  • ഫെബ്രുവരി 26 - വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - അഹമ്മദാബാദ്
  • ഫെബ്രുവരി 26 - ഇന്ത്യ vs. സിംബാബ്‌വേ - ചെന്നൈ
  • ഫെബ്രുവരി 27 - ഇംഗ്ലണ്ട് vs ന്യൂസിലാൻഡ് - കൊളംബോ
  • ഫെബ്രുവരി 28 - പാകിസ്ഥാൻ vs. ശ്രീലങ്ക - പല്ലെക്കലെ
  • മാർച്ച് 1 - സിംബാബ്‌വേ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക - ഡൽഹി
  • മാർച്ച് 1 - ഇന്ത്യ vs വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് - കൊൽക്കത്ത

