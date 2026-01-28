ETV Bharat / sports

ഹൈദരാബാദ്: 2026 ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ മാർച്ച് 8 വരെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടക്കും. ആദ്യമായി 20 ടീമുകൾ ടൂർണമെന്‍റില്‍ പങ്കെടുക്കും. 20 ടീമുകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും അഞ്ച് ടീമുകൾ വീതമുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. ആദ്യ സെമി ഫൈനൽ മാർച്ച് 4 ന് കൊളംബോയിലോ കൊൽക്കത്തയിലോ നടക്കും, രണ്ടാം സെമി ഫൈനൽ മുംബൈയിലായിരിക്കും. കലാശപ്പോര് മാർച്ച് 8 ന് അഹമ്മദാബാദിലോ കൊളംബോയിലോ നടക്കും.

2024 ലെ ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ അതേ ഫോർമാറ്റിലാണ് പത്താം പതിപ്പ് ടൂർണമെന്‍റ് പിന്തുടരുന്നത്. പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ നേടിയ രാജ്യമാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യ. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ഇംഗ്ലണ്ടും രണ്ട് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായ ശുഭ്‌മന്‍ ഗില്ലിനെ ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. സൂര്യകുമാർ യാദവാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. അതേസമയം 15 അംഗ താൽക്കാലിക ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട്, ഹാരി ബ്രൂക്കിനെ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജോസ് ബട്‌ലർ, സാം കറൻ, ആദിൽ റാഷിദ്, ഫിൽ സാൾട്ട് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ മുൻ സീസണുകളിലെ നിരവധി പ്രധാന കളിക്കാരെ നിലനിർത്തി. ബ്രൂക്ക്, ബട്‌ലർ, കറൻ, റാഷിദ്, സാൾട്ട് എന്നിവരും 2022 ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് കിരീടം നേടിയ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

2021 ലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീമിനെ മിച്ചൽ മാർഷ് നയിക്കും. പരിക്കിന്‍റെ ആശങ്കകൾക്കിടയിലും 15 അംഗ താൽക്കാലിക ടീമിൽ പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ടിം ഡേവിഡ് എന്നീ പരിചയസമ്പന്നരായ ത്രയങ്ങളെ സെലക്ടർമാർ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, വാരിയെല്ലിന് പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് രണ്ട് മാസത്തിലേറെയായി വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന കാഗിസോ റബാഡ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഇത്തവണ കരുത്ത് കാണിക്കും. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ടി20 ലോകകപ്പിലും എയ്‌ഡന്‍ മാർക്രം പ്രോട്ടിസിനെ നയിക്കും. പാകിസ്ഥാൻ ടീം ക്യാപ്റ്റനായി സൽമാൻ അലി ആഗയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സ്റ്റാർ ബാറ്റർ ബാബർ അസം, ബൗളർ ഹാരിസ് റൗഫ്, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ എന്നിവരെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

ഇതുവരെ ആറ് ടീമുകൾ പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ശ്രീലങ്ക ഇതുവരെ അവരുടെ അന്തിമ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ബംഗ്ലാദേശ് കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി. അവർക്ക് പകരം സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അന്തിമ സ്ക്വാഡ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ജനുവരി 31 ആണ്.

ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 ടീമുകൾ

  • ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം: സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), അഭിഷേക് ശർമ്മ, തിലക് വർമ്മ, സഞ്ജു സാംസൺ, ശിവം ദുബെ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഹർഷിത് റാണ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, റിങ്കു സിംഗ്.
  • അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം: റാഷിദ് ഖാൻ (സി), നൂർ അഹമ്മദ്, അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ്‌സായി, സെദിഖുള്ള അടൽ, ഫസൽഹഖ് ഫാറൂഖി, റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ്, നവീൻ ഉൾ ഹഖ്, മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാഖ്, ഷാഹിദുള്ള കമാൽ, മുഹമ്മദ് നബി, ഗുൽബാദിൻ നായിബ്, ഉർസാമത്തുല്ല, ഉർസാമത്തുല്ല, അസ്മത്തുല്ല, അസ്മത്തുല്ല. ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ. റിസര്‍വ്: എഎം ഗസൻഫർ, ഇജാസ് അഹമ്മദ്‌സായി, സിയ ഉർ റഹ്മാൻ ഷെരീഫി.
  • ഓസ്‌ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം (പ്രൊവിഷണൽ): മിച്ചൽ മാർഷ് (സി), സേവ്യർ ബാർട്ട്‌ലെറ്റ്, കൂപ്പർ കൊണോലി, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ടിം ഡേവിഡ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, നഥാൻ എല്ലിസ്, ജോഷ് ഹേസിൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മാത്യു കുഹ്‌നെമാൻ, ഗ്ലെൻ മാക്‌സ്‌വെൽ, മാത്യു ഷോർട്ട്, മാർക്കസ് സ്റ്റോണി.
  • കാനഡ ക്രിക്കറ്റ് ടീം: ദിൽപ്രീത് ബജ്‌വ (സി), അജയ്‌വീർ ഹുണ്ടൽ, അൻഷ് പട്ടേൽ, ദിലോൺ ഹെയ്‌ലിഗർ, ഹർഷ് താക്കർ, ജസ്‌കരൻദീപ് ബട്ടർ, കലീം സന, കൻവർപാൽ തത്‌ഗുർ, നവനീത് ധലിവാൾ, നിക്കോളാസ് കിർട്ടൺ, രവീന്ദർപാൽ സിംഗ്, സാദ് ബിൻ സഫർ, ശിവം രാജ് ശർമ്മ, സംവരാജ് ശർമ്മ.
  • ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീം (താൽക്കാലികം): ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ക്യാപ്റ്റൻ), റെഹാൻ അഹമ്മദ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ടോം ബാന്റൺ, ജേക്കബ് ബെഥേൽ, ജോസ് ബട്‌ലർ, സാം കറൻ, ലിയാം ഡോസൺ, ബെൻ ഡക്കറ്റ്, വിൽ ജാക്‌സ്, ജാമി ഓവർട്ടൺ, ആദിൽ റാഷിദ്, ഫിൽ സാൾട്ട്, ജോഷ് ടോങ്, ലൂക്ക് വുഡ്.
  • അയർലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം: പോൾ സ്റ്റിർലിംഗ് (c), മാർക്ക് അഡെയർ, റോസ് അഡെയർ, ബെൻ കാലിറ്റ്സ്, കർട്ടിസ് കാംഫർ, ഗാരെത്ത് ഡെലാനി, ജോർജ്ജ് ഡോക്രെൽ, മാത്യു ഹംഫ്രീസ്, ജോഷ് ലിറ്റിൽ, ബാരി മക്കാർത്തി, ഹാരി ടെക്റ്റർ, ടിം ടെക്റ്റർ, ലോർക്കൻ ടക്കർ, ബെൻ വൈറ്റ്, ക്രെയ്ഗ് യംഗ്.
  • ഇറ്റലി ക്രിക്കറ്റ് ടീം: വെയ്ൻ മാഡ്‌സെൻ (c), മാർക്കസ് കാംപപ്പിയാനോ, ഗിയാൻ പിയറോ മീഡ്, സെയ്ൻ അലി, അലി ഹസൻ, ക്രിഷൻ ജോർജ്, ഹാരി മാനെന്റി, ആന്റണി മോസ്ക, ജസ്റ്റിൻ മോസ്ക, സയ്യിദ് നഖ്‌വി, ബെഞ്ചമിൻ മാനെന്റി, ജസ്പ്രീത് സിംഗ്, ജെജെ സ്മട്ട്സ്, ഗ്രാന്റ് സ്റ്റുവർട്ട്, തോമസ് ഡ്രാക്ക.
  • നമീബിയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം: ഗെർഹാർഡ് ഇറാസ്മസ് (സി), സെയ്ൻ ഗ്രീൻ, ബെർണാഡ് ഷോൾട്സ്, റൂബൻ ട്രമ്പൽമാൻ, ജെജെ സ്മിറ്റ്, ജാൻ ഫ്രൈലിങ്ക്, ലോറൻ സ്റ്റീൻകാമ്പ്, മലാൻ ക്രൂഗർ, നിക്കോൾ ലോഫ്റ്റി-ഈറ്റൺ, ജാക്ക് ബ്രസെൽ, ബെൻ ഷികോംഗോ, ജെസി ബാൾട്ട്, ഡൈലൻ ഹെബർഗ്, മാക്‌സ്പി മൈബർഗ്, മാക്‌സ്പി മൈബർഗ് ലീച്ചർ. റിസർവ്: അലക്സാണ്ടർ വോൾഷെങ്ക്.
  • നേപ്പാൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീം: രോഹിത് പൗഡൽ (സി), ദിപേന്ദ്ര സിംഗ് ഐറി, സന്ദീപ് ലാമിച്ചനെ, കുശാൽ ഭൂർട്ടൽ, ആസിഫ് ഷെയ്ഖ്, സന്ദീപ് ജോറ, ആരിഫ് ഷെയ്ഖ്, ബാസിർ അഹമ്മദ്, സോംപാൽ കാമി, കരൺ കെസി, നന്ദൻ യാദവ്, ഗുൽഷൻ ഝാ, ലളിത് രാജ്ബൻഷി, ലോകേഷ് ബി മല്ല, ലോകേഷ് ബി മല്ല.
  • നെതർലാൻഡ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം: സ്കോട്ട് എഡ്വേർഡ്സ് (c), കോളിൻ അക്കർമാൻ, നോഹ ക്രോസ്, ബാസ് ഡി ലീഡ്, ആര്യൻ ദത്ത്, ഫ്രെഡ് ക്ലാസൻ, കൈൽ ക്ലീൻ, മൈക്കൽ ലെവിറ്റ്, സാക്ക് ലയൺ-കാഷെ, മാക്സ് ഒ'ഡൗഡ്, ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക്, ടിം വാൻ ഡെർ ഗുഗ്റ്റൻ, റോളോഫ് വാൻ ഡെർ മെർവെ, പോൾ വാൻ മീക്കറെൻ, സാഖിബ് സുൽഫിക്കർ.
  • ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം: മിച്ചൽ സാന്‍റ്‌നര്‍ (c), ഫിൻ അല്ലൻ, മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെൽ, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ഡെവൺ കോൺവേ, ജേക്കബ് ഡഫി, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, മാറ്റ് ഹെൻറി, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, കൈൽ ജാമിസൺ, ജെയിംസ് നീഷാം, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, റാച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, ടിം സീഫെർട്ട്, ഇഷ് സോധി.
  • ഒമാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം: ജതീന്ദർ സിംഗ് (സി), വിനായക് ശുക്ല, മുഹമ്മദ് നദീം, ഷക്കീൽ അഹമ്മദ്, ഹമ്മദ് മിർസ, വസീം അലി, കരൺ സോനവാലെ, ഷാ ഫൈസൽ, നദീം ഖാൻ, സുഫിയാൻ മെഹമൂദ്, ജയ് ഒഡെദ്ര, ഷഫീഖ് ജാൻ, ആശിഷ് ഒഡെദര, ജിതേൻ രമാനന്ദി, ഹസീന രമാനന്ദി.
  • പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം: സൽമാൻ അലി ആഘ (c), അബ്രാർ അഹമ്മദ്, ബാബർ അസം, ഫഹീം അഷ്‌റഫ്, ഫഖർ സമാൻ, ഖവാജ മുഹമ്മദ് നഫായ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, മുഹമ്മദ് സൽമാൻ മിർസ, നസീം ഷാ, സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാൻ, സയിം അയൂബ്, ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദി, യു തമാൻ ഖാൻ, യു തമാൻ ഖാൻ ഖാൻ.
  • സ്കോട്ട്ലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം: റിച്ചി ബെറിംഗ്ടൺ (c), ടോം ബ്രൂസ്, മാത്യു ക്രോസ്, ബ്രാഡ്ലി ക്യൂറി, ഒലിവർ ഡേവിഡ്സൺ, ക്രിസ് ഗ്രീവ്സ്, സൈനുള്ള ഇഹ്സാൻ, മൈക്കൽ ജോൺസ്, മൈക്കൽ ലീസ്ക്, ഫിൻലേ മക്രീത്ത്, ബ്രാൻഡൻ മക്മുള്ളൻ, ജോർജ് മുൻസി, സഫ്യാൻ ഷെരീഫ്, മാർക്ക് വാട്ട്, ബ്രാഡ്ലി വീൽ. റിസർവ്: ജാസ്പർ ഡേവിഡ്സൺ, ജാക്ക് ജാർവിസ്, മക്കെൻസി ജോൺസ്, ക്രിസ് മക്ബ്രൈഡ്, ചാർലി ടിയർ.
  • ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ക്രിക്കറ്റ് ടീം: ഐഡൻ മാർക്രം (c), കോർബിൻ ബോഷ്, ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ്, ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക്, മാർക്കോ ജാൻസെൻ, ജോർജ്ജ് ലിൻഡെ, കേശവ് മഹാരാജ്, ക്വേന മഫാക്ക, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ലുങ്കി എൻഗിഡി, ആൻറിച്ച് നോർട്ട്ജെ, കാഗിസോ റബാഡ, റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ, ജേസൺ സ്മിത്ത്, ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ്.
  • ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം (പ്രാഥമികം): ദസുൻ ഷനക (സി), പാതും നിസ്സാങ്ക, കുസൽ മെൻഡിസ്, കമിൽ മിഷാര, കുസൽ പെരേര, ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവ, നിരോഷൻ ഡിക്ക്വെല്ല, ജനിത് ലിയാനഗെ, ചരിത് അസലങ്ക, കമിന്ദു മെൻഡിസ്, പവൻ രത്നായകെ, സഹൻ അരാച്ചിഗെ, മിലർ വാനഗേ, മിലൻ അരാച്ചിഗെ, റൺ ആരാച്ചിഗെ, നുവാൻ തുഷാര, എഷാൻ മലിംഗ, ദുഷ്മന്ത ചമീര, പ്രമോദ് മധുഷൻ, മതീശ പതിരണ, ദിൽഷൻ മധുശങ്ക, മഹേഷ് തീക്ഷണ, ദുഷൻ ഹേമന്ത, വിജയകാന്ത് വ്യാസകാന്ത്, ട്രാവീൺ മാത്യു.
  • വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം: ഷായ് ഹോപ്പ് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, ജോൺസൺ ചാൾസ്, റോസ്റ്റൺ ചേസ്, മാത്യു ഫോർഡ്, ജേസൺ ഹോൾഡർ, അകേൽ ഹൊസൈൻ, ഷാമർ ജോസഫ്, ബ്രാൻഡൻ കിംഗ്, ഗുഡാകേഷ് മോട്ടീ, റോവ്മാൻ പവൽ, ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡ്, ക്വെന്റിൻ സാംപ്സൺ, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്, റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ്.
  • സിംബാബ്‌വെ ക്രിക്കറ്റ് ടീം: സിക്കന്ദർ റാസ (സി), ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റ്, റയാൻ ബർൾ, ഗ്രെയിം ക്രീമർ, ബ്രാഡ്‌ലി ഇവാൻസ്, ക്ലൈവ് മദാൻഡെ, ടിനോടെൻഡ മപോസ, തദിവാനഷെ മറുമണി, വെല്ലിംഗ്ടൺ മസകാഡ്‌സ, ടോണി മുൻയോംഗ, തഷിംഗ മുസെകിവ, റിച്ചാർഡൻ മുസറബാനി, ബ്ലെസിംഗ് മുസറബാനി, ബ്രെസ്‌ഡൻ മുസരബാനി.

യുഎഇ, യുഎസ്എ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളെ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

