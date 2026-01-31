ETV Bharat / sports

ടി20 ലോകകപ്പിനു മുന്‍പേ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; രണ്ട് താരങ്ങള്‍ പുറത്ത്, പകരക്കാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച 15 അംഗ ടീമിൽ നിന്നും ഓസ്‌ട്രേലിയ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി.

T20 WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 31, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ ബാക്കിനിൽക്കെ ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് പേസര്‍ പാറ്റ് കമിൻസ് ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. 2025-26 ആഷസിനിടെ നേരിട്ട പുറംവേദനയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകാത്തതിനാലാണ് താരം ടൂർണമെന്‍റില്‍ നിന്ന് പുറത്തായത്. കൂടാതെ, മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച 15 അംഗ ടീമിൽ നിന്നും ഓസ്‌ട്രേലിയ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി.

കമ്മിൻസ് പുറത്ത്, ഡ്വാർഷുയിസ് ഇൻ

ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് പാറ്റ് കമ്മിൻസ് സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് താരത്തെ ആദ്യം ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ നടുവേദന ഭേദമാകാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്നതിനാലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ബെൻ ഡ്വാർഷുയിസിനെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പകരക്കാരനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. 31 കാരനായ ഡ്വാർഷുയിസ് ഇതുവരെ 13 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9.32 എന്ന എക്കണോമിയിൽ 20 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ടീമിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന മാറ്റം മാത്യു ഷോർട്ടാണ്. മോശം ഫോം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ താൽക്കാലിക ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. മധ്യ ഓവറുകളിൽ സ്പിൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മാറ്റ് റെൻഷായെ താരത്തിനു പകരം നിയമിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്‌ച പാകിസ്ഥാനെതിരെയാണ് റെൻഷാ തന്‍റെ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ആഭ്യന്തര, ബിബിഎൽ തലങ്ങളിലെ മികച്ച വൈറ്റ്-ബോൾ ഫോമാണ് റെൻഷായ്‌ക്ക് ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇടം നേടിക്കൊടുത്തത്. ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്റര്‍ 135.63 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 2139 ടി20 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ശക്തമായ ബാറ്റിംഗ് നിര

മികച്ച ബാറ്റിംഗ് ശക്തിയോടെയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20 ലോകകപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ട്രാവിസ് ഹെഡും മിച്ചൽ മാർഷും ടീമിനായി ഇന്നിങ്‌സ് തുറക്കും, തുടർന്ന് ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ, ടിം ഡേവിഡ് എന്നിവരും കളത്തിലിറങ്ങും. പരിചയസമ്പന്നനായ സ്പിന്നർ ആദം സാമ്പ നയിക്കുന്ന നിരവധി സ്പിൻ ഓപ്ഷനുകളും ടീമിനുണ്ട്.

ഓൾറൗണ്ട് വിഭാഗത്തിലും ഓസ്‌ട്രേലിയ വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാമറൂൺ ഗ്രീനും മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസും ജോഷ് ഹേസൽവുഡും നഥാൻ എല്ലിസും നയിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് യൂണിറ്റ് ടീമിന്‍റെ ശക്തിയാണ്. ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ, മാറ്റ് കുഹ്നെമാൻ, ആദം സാംപ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സ്പിന്നർമാർ.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടീം: മിച്ചൽ മാർഷ് (ക്യാപ്റ്റൻ), സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റ്, കൂപ്പർ കോണോളി, ടിം ഡേവിഡ്, ബെൻ ഡ്വാർഷൂയിസ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, നഥാൻ എല്ലിസ്, ജോഷ് ഹേസൽവുഡ്, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, മാറ്റ് കുഹ്നെമാൻ, ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ, മാറ്റ് റെൻഷാ, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, ആദം സാംപ.

Also Read: തിരിച്ചടിക്കാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ; പാകിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തില്‍ മിച്ചൽ മാർഷ് നയിക്കും

TAGGED:

AUSTRALIA T20 WORLD CUP SQUAD
PAT CUMMINS RULED OUT
CUMMINS RULED OUT FROM WORLD CUP
AUSTRALIA T20 TEAM
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.