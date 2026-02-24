ETV Bharat / sports

ജയം മാത്രം പോരാ, സിംബാബ്‌വെയെ തകർക്കണം; ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ കടുപ്പമേറിയ 'റൺറേറ്റ്' കണക്കുകൾ

അഭിഷേകിന് പകരം സഞ്ജു സാംസൺ ഓപ്പണറായേക്കും, സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്നു

T20 WORLD CUP 2026
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 2:51 PM IST

ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിൽ കിരീടം നിലനിർത്താനിറങ്ങിയ ടീം ഇന്ത്യ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധിയിൽ. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത് അപരാജിത കുതിപ്പ് നടത്തിയ സൂര്യകുമാർ യാദവിനും സംഘത്തിനും സൂപ്പർ-8 ലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് ഏറ്റുവാങ്ങിയ 76 റൺസിൻ്റെ തോൽവി കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ സെമി ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ നിലനിർത്താൻ വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വൻ മാർജിനിൽ വിജയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യ.

റൺറേറ്റ് വില്ലനാകുന്നു

ഗ്രൂപ്പ് 1-ൽ നിലവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് (+5.350), ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (+3.800) എന്നീ ടീമുകൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലായിരിക്കെ ഇന്ത്യയുടെ റൺറേറ്റ് -3.800 എന്ന പരിതാപകരമായ നിലയിലാണ്. സിംബാബ്‌വെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നിവരെ തോൽപ്പിച്ചാലും റൺറേറ്റ് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പുറത്തായേക്കാം. അതിനാൽ ഫെബ്രുവരി 26ന് ചെന്നൈയിൽ സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കേവലം ഒരു ജയത്തിലുപരി കൂറ്റൻ വിജയം തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അനിവാര്യമാണ്.

ലക്ഷ്യം 100 റൺസിൻ്റെ വിജയം

നെറ്റ് റൺറേറ്റിലെ വിടവ് നികത്താൻ സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരെ 100 റൺസിൻ്റെയെങ്കിലും വിജയം ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത് 220 റൺസ് നേടുകയാണെങ്കിൽ സിംബാബ്‌വെയെ 120 റൺസിനുള്ളിൽ പുറത്താക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കൂ.

സഞ്ജു എത്തുമോ? മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യം

ടൂർണമെൻ്റിൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ മോശം ഫോം ഇന്ത്യയെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ഓപ്പണറായി ഇറക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. ആദ്യ ആറോവറിലെ പവർപ്ലേയിൽ 70-ലധികം റൺസ് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാവും ടീമിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ചെന്നൈയിലെ എം.എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സ്പിൻ അനുകൂല സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി എന്നിവർക്കൊപ്പം അക്‌സര്‍ പട്ടേലിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മൂന്നംഗ സ്പിൻ ആക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ മുതിർന്നേക്കും. സിംബാബ്‌വെയെ കുറഞ്ഞ സ്കോറിൽ ഒതുക്കാൻ ഈ തന്ത്രം സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

2024-ലെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുത്ത്, കൊൽക്കത്തയിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ നേരിടുന്നതിന് മുൻപ് സെമി സാധ്യതകൾ സ്വന്തം കൈപ്പിടിയിലാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് ഒരു അവിശ്വസനീയ പോരാട്ടം തന്നെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

