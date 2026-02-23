ETV Bharat / sports

'കപ്പ് കേക്ക്' വീഡിയോ തിരിച്ചടിച്ചു; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരിഹസിച്ച പരസ്യം പിൻവലിച്ച് സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ്

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരിഹസിച്ച 'കപ്പ് കേക്ക്' പരസ്യം പിൻവലിച്ച് സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ്

Broadcaster Deletes Mocking Promo a
'കപ്പ് കേക്ക്' പരസ്യം പിൻവലിച്ച് സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് (Screenshot/Cupcake Ad)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ ആവേശത്തെ അതിരുകടന്ന പരിഹാസമാക്കി മാറ്റിയ സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സിന്‍റെ പ്രൊമോ വീഡിയോ ഒടുവിൽ പിൻവലിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ആരാധകരെയും ടീമിനെയും ട്രോളിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പരസ്യം ഇന്ത്യയുടെ കനത്ത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായതോടെയാണ് അധികൃതർ നടപടിയെടുത്തത്. കളിക്കളത്തിലെ വീറും വാശിയും നിലനിർത്തുന്നതിന് പകരം എതിരാളികളെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന വിമർശനമാണ് ചാനലിന് നേരെ ഉയർന്നത്.

വിവാദ പ്രൊമോ വീഡിയോയിലെ രംഗം

ഒരു കഫേയിൽ എത്തിയ ഇന്ത്യൻ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ കപ്പ് കേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ആരാധകൻ ആ കേക്ക് എടുത്തു കഴിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ആരാധകൻ അയാളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, "കപ്പ് കേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോളൂ, കാരണം 2024-ലെ യഥാർത്ഥ കപ്പ് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടല്ലോ. ഈ സൂപ്പർ 8 മത്സരത്തിലും ഞങ്ങൾ തന്നെ ജയിക്കും, അതുകൊണ്ട് കപ്പ് കേക്ക് കഴിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി." ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മുൻകാല തോൽവികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണമാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.

പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരസ്യത്തെ വിവാദത്തിലാക്കിയത്. 2024-ലെ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ കിരീടത്തിനരികെ പതറിപ്പോയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തോൽവിയെ 'ചോക്കേഴ്‌സ്' എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം. കൂടാതെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് സിറിൽ റാമഫോസയെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ 'കപ്പ് കേക്ക്' എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ടീമിനെ കളിയാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് രാഷ്ട്രീയപരമായും നയതന്ത്രപരമായും മോശം പ്രവണതയാണെന്ന വിമർശനമുയർന്നു. ഒരു കഫേയിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ ആരാധകൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ആരാധകനെ ഈ പേര് ചൊല്ലി കളിയാക്കുന്നതായിരുന്നു പരസ്യത്തിന്‍റെ പ്രമേയം.

കളിക്കളത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി

പരസ്യത്തിലൂടെ പരിഹസിച്ച ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരം വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറി. അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി. ഡേവിഡ് മില്ലറുടെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിന്‍റെ (63 റൺസ്) കരുത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 187 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ സൂര്യകുമാർ യാദവും സംഘവും വെറും 111 റൺസിന് തകർന്നു വീണു. 76 റൺസിന്‍റെ ഈ തോൽവി ഇന്ത്യയുടെ സെമി ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 42 റൺസെടുത്ത ശിവം ദുബെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തിയത്.

മധുരപ്രതികാരവുമായി തഞ്ച വൂർ

സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സിന്‍റെ 'കപ്പ് കേക്ക്' പ്രയോഗത്തിന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ തഞ്ച വൂർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയയെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ കപ്പ് കേക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ട് 'സോ സ്വീറ്റ്' (So Sweet) എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ തഞ്ച പങ്കുവെച്ച ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലാണ്. വീഡിയോയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റ സ്കോർ കാർഡും തഞ്ച പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

സെമിയിലേക്കുള്ള വഴി കഠിനം

2023 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം തുടർച്ചയായ 18 ഐസിസി മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു തോൽവി വഴങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ -3.800 എന്ന മോശം റൺ റേറ്റിലുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി സെമിയിലെത്താൻ ഫെബ്രുവരി 26-ന് സിംബാബ്‌വെയ്ക്കും (ചെന്നൈ) മാർച്ച് 1-ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനും (കൊൽക്കത്ത) എതിരെ വലിയ വിജയങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഫെബ്രുവരി 26-ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ നേരിടും.

Also Read: മുംബൈയിൽ തീപാറും; വമ്പന്മാരെ വീഴ്ത്തിയ സിംബാബ്‌വെ ഇന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ നേരിടും

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
STAR SPORTS CONTROVERSY
CUPCAKE AD
INDIA VS SOUTH AFRICA SUPER 8
INDIA VS SOUTH AFRICA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.