ETV Bharat / sports

ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് തിരുവനന്തപുരം വേദിയാകുമോ? പ്രതികരിച്ച് ബിസിസിഐ

മുസ്‌തഫിസുര്‍ റഹ്‌മാനെ കെകെആര്‍ വിട്ടയച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ലോകകപ്പ് വേദിയില്‍ വിവാദം ഉടലെടുത്തത്.

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 (getty)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ടി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് വേദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിച്ച് കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയവും. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും മാറ്റണമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് ഐസിസിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ അഭ്യര്‍ഥന ഐസിസി തള്ളുകയും ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ ലോകകപ്പ് കളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളിലാണ് നിലവിലെ വേദികൾ മാറ്റി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് മത്സരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ വേദി മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഐസിസിയില്‍ നിന്ന് ബിസിസിഐയ്ക്ക്‌ ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസിനോട് പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും (ബിസിബി) ഐസിസിയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചാ വിഷയമായതിനാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണെന്നും സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി.

ഐസിസിയാണ് ഭരണസമിതി, വേദി മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐസിസി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം അറിയിച്ചാൽ, ആതിഥേയരായ ബിസിസിഐ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരം വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലായെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും മാറ്റിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സെക്രട്ടറി നിരസിച്ചു.

സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡായ ബിസിബി, മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഐസിസിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഐസിസിയിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചതായും, വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭരണസമിതി ഉറപ്പുനൽകിയതായും ബിസിബി അറിയിച്ചു. ടി20 ലോകകപ്പ് ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ മാർച്ച് 8 വരെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായാണ് നടക്കുന്നത്.

T20 World Cup 2026
ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം (IANS)

ബംഗ്ലാദേശ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍ മുസ്തഫിസുര്‍ റഹ്‌മാനെ ഐപിഎല്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസി കെകെആര്‍ വിട്ടയച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ലോകകപ്പ് വേദിയില്‍ ബിസിബി തര്‍ക്കമുന്നയിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ്, കൊൽക്കത്തയിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളോടെയാണ് തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. നേരത്തേയുള്ള ധാരണ പ്രകാരം പാകിസ്ഥാന്‍റെ മല്‍സരങ്ങള്‍ ശ്രീലങ്കയിലാണ്. ലോകകപ്പിന്‍റെ സഹ ആതിഥേയരാണ് ശ്രീലങ്ക.

2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ

  • ഗ്രൂപ്പ് എ: ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, നമീബിയ, നെതർലാൻഡ്‌സ്, പാകിസ്ഥാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് ബി: ഓസ്‌ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക, സിംബാബ്‌വെ, അയർലൻഡ്, ഒമാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് സി: ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇറ്റലി, നേപ്പാൾ
  • ഗ്രൂപ്പ് ഡി: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ്, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, കാനഡ, യുഎഇ

Also Read: ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റിനു നാളെ ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടക്കമാകും; പ്രതീക്ഷയില്‍ താരങ്ങള്‍

TAGGED:

BCCI ON BANGLADESH MATCHES
T20 WORLD CUP 2026
BCCI
ടി20 ലോകകപ്പ് 2026
BANGLADESH T20 WC MATCHES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.