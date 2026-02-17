ETV Bharat / sports

ടി20 ലോകകപ്പ് 2026: ഓസ്‌ട്രേലിയ പുറത്തേക്കോ? സൂപ്പർ 8-ൽ എത്താനുള്ള വഴി ഇങ്ങനെ!

ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്ക സൂപ്പർ 8-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടി.

T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹെെദരാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയോട് തോറ്റതോടെ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ നില പരുങ്ങലിലാണ്. സൂപ്പർ 8 ൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇനി മറ്റ് ടീമുകളുടെ ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം. 2009 ന് ശേഷം ആദ്യമായി ടി20 ലോകകപ്പിന്‍റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ പുറത്താകുന്നതിന്‍റെ വക്കിലാണ്. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ പത്തും നിസ്സങ്കയുടെ അപരാജിത സെഞ്ച്വറിയുടെ ബലത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ശ്രീലങ്ക ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി. മത്സരശേഷം, കംഗാരു ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷ് സാഹചര്യം ഇനി തന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ സൂപ്പർ 8 യോഗ്യത:
ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ശ്രീലങ്ക സൂപ്പർ 8-ലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്. നാല് പോയിന്‍റും +1.984 എന്ന മികച്ച നെറ്റ് റൺ റേറ്റുമായി സിംബാബ്‌വെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. രണ്ട് പോയിന്‍റും +0.414 എന്ന നെറ്റ് റൺ റേറ്റുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

അതിനാല്‍ മറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾക്കായി ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ഇന്ന് സിംബാബ്‌വെ അയർലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ അവർക്ക് ആറ് പോയിന്‍റുകള്‍ ലഭിക്കുകയും സൂപ്പർ 8 ലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുകയും ചെയ്യും. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് പരമാവധി നാല് പോയിന്‍റുകള്‍ മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയൂ.

ഇനി അവര്‍ക്ക് യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ, സിംബാബ്‌വെ അവരുടെ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും തോൽക്കണം. അപ്പേള്‍ സിംബാബ്‌വെയ്ക്ക് നാല് പോയിന്‍റുകള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. അവസാന മത്സരത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഒമാനെ പരാജയപ്പെടുതിയാല്‍ ഇരു ടീമുകളും നാല് പോയിന്‍റുകള്‍ നേടി തുല്യത പാലിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മികച്ച നെറ്റ് റൺ റേറ്റ് ഉള്ള ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരിക്കും, അതിനാൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ഒമാനെ വലിയ മാർജിനിൽ പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിർണായകമാകും.

ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ലങ്ക ഓസ്‌ട്രേലിയയെ തകർത്തുവിട്ടത്. ഇതോടെ ശ്രീലങ്ക സൂപ്പർ എട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ഓസ്‌ട്രേലിയ ഉയർത്തിയ 182 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി 12 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ശ്രീലങ്ക അനായാസം മറികടക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ സിംബാബ്‌വെയോട് തോൽവി വഴങ്ങിയ ഓസീസിന് ശ്രീലങ്കയോടുള്ള ഈ പരാജയം കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.

Also Read: മാസ്റ്റര്‍ ക്ലാസ് പ്രകടനവുമായി ഷമി: രഞ്ജി സെമിയിൽ 8 വിക്കറ്റ് നേട്ടം; സെലക്ടർമാർക്ക് ശക്തമായ മറുപടി

TAGGED:

AUSTRALIA SUPER 8 SCENARIO
AUSTRALIA SUPER 8 QUALIFICATION
AUSTRALIA IN T20 WORLD CUP 2026
ടി20 ലോകകപ്പ് 2026
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.