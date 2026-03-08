ETV Bharat / sports

ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് തീപാറും ഫൈനൽ; അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും നേർക്കുനേർ

ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ സഞ്ജു സാംസൺ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ; കിവികൾക്ക് ചങ്കിടിപ്പ്!

അഹമ്മദാബാദ്: ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ആകാംക്ഷയുടെ മുനമ്പിലാണ്. ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ പുതിയ ലോകരാജാക്കന്മാരെ ഇന്നറിയാം. ഗുജറാത്തിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഹൈ-വോൾട്ടേജ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ പോരാട്ടം വെറും ഒരു കിരീടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിക്കൂടിയാണ്. മൂന്നാം തവണയും ടി20 ലോകകിരീടം ഷെൽഫിലെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, കിവികളുടെ ലക്ഷ്യം തങ്ങളുടെ കന്നി ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടമാണ്.

കരുത്തരുടെ പോരാട്ടം: വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗും മാരക ബൗളിംഗും

ഇന്ത്യയുടെ കരുത്തുറ്റ ബൗളിംഗ് നിരയും ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ സ്‌ഫോടനാത്മക ഓപ്പണർമാരും തമ്മിലുള്ള നേർക്കുനേർ പോരാട്ടമാകും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. ടൂർണമെന്‍റിലെ അതിവേഗ സെഞ്ച്വറി കുറിച്ച ഫിൻ അലനും, ഇന്ത്യക്കെതിരെ എക്കാലത്തും മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള ടിം സീഫെർട്ടും ചേർന്ന് നൽകുന്ന തുടക്കം ന്യൂസിലൻഡിന് നിർണ്ണായകമാണ്. എന്നാൽ, പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന ജസ്പ്രീത് ബുംറയും അർഷ്ദീപ് സിംഗും ചേരുന്ന സഖ്യം കിവീസ് നിരയെ എറിഞ്ഞൊതുക്കാൻ സജ്ജമാണ്. ഈ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ ആറ് ഓവറിൽ വെറും 7.5 എക്കോണമി റേറ്റ് മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണ്.

ചരിത്രനേട്ടത്തിനരികെ ഹാർദിക്; വിശ്വസ്‌തനായി സഞ്ജു

ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ നെടുംതൂണായി മാറിയ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഒരു റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിന് തൊട്ടരികിലാണ്. 199 റൺസും 8 വിക്കറ്റും ഇതിനോടകം നേടിയ ഹാർദിക്, ഒരു ടി20 ലോകകപ്പിൽ 200 റൺസും 10 വിക്കറ്റും തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന ഖ്യാതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ മിന്നും ഫോമാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവർക്കെതിരായ നിർണ്ണായക മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്' പുരസ്കാരം നേടിയ സഞ്ജു, ടീമിന്‍റെ മധ്യനിരയിലെ വിശ്വസ്‌തനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാറ്റ് ഹെൻറിയുടെ സ്വിംഗ് ബോൾ കൊണ്ട് സഞ്ജുവിനെ പൂട്ടാൻ കിവികൾ തന്ത്രം മെനയുന്നുണ്ട്.

നായകൻ സൂര്യയും കിവികളുടെ സ്‌പിന്‍ ചതിയും

കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന് ഇന്ന് ജയം അനിവാര്യമാണ്. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 58.44 എന്ന തകർപ്പൻ ശരാശരിയുള്ള സൂര്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് തന്നെയാകും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ആയുധം. മറുവശത്ത്, ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിക്കാൻ പരിചയസമ്പന്നനായ സ്പിന്നർ ഇഷ് സോധിയെ ന്യൂസിലൻഡ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചേക്കും. ഇന്ത്യക്കെതിരെ ടി20യിൽ 30 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ സോധിയുടെ സാന്നിധ്യം മധ്യ ഓവറുകളിൽ നിർണ്ണായകമാകും.

ചരിത്രം വഴിമാറുമോ?

ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ന്യൂസിലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ആരാധകരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകമാണ്. കൂടാതെ, അഹമ്മദാബാദിലെ വലിയ വേദികളിൽ സമീപകാലത്ത് ഐസിസി ഫൈനലുകളിൽ ഇന്ത്യ നേരിട്ട തിരിച്ചടികളും ടീമിന് മുന്നിലുണ്ട്. എന്നാൽ, സ്വന്തം നാട്ടിലെ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ ശാപം മറികടന്ന് കിരീടം നിലനിർത്തുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് ടീം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുമോ എന്നാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

മത്സരക്രമം:

  • തീയതി: മാർച്ച് 8, ഞായറാഴ്‌ച
  • സമയം: രാത്രി 7:00
  • തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം: സ്റ്റാർ സ്പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്ക്, ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ.

