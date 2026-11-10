ചേട്ടന് ക്യാപ്റ്റൻ..! സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തെ നയിക്കാന് സഞ്ജു
മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി: മധ്യപ്രദേശിനെതിരെ ആദ്യ മത്സരം; കേരളത്തെ സഞ്ജു നയിക്കും.
Published : November 10, 2026 at 2:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കുറച്ചുനാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ വീണ്ടും സംസ്ഥാന ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. നവംബർ 14ന് ആരംഭിക്കുന്ന സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ദേശീയ ടി20 ടൂർണമെന്റിലാണ് സഞ്ജു കേരള ടീമിനെ നയിക്കുക.
ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിന് ശേഷം അടുത്തിടെയാണ് സഞ്ജു നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഡിസംബർ മൂന്നാം വാരം ആരംഭിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയുള്ള പരമ്പരയ്ക്ക് മുൻപ് ലഭിച്ച ഈ ഇടവേള മുതലാക്കിയാണ് താരം സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത നിരവധി കളിക്കാർ പങ്കെടുത്ത സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് മംഗലാപുരം കെ.സി.എ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.
നവംബർ 14-ന് മധ്യപ്രദേശിനെതിരെ ആദ്യ മത്സരം
എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ് കേരളം മത്സരിക്കുന്നത്. ന്യൂ ചണ്ഡീഗഡ്, മൊഹാലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് പ്രാഥമിക റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. നവംബർ 14ന് മധ്യപ്രദേശിനെതിരെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സരം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അസം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പുതുച്ചേരി, ത്രിപുര എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ.
കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിൽ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായ കേരളം, ഇത്തവണ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുകയെന്ന ഉറച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി കിരീടം കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലെത്തിയിട്ടില്ല. 2021ലും 2023ലും ക്വാർട്ടർ വരെ എത്തിയതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടനം പ്രകടനം.
മികച്ച ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാന് സഞ്ജു
അതേസമയം, ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ടി-20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. 33 പന്തിൽ നിന്ന് 8 ഫോറുകളും 4 സിക്സറുകളുമടക്കം 67 റൺസാണ് മലയാളി താരം അടിച്ചെടുത്തത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ ഈ തകർപ്പൻ ഫോം മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലും സഞ്ജു തുടരുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
കേരളത്തിന്റെ സാധ്യതാ ടീം: സഞ്ജു സാംസൺ (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ, സൽമാൻ നിസാർ, വിഷ്ണു വിനോദ്, സാലി സാംസൺ, അബ്ദുൽ ബാസിത്, കെ എം ആസിഫ്, എംഡി നിധീഷ്, വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ, കൃഷ്ണ പ്രസാദ്, അഖിൽ സ്കറിയ, അങ്കിത് ശർമ, ഷറഫുദ്ദീൻ.
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