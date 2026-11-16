സഞ്ജുവും രോഹനും തകർത്താടി, നിധീഷ് എറിഞ്ഞിട്ടു; മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിന് വമ്പൻ ജയം
സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി: മഹാരാഷ്ട്രയെ 94 റൺസിന് തകർത്ത് കേരളം; നിധീഷിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ്.
Published : November 16, 2026 at 8:44 PM IST
ന്യൂ ചണ്ഡീഗഢ്: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റില് കരുത്തരായ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിന് 94 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കേരളം 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 211 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ മഹാരാഷ്ട്ര 16 ഓവറിൽ 117 റൺസിന് പുറത്തായി. അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹൻ കുന്നുമ്മലിന്റേയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു സാംസണിന്റേയും പ്രകടനത്തിനൊപ്പം അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ എം.ഡി നിധീഷിന്റെ ബൗളിങ് മികവുമാണ് കേരളത്തിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. നിധീഷാണ് കളിയിലെ താരം.
സഞ്ജു-രോഹൻ വെടിക്കെട്ട്
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനെ (1) നഷ്ടമായെങ്കിലും രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ-അഹ്മദ് ഇമ്രാൻ സഖ്യം ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. ഇരുവരും ചേർന്ന് രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 47 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 13 റൺസെടുത്ത ഇമ്രാനെ വിക്കി ഓസ്വാൾ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ ക്രീസിലെത്തിയ സഞ്ജു സാംസൺ തകർത്തടിച്ചതോടെ കേരളത്തിന്റെ സ്കോർ കുതിച്ചുയർന്നു. രോഹനും സഞ്ജുവും ചേർന്ന് വെറും 26 പന്തുകളിൽ 66 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.
നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ബൗണ്ടറി കടത്തി തുടങ്ങിയ സഞ്ജു, പ്രശാന്ത് സോളങ്കിയുടെ അടുത്ത ഓവറിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് സിക്സറുകളും ഒരു ഫോറും നേടി. തനയ് സാംഘ്വിയുടെ ഓവറിൽ ഹാട്രിക് സിക്സറുകൾ പറത്തിയ സഞ്ജു 16 പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സും മൂന്ന് ഫോറുമടക്കം 47 റൺസെടുത്താണ് മടങ്ങിയത്. മറുവശത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന രോഹൻ 47 പന്തിൽ ഒൻപത് ഫോറും മൂന്ന് സിക്സുമടക്കം 75 റൺസ് നേടി. അവസാന ഓവറുകളിൽ സൽമാൻ നിസാർ (13 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 29) നടത്തിയ മിന്നൽ പ്രകടനം കൂടി ചേർന്നതോടെ കേരളം 211-ൽ എത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കായി മുകേഷ് ചൗധരി മൂന്നും വിക്കി ഓസ്വാൾ രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
നിധീഷിന്റെ ബൗളിങ് കൊടുങ്കാറ്റ്
വൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരാനിറങ്ങിയ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് നിധീഷിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന ബൗളിങ്ങിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. ഇന്നിങ്സിലെ ആദ്യ പന്ത് സിക്സര് പറത്തി മഹാരാഷ്ട്ര ക്യാപ്റ്റൻ പൃഥ്വി ഷാ മികച്ച തുടക്കമിട്ടെങ്കിലു, അതേ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ പൃഥ്വിയെ (6) നിധീഷ്, ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചു. അഞ്ച് റൺസെടുത്ത ആർഷിൻ കുൽക്കർണ്ണിയെ കെ.എം. ആസിഫ് മടക്കി.
തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ തുടർച്ചയായ പന്തുകളിൽ രാഹുൽ ത്രിപാഠിയെയും കിരൺ ചോർമാലെയെയും പുറത്താക്കി നിധീഷ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നടുവൊടിച്ചു. തുടർന്ന് സൂരജ് ഷിൻഡെയെയും മുകേഷ് ചൗധരിയെയും വീഴ്ത്തി നിധീഷ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം പൂർത്തിയാക്കി. മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ബിജു നാരായണനും നിധീഷിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. 28 റൺസെടുത്ത രാമകൃഷ്ണ ഘോഷും 23 റൺസെടുത്ത പ്രശാന്ത് സോളങ്കിയും മാത്രമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നിരയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പൊരുതി നിന്നത്.
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