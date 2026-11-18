സഞ്ജുവിന് തുടക്കം മുതലാക്കാനായില്ല, ബാസിതിന്റെ വെടിക്കെട്ടും പാഴായി; ആന്ധ്രയോട് തോറ്റ് കേരളം
സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിന് ആന്ധ്രയോട് തോൽവി.
Published : November 18, 2026 at 3:23 PM IST
മൊഹാലി: സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റില് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് 29 റൺസിന്റെ തോൽവി. ആന്ധ്ര ഉയർത്തിയ 226 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കേരളത്തിന്റെ പോരാട്ടം നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 196 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച അബ്ദുൾ ബാസിതിന്റെ (35 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 70) ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിനും കേരളത്തെ വിജയതീരത്തെത്തിക്കാനായില്ല. 30 പന്തിൽ 64 റൺസെടുത്ത ആന്ധ്രയുടെ എസ്.വി. രാഹുലാണ് കളിയിലെ താരം.
ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ആന്ധ്രയ്ക്ക് ഓപ്പണർമാരായ ഷെയ്ഖ് റഷീദും ഹേമന്ത് റെഡ്ഡിയും മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് 5.1 ഓവറിൽ 54 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആറാം ഓവറിൽ ഹേമന്ത് റെഡ്ഡിയെയും പിന്നാലെ എത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ റിക്കി ഭുവിയെയും പുറത്താക്കി ബിജു നാരായണൻ കേരളത്തിന് ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകി. എന്നാൽ മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച ഷെയ്ഖ് റഷീദും (39 പന്തിൽ 60) എസ്.വി. രാഹുലും ചേർന്ന് 42 പന്തിൽ 69 റൺസ് നേടി ആന്ധ്രയെ ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചു. അവസാന ഓവറുകളിൽ അശ്വിൻ ഹെബ്ബാറും (15 പന്തിൽ 37), ഏഴ് പന്തിൽ 20 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന കെ. രാജുവും തകർത്തടിച്ചതോടെ ആന്ധ്ര സ്കോർ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 225 റൺസിലെത്തി. കേരളത്തിനായി എം.ഡി. നിധീഷ് മൂന്നും ബിജു നാരായണൻ രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
Andhra Pradesh clinched a 29-run victory over us in the Syed Mushtaq Ali Trophy Abdul Basith led the batting effort with an unbeaten 70 off just 35 balls, while Govind Pai contributed a quickfire 36 off 25 balls.Nidheesh MD picked up 3 wickets, while Biju Narayanan claimed 2. https://t.co/mBlw2QOaZx— KCA (@KCAcricket) November 18, 2026
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിയേറ്റു. 13 പന്തിൽ 26 റൺസുമായി മികച്ച തുടക്കമിട്ട സഞ്ജു സാംസണെ പി.വി.എസ്. രാജു സ്വന്തം ബൗളിങ്ങിൽ പിടികൂടി പുറത്താക്കി. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ രോഹൻ കുന്നുമ്മലും (4) മടങ്ങി. തുടർന്നെത്തിയ വിഷ്ണു വിനോദും (13) ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയും (36) ചേർന്ന് 41 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തെങ്കിലും മധ്യനിരയിൽ സൽമാൻ നിസാറും (13) പുറത്തായതോടെ കേരളം പ്രതിരോധത്തിലായി.
എന്നാൽ ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച അബ്ദുൾ ബാസിതും ഷറഫുദ്ദീനും ചേർന്ന് കേരളത്തിന് വിജയപ്രതീക്ഷ നൽകി. 17-ാം ഓവറിൽ തുടർച്ചയായി നാല് പന്തുകൾ ബൗണ്ടറി കടത്തിയ ബാസിത് 21 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. അഞ്ച് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 70 റൺസുമായി ബാസിതും 13 പന്തിൽ 27 റൺസുമായി ഷറഫുദ്ദീനും പുറത്താകാതെ നിന്നെങ്കിലും ലക്ഷ്യം 29 റൺസ് അകലെ നിന്നു. ആന്ധ്രയ്ക്കായി വെങ്കട് ശശികാന്തും കെ. രാജുവും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം സ്വന്തമാക്കി.
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