സയ്യിദ് മോദി ഇൻ്റർനാഷണൽ: കിദംബി ശ്രീകാന്ത്, ട്രീസ ജോളി-ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് സഖ്യം ഫൈനലിൽ

തൻവി ശർമ്മയും ഉന്നതി ഹൂഡയും സെമിയില്‍ തോറ്റ് പുറത്തായി.

Kidambi Srikanth
Kidambi Srikanth (IANS)
Published : November 29, 2025 at 8:29 PM IST

യ്യിദ് മോദി അന്താരാഷ്‌ട്ര ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ കിദംബി ശ്രീകാന്ത്, ട്രീസ ജോളി-ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് സഖ്യം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ലഖ്‌നൗവിലെ ബാബു ബനാറസി ദാസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സെമിയിൽ മിഥുൻ മഞ്ജുനാഥിനെ വീഴ്‌ത്തിയാണ് മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ശ്രീകാന്ത് പുരുഷ സിംഗിൾസ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. റാങ്കിംഗിൽ 95-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള മഞ്ജുനാഥിനെ ശ്രീകാന്ത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 21-15, 19-21, 21-13 എന്ന സ്കോറിനാണ് തോല്‍പ്പിച്ചത്. ആദ്യ ഗെയിമിൽ കിദംബി ശ്രീകാന്ത് 8-2 എന്ന ലീഡ് നേടി, മത്സരം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ശ്രീകാന്ത് മികച്ച തുടക്കം കുറിച്ച്, 3-0 ന്‍റെ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. ഇടവേളയിൽ മിഥുൻ മഞ്ജുനാഥ് 11-9 ന്‍റെ ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും തുടർന്ന് ശ്രീകാന്ത് മത്സരം സമനിലയിലാക്കി, എന്നാല്‍ മിഥുൻ മഞ്ജുനാഥ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് രണ്ടാം ഗെയിം വിജയിക്കുകയും നിർണായക പോയിന്‍റ് നേടുകയും ചെയ്‌തു. അവസാന ഗെയിമിൽ, തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ശ്രീകാന്ത് കളിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു, അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം ലീഡ് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് വിജയത്തിലേക്കും ഫൈനലിലേക്കും താരം എത്തി.

ലോക നമ്പർ 59-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഹോങ്കോങ് ചൈനയുടെ ജേസൺ ഗുണവാനെയാണ് ശ്രീകാന്ത് ഫൈനലിൽ നേരിടുക. നേരത്തെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ശ്രീകാന്ത് ജേസൺ ഗുണവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മറ്റൊരു സെമിയില്‍ അഞ്ചാം സീഡ് മലേഷ്യയുടെ ഓങ് സിൻ യീ-കാർമെൻ ടിംഗ് സഖ്യത്തെ 21-11, 21-15 എന്ന സ്കോറിന് വീഴ്‌ത്തി ഇന്ത്യയുടെ ട്രീസ ജോളി- ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് സഖ്യവും വനിതാ ഡബിൾസിൽ പ്രവേശിച്ചു.

മലേഷ്യക്കാർക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ ട്രീസ ജോളിയും ഗായത്രി ഗോപിചന്ദും നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിജയമാണിത്. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ എട്ടാം സീഡ് ജപ്പാന്‍റെ കഹോ ഒസാവയെയും മായ് തനാബെയെയും നേരിടും. ട്രീസയും ഗായത്രിയും നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം വനിതാ ഡബിൾസ് കിരീടം നേടിയിരുന്നു. ശ്രീകാന്ത് 2016 മുതൽ മുൻ സയ്യിദ് മോദി ചാമ്പ്യൻ കൂടിയാണ്.

അതേസമയം, ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ വനിതാ സിംഗിൾസിലും മിക്സഡ് ഡബിൾസിലും ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചു. ഉന്നതി ഹൂഡ സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ തുർക്കിയുടെ നെസ്ലിഹാൻ അരിനിനോട് 21-15, 21-10 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു സെമി മത്സരത്തില്‍ അഞ്ചാം സീഡ് ജപ്പാന്‍റെ ഹിന അകെച്ചിയോട് തൻവി ശർമ്മ വീണു. അതേസമയം, മിക്‌സഡ് ഡബിൾസ് സെമിയിൽ ഹരിഹരൻ അംസകരുണൻ-ട്രീസ ജോളി സഖ്യം എട്ടാം സീഡായ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഡെജൻ ഫെർഡിനാൻസ്യാ-ബെർണഡിൻ വർദാന സഖ്യത്തോട് പരാജയപ്പെട്ടു.

