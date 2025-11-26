സയ്യിദ് മോദി ബാഡ്മിന്റണ് ടൂര്ണമെന്റ്: കിദംബി ശ്രീകാന്തും ഉന്നതി ഹൂഡയും പ്രീക്വാര്ട്ടറില് കടന്നു
ടൂര്ണമെന്റില് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്ക്ക് മുന്നേറ്റം.
Published : November 26, 2025 at 8:01 PM IST
ലഖ്നൗ: സയ്യിദ് മോദി അന്താരാഷ്ട്ര ബാഡ്മിന്റണ് ടൂര്ണമെന്റില് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്ക്ക് മുന്നേറ്റം. ലഖ്നൗവിലെ ബാബു ബനാറസി ദാസ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വനിതാ സിംഗിൾസില് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് ടോപ് സീഡ് ഉന്നതി ഹൂഡ. ലോക 28-ാം നമ്പർ താരമായ ഉന്നതി രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. റാങ്കിംഗിൽ 60-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള സ്വന്തം നാട്ടുകാരിയായ ആകർഷി കശ്യപിനെയാണ് താരം 21-13, 21-18 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മുൻ സയ്യിദ് മോദി ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ജേതാവും ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരവുമായ കിദംബി ശ്രീകാന്ത് കവിൻ തങ്കത്തെ 21-13, 21-10 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.
മറ്റു മത്സരങ്ങളില് വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ഏഴാം സീഡ് രക്ഷിത ശ്രീ സന്തോഷ് രാംരാജ് തന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശ്രേയ ലെലെയെ 21-12, 21-14 എന്ന സ്കോറിന് വീഴ്ത്തി. അഞ്ചാം സീഡ് ജപ്പാന്റെ ഹിന അകെച്ചിയോട് 21-8, 21-10 എന്ന സ്കോറിന് തോല്വി വഴങ്ങിയ അൻമോൾ ഖാർബ് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായത് തിരിച്ചടിയായി.പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ റിത്വിക് സഞ്ജീവി 21-19, 21-17 എന്ന സ്കോറിന് ഒന്നാം സീഡ് സിംഗപ്പൂരിന്റെ ജേസൺ തെഹിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു.
പുരുഷ സിംഗിൾസ് വിഭാഗത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഡാനിൽ ഡുബോവെങ്കോയെ 21-17, 21-9 എന്ന സ്കോറിന് തോല്പ്പിച്ച് കിരൺ ജോർജ് മുന്നേറി. മിക്സഡ് ഡബിൾസില് ഇന്ത്യയുടെ ആയുഷ് മഖിജ-സിമ്രാൻ സിംഘി സഖ്യത്തെ 23-21, 21-10 എന്ന സ്കോറിന് സിംഗപ്പൂരിന്റെ ടെറി ഹീ-ജിൻ യുജിയ സഖ്യം പരാജയപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം, ലോക ജൂനിയർ മെഡൽ ജേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ, സി ലാൽറാംസംഗയും താരിണി സൂരിയും ഭവ്യ ഛബ്രയെയും വിശാഖ ടോപ്പോയെയും 25-23, 21-14 എന്ന സ്കോറിന് തോല്പ്പിച്ചു. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഡബിൾസിൽ ഗായത്രിയും മൻസ റാവത്തും ആരതി സുനിലിനെയും വർഷിണി വിശ്വനാഥിനെയും 21-11, 21-18 എന്ന സ്കോറിന് വീഴ്ത്തി.
പുരുഷ ഡബിൾസ് -ഫലങ്ങൾ
- കാങ് ഖായ് സിംഗ്/ആരോൺ തായ് (മാസ്) 21-11, 21-12 എന്ന സ്കോറിന് നവീൻ പ്രശാന്ത് ഈശ്വരമൂർത്തി/ദിലീപൻ വേൽ മുരുകനെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
- ശങ്കർ പ്രസാദ് ഉദയകുമാർ/അക്ഷൻ ഷെട്ടി സഖ്യം 21-10, 25-27, 21-10 എന്ന സ്കോറിന് ആയുഷ് അഗർവാല/ദക്ഷ് ഗൗതം എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
- അഷിത് സൂര്യ/ഗണേഷ് വിറ്റൽജി 21-19, 21-17 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഭവ്യ ഛബ്ര/പരം ചൗധരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
- ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഫൗസ്റ്റ് ക്ജർ/റാസ്മസ് ക്ജർ (ഡെൻ) 21-9, 21-10ന് ആര്യൻ സപിയ/മായങ്ക് റാണയെ തോൽപിച്ചു.
