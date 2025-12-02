സിഡ്നി മക്ലോഫ്ലിൻ-ലെവ്റോണും മോണ്ടോ ഡുപ്ലാന്റിസും 2025 ലെ മികച്ച അത്ലറ്റുകള്
വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് സംഘടനയാണ് അവാര്ഡുകള് നല്കുന്നത്.
Published : December 2, 2025 at 8:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻമാരായ സിഡ്നി മക്ലാഫ്ലിൻ-ലെവ്റോണും മോണ്ടോ ഡുപ്ലാന്റിസും ലോക അത്ലറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങളുടെ മേൽനോട്ട ചുമതലയിലുള്ള വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് സംഘടനയാണ് അവാര്ഡുകള് നല്കുന്നത്. മൊണാക്കോയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓവറോൾ ജേതാക്കളായ സിഫാൻ ഹസ്സൻ, ലെറ്റ്സൈൽ ടെബോഗോ എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് ഇരുവരും വിജയിച്ചത്.
ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 400 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടിയ താരമാണ് മക്ലാഫ്ലിൻ-ലെവ്റോണ്. 47.78 സമയം കൊണ്ട് 42 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റെക്കോർഡാണ് താരം തകര്ത്തത്. 400 മീറ്റർ ഫ്ലാറ്റ്, 400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് എന്നിവയിൽ ലോക കിരീടങ്ങൾ നേടുന്ന ആദ്യ അത്ലറ്റായി താരം മാറി. ഈ ഇനത്തിൽ അവർ ലോക റെക്കോർഡ് ഉടമയും ഇരട്ട ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യനുമാണ്. ഡുപ്ലാന്റിസ് മൂന്നാം തവണയാണ് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ലോക അത്ലറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയറാകുന്നത്. യൂത്ത്, ജൂനിയർ, സീനിയർ ലോക, യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും (ഇൻഡോർ, ഔട്ട്ഡോർ) താരം സ്വർണ്ണ മെഡലുകള് നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പോൾവോൾട്ടിൽ തുടർച്ചയായി ലോക റെക്കോർഡ് തിരുത്തുന്നത് പതിവാണ്.
800 മീറ്റർ ലോക, ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യൻ ഇമ്മാനുവൽ വാൻയോണി, ലോക ഹൈജമ്പ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് നിക്കോള ഒളിസ്ലാഗേഴ്സ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് അത്ലറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലോക അത്ലറ്റിക്സ് കൗൺസിലും ലോക അത്ലറ്റിക്സ് കുടുംബവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ആരാധകരും രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിരവധി ഘട്ടങ്ങളായുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് വിജയികളെ തീരുമാനിച്ചത്.
ലോക അത്ലറ്റിക്സ് അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക
- വനിതാ ലോക അത്ലറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ: സിഡ്നി മക്ലാഫ്ലിൻ-ലെവ്റോൺ
- പുരുഷ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച ലോക അത്ലറ്റ്: മോണ്ടോ ഡുപ്ലാന്റിസ്
- വനിതാ ട്രാക്ക്: സിഡ്നി മക്ലാഫ്ലിൻ-ലെവ്റോൺ
- പുരുഷ ട്രാക്ക്: ഇമ്മാനുവൽ വാൻയോണി
- വനിതാ ഫീൽഡ്: നിക്കോള ഒലിസ്ലാഗേഴ്സ്
- പുരുഷന്മാരുടെ ഫീൽഡ്: മോണ്ടോ ഡുപ്ലാൻ്റിസ്
- വനിതാ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഡിയം: മരിയ പെരെസ്
- പുരുഷ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഡിയം: സബാസ്റ്റിയൻ സാവെ
- വനിതകളിലെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ: ഷാങ് ജിയാലെ
- പുരുഷന്മാരിലെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ: എഡ്മണ്ട് സെറം
- ഫെയർ പ്ലേ അവാർഡ്: ടിം വാൻ ഡി വെൽഡെ
- പ്രസിഡന്റ്സ് അവാർഡ്: ബ്രൂസ് മക്അവാനി (ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്പോർട്സ് കമന്റേറ്റര്)
- വുമൺ ഓഫ് ദി ഇയർ: റൂത്ത് ജെപ്ചുംബ ബണ്ടോടിച്ച്
- കോച്ചിംഗ് അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്: മൈക്കൽ ഒ'കോണർ
- ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഇയര്: വെഗാർഡ് ഗ്രോട്ട്
- മെംബര് ഫെഡറേഷൻ അവാർഡ്: പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന
Also Read:ഐപിഎൽ മിനി ലേലം: 77 സ്ലോട്ടുകള് 1,355 കളിക്കാര്! രണ്ട് കോടി അടിസ്ഥാന വില രണ്ട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് മാത്രം