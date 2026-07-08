നെഞ്ചിടിപ്പിൻ്റെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട്; കൊളംബിയൻ കോട്ട തകർത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ
72 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജൻ്റീനയുമായി കൊമ്പുകോർക്കും
Published : July 8, 2026 at 7:38 AM IST
വാൻകൂവർ: ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ കൊളംബിയയെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. കാനഡയിലെ വാൻകൂവർ ബിസി പ്ലേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നിശ്ചിത സമയത്തും എക്സ്ട്ര ടൈമിലും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വിജയികളെ ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ തീരുമാനിച്ചത്. ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-3 എന്ന സ്കോറിനാണ് സ്വിസ് പട കൊളംബിയയെ മറികടന്നത്.
1954ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ലോകകപ്പിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇടംനേടുന്നത്. 72 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇതോടെ വിരാമമായത്. മത്സരത്തിലുടനീളം ആക്രമണ ശൈലിയുമായി കൊളംബിയയാണ് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും സ്വിസ് പ്രതിരോധം വിള്ളലില്ലാതെ കാക്കാൻ ഗ്രാനിറ്റ് ഷാക നയിച്ച സംഘത്തിന് സാധിച്ചു. പരിശീലനത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ യുവതാരം ജോഹാൻ മൻസാംബിയുടെ അഭാവം സ്വിസ് നിരയിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. എങ്കിലും മികച്ച ഒത്തിണക്കത്തോടെയുള്ള പ്രകടനമാണ് അവർ പുറത്തെടുത്തത്.
കൈവിട്ട അവസരങ്ങളുമായി കൊളംബിയ
ആദ്യ പകുതിയിൽ കൊളംബിയയുടെ ഗുസ്താവോ പ്യൂർട്ട ഉതിർത്ത മികച്ചൊരു ഷോട്ട് സ്വിസ് ഗോളി ഗ്രെഗർ കോബേൽ തടുത്തു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൊളംബിയൻ താരം ലൂയിസ് സുവാരസിന് ലഭിച്ച അവസരം ലക്ഷ്യം കാണാതെ പുറത്തുപോയി. മറുവശത്ത് സ്വിസ് താരം ഫാബിയൻ റീഡർ തൊടുത്ത വോളി കൊളംബിയൻ ഗോൾകീപ്പർ കാമിലോ വർഗാസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. എക്സ്ട്ര ടൈമിലും കളി ആവേശഭരിതമായിരുന്നു. കൊളംബിയയുടെ ജോൺ ലുകൂമിയുടെ തകർപ്പൻ ഹെഡർ ക്രോസ്ബാറിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചു. അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ സ്വിസ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പിഴവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സുവർണാവസരം കൊളംബിയയുടെ ജാമിൻ്റൺ കാമ്പാസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറത്തിക്കളഞ്ഞു.
Switzerland wins on penalties to secure a spot in the quarter-finals! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026
നാടകീയത നിറഞ്ഞ ഷൂട്ടൗട്ട്
120 മിനിറ്റും ഗോൾരഹിതമായി അവസാനിച്ചതോടെ മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി. കൊളംബിയക്കായി ആദ്യ കിക്കെടുത്ത യുവാൻ ക്വിൻ്റേറോയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനായി ഗ്രാനിറ്റ് ഷാക്കയും പിഴവില്ലാതെ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ കൊളംബിയയുടെ പ്രതിരോധ താരം ഡാവിൻസൺ സാഞ്ചസിൻ്റെ കിക്ക് ക്രോസ്ബാറിൽ തട്ടി തെറിച്ചു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനായി സെകി അംദൂനി ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ മാനുവൽ അകാഞ്ചിയുടെ കിക്ക് പാഴായി. തുടർന്ന് കൊളംബിയയുടെ കുച്ചോ ഹെർണാണ്ടസിൻ്റെ കിക്ക് സ്വിസ് ഗോളി ഗ്രെഗർ കോബേൽ മനോഹരമായി തടുത്തതോടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് മേൽക്കൈ ലഭിച്ചു. സെഡ്രിക് ഇറ്റൻ സ്വിസ് ടീമിനായി അടുത്ത ഗോൾ നേടി. കൊളംബിയക്കായി ലൂയിസ് ഡയസ് അവസാന കിക്ക് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ അവസാന കിക്കെടുത്ത റൂബൻ വർഗാസ് കൊളംബിയൻ ഗോളിയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചതോടെ സ്വിസ് പട വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
ക്വാർട്ടറിൽ അർജൻ്റീന എതിരാളികൾ
ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജൻ്റീനയെ നേരിടും. പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തിനെ 3-2ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അർജൻ്റീന അവസാന എട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ കാൻസാസ് സിറ്റിയിലാണ് ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടം അരങ്ങേറുക. ലോകകപ്പ് നിലനിർത്താൻ ഇറങ്ങുന്ന അർജൻ്റീനയും ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ക്വാർട്ടറിലെത്തിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് സമ്മാനിക്കുക.
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