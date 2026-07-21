സാജൻ പ്രകാശ് വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക്; ലക്ഷ്യം കോമൺവെൽത്ത്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡലുകൾ
26 വർഷത്തെ പരിചയസമ്പത്ത്, കൂട്ടിന് പുതിയ കോച്ചും; സാജൻ പ്രകാശ് മെഡൽ വേട്ടയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു.
Published : July 21, 2026 at 3:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വെറ്ററൻ ഇന്ത്യൻ നീന്തൽ താരവും മലയാളിയുമായ സാജൻ പ്രകാശ് മത്സരരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും മെഡൽ നേട്ടം മാത്രമാണ് ഈ 32-കാരന്റെ ലക്ഷ്യം. സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച വെർച്വൽ സംവാദത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് സാജൻ തന്റെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നത്.
പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇനത്തിൽ സ്വിമ്മിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ യോഗ്യതാ മാർക്ക് മറികടന്നാണ് സാജൻ രണ്ട് പ്രധാന കായിക മേളകൾക്കും യോഗ്യത നേടിയത്. എഡിൻബർഗ്, സ്പെയിനിലെ സിയറ നെവാഡ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തീവ്ര പരിശീലനത്തിന് ശേഷം സാജൻ ഇതിനകം തന്നെ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
വിശ്രമവും റിക്കവറിയും പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗം
കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന അത്ലറ്റുകൾ പലപ്പോഴും വേദന സഹിക്കാൻ ശീലിക്കാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ വിശ്രമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാറില്ലെന്നും സാജൻ പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ഇടവേള എടുത്തപ്പോഴാണ് എന്റെ ശരീരം വലിയൊരു ഷോക്കിലായിരുന്നുവെന്നും റിക്കവറിയും വിശ്രമവും ആവശ്യമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത്. പ്രായമാകുന്തോറും വിശ്രമം റിക്കവറിയുടെ നിർണായക ഭാഗമായി മാറുന്നു. അത് എന്നെ വീണ്ടും ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ സഹായിച്ചു. എനിക്ക് നീന്തലിൽ ചില കടമകൾ കൂടി തീർക്കാനുണ്ട്. കോമൺവെൽത്ത്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദിയിൽ മെഡൽ നേടുക എന്നത് എന്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ്," സാജൻ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ 26 വർഷത്തിലേറെയായി നീന്തൽക്കുളത്തിലുള്ള സാജൻ, പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പരിശീലന രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. "പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് 22 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ശേഷിയും റിക്കവറിയും വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻഡ്യൂറൻസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലുപരി എന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, 200 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന സിംഗിൾ ഇവന്റിലേക്ക് മാത്രമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സെക്കൻഡുകളുടെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമായിരിക്കും മെഡൽ നിർണ്ണയിക്കുക. ആ വെല്ലുവിളികൾ മനസ്സിലാക്കി ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്," സാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻ സഹതാരത്തിനൊപ്പം പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ
മുൻ സഹതാരവും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാവുമായ സന്ദീപ് സെജ്വാളാണ് സാജന്റെ പുതിയ കോച്ച്. ഒരു മൾട്ടി-സ്പോർട്സ് ഇവന്റില് ഇന്ത്യയ്ക്കായി നീന്തലിൽ അവസാനമായി മെഡൽ നേടിയ താരം കൂടിയാണ് സന്ദീപ്. സന്ദീപിന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് തനിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാകുന്നുണ്ടെന്നും, പൂർണ്ണമായും വ്യത്യസ്തവും സാങ്കേതികവുമായ ഒരു ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നതെന്നും സാജൻ പറഞ്ഞു.
കരിയറിലെ അവസാന മത്സരങ്ങളോ?
ഇത് കരിയറിലെ അവസാന പോരാട്ടങ്ങളാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സാജൻ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ല. "ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓരോ ചുവടായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് താല്പര്യം. കോമൺവെൽത്ത്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഫൈനൽ പുഷ് നൽകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ നൽകണം. അതിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്," സാജൻ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: ‘മിണ്ടാതിരുന്ന് മറ്റുള്ളവര്ക്കായി കൈയടിക്കേണ്ടി വന്നു’; ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമായതില് സഞ്ജു