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ടോക്കിയോ ഇളക്കാൻ നീലപ്പട; ജപ്പാൻ മണ്ണിൽ ചരിത്ര മത്സരവുമായി ബിസിസിഐ

ജപ്പാനിൽ സിക്‌സറടിക്കാൻ ഇന്ത്യ; ചരിത്ര ടി20 പോരാട്ടവുമായി ബിസിസിഐ!

SUZUKI CUP CRICKET INDIA JAPAN BCCI INDIA JAPAN T20 JAPAN CRICKET ASSOCIATION ഇന്ത്യ VS ജപ്പാന്‍
BCCI and Japan Cricket Association Announce 'Suzuki Cup' T20I Match in Japan (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 9:56 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്‍റെ 75-ാം വാർഷികം ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിൽ ആഘോഷമാക്കാൻ ബിസിസിഐ. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന ചരിത്രപരമായ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജപ്പാൻ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡും സംയുക്തമായാണ് ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന പ്രഥമ 'സുസുക്കി കപ്പ്' പോരാട്ടം 2026 സെപ്റ്റംബർ 22 ചൊവ്വാഴ്‌ച ജപ്പാനിലെ ടോച്ചിഗി പ്രവിശ്യയിലുള്ള സാനോ ഇന്‍റര്‍നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അരങ്ങേറും.

എന്താണ് 'സ്പോർട് 75'?

ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനെയ് തകൈച്ചിയും തമ്മിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിലെ ഉഭയകക്ഷി കരാറിന്‍റെ ഫലമായാണ് ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കായിക മേഖലയിലെ സഹകരണവും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കവും ശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'സ്പോർട് 75' എന്ന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ചുവടുവെപ്പാണിത്. 2036-ൽ ഒളിമ്പിക്‌സിനും പാരാലിമ്പിക്‌സിനും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കായിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഈ സഹകരണം കൂടുതൽ ഊർജ്ജം പകരും.

ക്രിക്കറ്റിന് പുതിയൊരു വിലാസം: ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി

ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നതില്‍ ബിസിസിഐക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ടീം ഒരു പുതിയ മണ്ണിലേക്ക് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത് ജപ്പാനിലും കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലും ക്രിക്കറ്റിന് വലിയ പ്രചാരം നൽകും. ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല സൗഹൃദത്തിന്‍റെ അടയാളമായി ഈ മത്സരം മാറും. ക്രിക്കറ്റിനെ പരമ്പരാഗത അതിരുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വളർത്താൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് എന്ന നിലയിൽ ബിസിസിഐ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്," ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ വ്യക്തമാക്കി.

ലോക ചാമ്പ്യന്മാരെ വരവേൽക്കാൻ ജപ്പാൻ

"ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ജപ്പാനിലെ ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ഈറ്റില്ലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അസോസിയേഷന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ സുവർണ്ണ നിമിഷമാണ്. ഈ സ്വപ്‌നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സഹകരിച്ച ബിസിസിഐക്ക് നന്ദി. ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ ഗാലറിയിലെ ആവേശം കാണാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ക്രിക്കറ്റിനെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്ന പ്രാദേശിക ജാപ്പനീസ് ജനതയും ഈ ചരിത്ര മത്സരം കാണാൻ എത്തണം," എന്ന് ജപ്പാൻ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സിഇഒ നാവോക്കി മിയാജി പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

SUZUKI CUP CRICKET INDIA JAPAN
BCCI INDIA JAPAN T20
JAPAN CRICKET ASSOCIATION
ഇന്ത്യ VS ജപ്പാന്‍
INDIA VS JAPAN T20

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