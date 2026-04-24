ഇതിഹാസ താരം സൂസി ബേറ്റ്സ് വിരമിക്കുന്നു; ടി20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം പാഡഴിക്കും
ടി20 റൺവേട്ടയിൽ ഒന്നാമത്, ലോക വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ വിസ്മയം വിരമിക്കലിലേക്ക്.
Published : April 24, 2026 at 4:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോക വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളില് ഒരാളായ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ സൂസി ബേറ്റ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ജൂണിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയ്ൽസിലുമായി അരങ്ങേറുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം പാഡഴിക്കുമെന്ന് താരം അറിയിച്ചു. 2006ൽ തന്റെ 18-ാം വയസ്സിൽ വൈറ്റ് ഫെർൺസിനായി (White Ferns) അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ബേറ്റ്സ്, നീണ്ട 20 വർഷക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന ഐതിഹാസികമായ ഒരു കരിയറിനാണ് ഇതോടെ വിരാമമിടുന്നത്.
2024-ൽ തങ്ങളുടെ കന്നി ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ന്യൂസിലൻഡ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ്. ആ കിരീടം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് തന്റെ അവസാന ദൗത്യമെന്ന് ബേറ്റ്സ് വികാരാധീനയായി പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് ഒരു അവസാന ദൗത്യം കൂടിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച യുകെയിൽ പോയി മറ്റൊരു ലോകകപ്പ് കൂടി നേടുക. എന്റെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഓരോ തരിയും ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഞാൻ നൽകും," താരം വ്യക്തമാക്കി. ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി മെയ് മാസത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഏകദിന, ടി20 പരമ്പരകളിലും താരം കളിക്കുന്നുണ്ട്.
News | Suzie Bates, a WHITE FERNS great and one of the most decorated cricketers in the world, will retire from international cricket at the conclusion of the ICC Women's T20 World Cup in England.— WHITE FERNS (@WHITE_FERNS) April 23, 2026
റെക്കോർഡുകളുടെ റാണിയായ 20 വർഷങ്ങൾ
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ ബേറ്റ്സിന്റെ കരിയർ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. നിലവിൽ വനിതാ ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സൂസി ബേറ്റ്സിന് സ്വന്തമാണ് (4717 റൺസ്). ഏകദിന ഫോർമാറ്റിലും 5964 റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള താരം ലോകത്തെ നാലാമത്തെ ഉയർന്ന റൺവേട്ടക്കാരിയാണ്. ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല, കായിക ലോകത്ത് അപൂർവ്വമായ മറ്റൊരു നേട്ടം കൂടി ബേറ്റ്സിനുണ്ട്; 2008-ലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളിലും ന്യൂസിലൻഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച താരമാണ് ഇവർ.
Suzie Bates' illustrious career in frames ⌛️🤩— ICC (@ICC) April 24, 2026
വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ തന്റെ കരിയറിൽ ഒപ്പം നിന്നവർക്ക് താരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. "കഴിഞ്ഞ 20 വർഷങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ സമയം എത്ര വേഗത്തിലാണ് കടന്നുപോയതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ജേഴ്സി അണിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്," ബേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. തന്റെ കുടുംബത്തിനും പങ്കാളിയായ സ്കോട്ടിനും നന്ദി പറഞ്ഞ താരം, വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി അംഗീകാരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ച കോച്ചുമാർക്കും മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്കും പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ലോകകപ്പ് കൂടി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി രാജകീയമായി പടിയിറങ്ങാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സൂസി ബേറ്റ്സ്.
