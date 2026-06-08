ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം പോയി, ടീമിൽ നിന്നും പുറത്തായി; പിന്നാലെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും വിടാൻ സൂര്യകുമാർ?
സൂര്യകുമാർ യാദവ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് വിടുന്നു? കരിയർ പ്രതിസന്ധിക്കിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നീക്കങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നു.
Published : June 8, 2026 at 8:07 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ മിന്നും താരം സൂര്യകുമാർ യാദവിൻ്റെ കരിയർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴുവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സൂര്യകുമാറിന്, കളിമൈതാനത്തിന് പുറത്തും കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഐപിഎല്ലിൽ 2018 മുതൽ തൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായി താരം പിരിയുന്നതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ സൂര്യകുമാറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില നാടകീയ മാറ്റങ്ങളാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ
തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂരിഭാഗം ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും സൂര്യകുമാർ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്തതായി ആരാധകർ കണ്ടെത്തി. നിലവിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ താരം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെയോ നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെയോ അക്കൗണ്ടുകൾ അതിലില്ല. മുംബൈ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ രോഹിത് ശർമ്മ, എം.എസ്. ധോണി എന്നിവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ചിത്രം മാത്രമാണ്. ടീം മാനേജ്മെൻ്റുമായും നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റനുമായും സൂര്യകുമാർ കടുത്ത അകൽച്ചയിലാണെന്ന സൂചനകളാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്ലീൻ-അപ്പ് നൽകുന്നത്.
Suryakumar Yadav removed Mumbai Indians and Mumbai from his bio. He unfollowed Mumbai Indians. MI unfollowed him. He deleted all MI related pics and videos from his insta id. He changed his pfp too.— SKY n Supla Shot (@sky_63_mr_t20i) June 7, 2026
What's cooking? pic.twitter.com/PL6ErA6tDc
മോശം ഫോമും കരിയറിലെ തിരിച്ചടിയും
2018-ൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സില് നിന്നും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെത്തിയ സൂര്യകുമാർ, ടീമിൻ്റെ പല കിരീട വിജയങ്ങളിലും നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച കളിക്കാരനാണ്. എന്നാൽ സമാപിച്ച 2026 ഐപിഎൽ സീസണിൽ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനമാണ് താരം പുറത്തെടുത്തത്.
കളിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 20.77 ശരാശരിയിൽ 270 റൺസ് മാത്രമാണ് സൂര്യകുമാറിന് നേടാനായത്. സീസണിലാകെ വെറും രണ്ട് അർദ്ധസെഞ്ച്വറികൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. സൂര്യകുമാറിൻ്റെ ഫോമില്ലായ്മ ടീമിനെയും ബാധിക്കുകയും പത്ത് ടീമുകളുള്ള പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസി മാനേജ്മെൻ്റ് മറ്റ് യുവതാരങ്ങളെ തേടാൻ തുടങ്ങിയതാണ് സൂര്യകുമാറിനെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.
സെലക്ടർമാരുടെ നിലപാടിനെതിരെ ആർ. അശ്വിൻ
ദേശീയ ടീമിൽ സൂര്യകുമാറിന് പകരം ശ്രേയസ് അയ്യരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓഫ് സ്പിന്നർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കഠിനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സൂര്യകുമാർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വിഷമം തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അശ്വിൻ പ്രതികരിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ 15-18 മാസമായി സൂര്യകുമാറിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ഫോം മികച്ചതായിരുന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും, രാജ്യത്തിന് ഒരു ടി20 ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റനാണ് അദ്ദേഹമെന്ന കാര്യം സെലക്ടർമാർ മറക്കരുതായിരുന്നു എന്ന് അശ്വിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ബാറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ലോകകപ്പിൽ വലിയ പ്രകടനം നടത്തിയില്ലെങ്കിലും, കോച്ചിനും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ നയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ സൂര്യകുമാറിനും തുല്യ പങ്കുണ്ടെന്ന് അശ്വിൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
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