ഞങ്ങളുടെ വിമാനം ബുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, പാകിസ്താൻ കളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊളംബോയിലേക്ക്; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സൂര്യകുമാർ യാദവ്
ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഐ.സി.സിക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്നു സൂര്യകുമാർ സമ്മതിച്ചു.
Published : February 5, 2026 at 5:20 PM IST
മുംബൈ: ഫെബ്രുവരി 15-ന് കൊളംബോയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ ടി20 ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ ടീം മത്സരത്തിനായി യാത്ര തിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവ്. പാകിസ്താൻ മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സൂര്യകുമാര് പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശ് വിസമ്മതിച്ചതും തുടർന്ന് സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ പകരക്കാരായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരം ഒഴിവാക്കാൻ പാകിസ്താൻ സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. എന്നാൽ കൊളംബോയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ വിമാനം ബുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെന്നും നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കൊളംബോയിലേക്ക് പോകുമെന്നുമാണ് സൂര്യകുമാർ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.
ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഐ.സി.സിക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്നു സൂര്യകുമാർ സമ്മതിച്ചു. പാകിസ്താൻ്റെ തീരുമാനം തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്നും ഒരു രാജ്യമോ സർക്കാരോ ഇത്തരമൊരു നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ ഐ.സി.സിക്ക് പോലും പരിമിതികളുണ്ടെന്നു സൂര്യകുമാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എങ്കിലും മത്സരക്രമം ഐ.സി.സി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് പാലിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഞങ്ങളുടെ വിമാനം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പോകുന്നു. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം" എന്നായിരുന്നു സൂര്യകുമാറിന്റെ മറുപടി.
നിലവിലെ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യ ശനിയാഴ്ച വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ യു.എസ്.എയ്ക്ക് എതിരെയാണ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്താനെയും കൂടാതെ നമീബിയ, നെതർലൻഡ്സ്, യു.എസ്.എ എന്നിവരാണുള്ളത്. ശനിയാഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിന് ശേഷം നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിനായി ടീം ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകും. അതിന് ശേഷമായിരിക്കും പാകിസ്താനുമായുള്ള മത്സരത്തിനായി കൊളംബോയിലേക്ക് തിരിക്കുക.
ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ എന്നും ആവേശകരമാണെന്നും ഏഷ്യാ കപ്പിൽ മൂന്ന് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് സൂര്യകുമാര് പറഞ്ഞു. പാകിസ്താൻ പിന്മാറുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം ഐ.സി.സിയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരുകളുടെയും കൈകളിലാണെങ്കിലും, കളിക്കളത്തിൽ തങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്യാറാണെന്ന സന്ദേശമാണ് സൂര്യകുമാർ നൽകിയത്.
പാകിസ്താൻ വിട്ടുനിന്നാൽ ഐ.സി.സി കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാല്, ഐസിസിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനു ശേഷം ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരത്തില് പാകിസ്താൻ സര്ക്കാരോ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡോ അന്തിമമായ തീരുമാനം ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
