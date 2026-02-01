ETV Bharat / sports

രോഹിത് ശർമ്മയേയും വിരാട് കോലിയേയും കടത്തിവെട്ടി സൂര്യകുമാർ യാദവ്; ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ

1822 പന്തുകളിൽ നിന്നുമാണ് താരം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 2068 പന്തിൽ നിന്നും 3000 റൺസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജോസ് ബട്‌ലറെ മറികടന്നാണ് സൂര്യയുടെ കുതിപ്പ്.

Suryakumar Yadav (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 3:10 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ടി-20 ക്രിക്കറ്റിൽ പുത്തൻ നാഴികക്കല്ല് സ്വന്തമാക്കി സൂര്യകുമാർ യാദവ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ടി-20യിൽ 3000 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കിയ നേട്ടമാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരിട്ട പന്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന താരവും സൂര്യകുമാർ യാദവാണ്. 1822 പന്തുകളിൽ നിന്നുമാണ് താരം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 2068 പന്തിൽ നിന്നും 3000 റൺസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ജോസ് ബട്‌ലറെ മറികടന്നാണ് സൂര്യയുടെ കുതിപ്പ്.

ടി20യിലെ ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ചാമത്തേയും അവസാനത്തെ മത്സരത്തിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് 30 പന്തിൽ നിന്ന് ആറ് സിക്‌സറുകൾ ഉൾപ്പടെ 63 റൺസ് നേടി ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോർമാറ്റിൽ 3000 റൺസ് എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടുകയും ചെയ്‌തു. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ബാറ്റ്സ്‌മാനായി സൂര്യകുമാർ യാദവ് മാറി.

രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോലി തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് വെറും 1,822 പന്തിൽ മറികടന്നാണ് സൂര്യ കുമാർ യാദവ് ഈ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഹിറ്റ്മാൻ 2149 പന്തിൽ നിന്നും കോലി2169 പന്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 1,947 പന്തിൽ മുഹമ്മദ് വസീമാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 3000 റൺസ് തികച്ചത്.

ട്വൻ്റി20യിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 3000 റൺസ് തികച്ച താരങ്ങൾ

  • സൂര്യകുമാർ യാദവ് - 1822 പന്ത്
  • മുഹമ്മദ് വസീം - 1947 പന്ത്
  • ജോസ് ബട്‌ലർ - 2068 പന്ത്
  • ആരോൺ ഫിഞ്ച് - 2077 പന്ത്
  • ഡേവിഡ് വാർണർ - 2113 പന്ത്

പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരം

പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റൺസ് നേടിയ താരമായ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ മാൻ ഓഫ് ദി സീരീസ് ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തു. അഞ്ച് ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്ന് 80.67 ശരാശരിയും 196.75 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുമായി 242 റൺസ് സൂര്യകുമാർ യാദവ് നേടി. പരമ്പരയിലുടനീളം ബ്ലാക്ക്‌ക്യാപ്‌സിനെതിരെ മൂന്ന് അർധസെഞ്ചറികളും അദ്ദേഹം നേടി.

ഫെബ്രുവരി ഏഴ് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് നിർണായക ശക്തിയായേക്കും. യുഎസ്എയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത്.

ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ് അഞ്ചാം ടി20യിൽ പിറന്ന റെക്കോർഡുകൾ

ടി20യിൽ നേടിയ സിക്‌സറുകൾ

41- ബൾഗേറിയ vs ജിബ്രാൾട്ടർ സോഫിയ 2025

36- ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ് 2026

35- വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസ് vs സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക 2023

34- വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസ് vs ഇംഗ്ലണ്ട് സെൻ്റ് ജോർജ്‌സ് 2023

ഒരു ടി20യിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാച്ച് അഗ്രഗേറ്റ്

517- വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസ് vs സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക

496- ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലൻഡ്

2016- ഇന്ത്യ vs ലോഡർഹിൽ

ടി20യിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ 5-ഫെറുകൾ

5/51 അർഷ്‌ദീപ് സിങ് vs ന്യൂസിലൻഡ് 2026

5/40 അൽസാരി ജോസഫ് vs സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക 2023

5/39 ലുങ്കി എൻഗിഡി vs ഇംഗ്ലണ്ട് 2022

