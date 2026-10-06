കളിക്കാൻ റെഡിയെന്ന് സൂര്യ, ആദ്യം ഫോം തെളിയിക്കൂവെന്ന് സെലക്ടർമാർ; മുംബൈയ്ക്ക് പുതിയ നായകനിര
സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഒഴിവാക്കി; മുംബൈ രഞ്ജി ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി ആയുഷ് മാത്ര.
Published : October 6, 2026 at 10:16 AM IST
മുംബൈ: രഞ്ജി ട്രോഫി 2026-27 സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനുള്ള മുംബൈ ടീമിൽ നിന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ടി20 ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഒഴിവാക്കി. ഒക്ടോബർ 11ന് ചണ്ഡീഗഢിനെതിരെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരത്തിനുള്ള 16 അംഗ മുംബൈ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് സൂര്യകുമാർ പുറത്തായത്. അതേസമയം, അണ്ടർ-19 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയുഷ് മാത്രെയെ ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചു.
ഈ മാസം അവസാനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി പ്രമുഖ താരം യശസ്വി ജയ്സ്വാളും ടീമിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സിദ്ധേഷ് ലാഡ് ആണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലാണ് മുംബൈയും ചണ്ഡീഗഢും മത്സരിക്കുന്നത്. ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, റെയിൽവേസ്, തമിഴ്നാട്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവരാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് ടീമുകൾ.
Mumbai Squad for Ranji Trophy Yashaasvi Jaiswal Sarfraz Khan Ayush Matre Are the biggest names from IPL https://t.co/UB56OGk7SI— Beb_ra (@bebra_be) October 5, 2026
സൂര്യകുമാറിനെ ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നിൽ?
ടീമിൽ കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് സൂര്യകുമാർ സെലക്ടർമാരെ സന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിച്ചില്ല. റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ സൂര്യകുമാർ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നാൽ മതി എന്നാണ് സെലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം.
"സൂര്യകുമാർ വലിയ മത്സരങ്ങളിലെ മികച്ച കളിക്കാരനാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 18 മാസമായി അദ്ദേഹം റെഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ കുറച്ചു മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് അദ്ദേഹം ആദ്യം ആ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തട്ടെ. അതിനുശേഷം ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിവരാമെന്ന് മുംബൈ ചീഫ് സെലക്ടർ രാജേഷ് പവാർ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വർഷം ഇന്ത്യയെ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ടി20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സൂര്യകുമാറിനെ മാറ്റിയിരുന്നു. ജൂണിൽ നടന്ന മുംബൈ ടി20 ലീഗിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മത്സരക്രിക്കറ്റിൽ ഒരിടത്തും കളിച്ചിട്ടുമില്ല.
Mumbai have announced their squad for the opening match of the Ranji Trophy 2026–27 season. Siddhesh Lad will lead the side, with Ayush Mhatre named vice-captain. Yashasvi Jaiswal is part of the squad. #RanjiTrophy #MumbaiCricket #DomesticCricket #IndianCricket https://t.co/nkgSvCMGZh— Vishal Yadav (@VishalY73709681) October 5, 2026
19 വയസ്സുകാരനായ ആയുഷിനെ മുംബൈ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവിയുടെ നായകനായാണ് സെലക്ടർമാർ കാണുന്നത്. അതിന്റെ ആദ്യപടിയായാണ് ഇപ്പോൾ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ 13 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആയുഷ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശാർദൂൽ താക്കൂർ ടീമിലില്ല. ഇറാനി കപ്പ് വിജയത്തിൽ പങ്കാളിയായ സർഫറാസ് ഖാൻ, ഇന്ത്യ എ ടീമിനായി തിളങ്ങിയ ഷംസ് മുലാനി എന്നിവർ ടീമിലുണ്ട്.
മുംബൈ ടീം:
സിദ്ധേഷ് ലാഡ് (ക്യാപ്റ്റൻ), യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ആയുഷ് മാത്ര (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ദിവ്യാൻഷ് സക്സേന, മുഷീർ ഖാൻ, സർഫറാസ് ഖാൻ, സുവേദ് പാർക്കർ, ആകാശ് ആനന്ദ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഹാർദിക് തമോരെ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഷംസ് മുലാനി, തനൂഷ് കോട്ടിയൻ, അഥർവ അങ്കോലേക്കർ, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, മോഹിത് അവസ്തി, സിൽവസ്റ്റർ ഡിസൂസ, ഓംകാർ തർമാലെ.
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