തൃശൂർ മാജിക്കിനെ വീഴ്ത്തി കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ്; സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയ്ക്ക് ആവേശത്തുടക്കം!
സൂപ്പര് ലീഗ് കേരളയെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി വരവേറ്റ് കണ്ണൂര്. സൂപ്പര് ലീഗ് കേരള മൂന്നാം സീസണിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഗ്യാലറികള്. കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സിൻ്റെ ആരാധകര് റെഡ് മറൈനേഴ്സ് ആവേശത്തിൻ്റെ അലകടല് തീര്ത്തു
Published : September 26, 2026 at 7:05 AM IST
കണ്ണൂര്: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ മൂന്നാം സീസണിന് ആവേശകരമായ തുടക്കം. കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് വിജയത്തോടെ തുടങ്ങി. കരുത്തരായ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്.സി.യെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് കണ്ണൂർ കീഴടക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും നേർക്കുനേർ വന്നപ്പോൾ പോരാട്ടം പ്രവചനാതീതമായിരുന്നു. നിലവിലെ ജേതാക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ, ശക്തമായ പ്രതിരോധ-ആക്രമണ നിരയുമായാണ് കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ പന്തുതട്ടിയത്. കളിയുടെ ആദ്യ മിനിറ്റുകൾ മുതൽ തൃശൂർ മാജിക്കിൻ്റെ ബോക്സിലേക്ക് കണ്ണൂർ ആക്രമിച്ചു കയറി. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി മത്സരത്തിൻ്റെ 18-ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ കണ്ണൂർ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. സൂപ്പർ താരം അൽവാരസ് ഗോമസാണ് കണ്ണൂരിനായി വിജയഗോൾ നേടിയത്. ഗോൾ വീണതോടെ കളി കൂടുതൽ ആവേശത്തിലായി.
പ്രതിരോധക്കോട്ട കെട്ടി കണ്ണൂർ
ഒരു ഗോൾ വഴങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പന്ത് കൈവശം വെച്ച് തൃശൂർ മാജിക് ശക്തമായ തിരിച്ചടിക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, കണ്ണൂരിന്റെ കരുത്തുറ്റ പ്രതിരോധ നിരയെ ഭേദിക്കാൻ അവർക്കായില്ല. ആദ്യ പകുതിയിൽ കണ്ണൂർ 1-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ സമനില ഗോളിനായി തൃശ്ശൂർ കനത്ത മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും വാരിയേഴ്സ് പ്രതിരോധം പാറപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. ഒടുവിൽ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തകർപ്പൻ ജയവും 3 പോയിൻ്റുമായി കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് കളം വിട്ടു
ആവേശത്തുടക്കം
സൂപ്പര് ലീഗ് കേരളയെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി വരവേറ്റ് കണ്ണൂര്. സൂപ്പര് ലീഗ് കേരള മൂന്നാം സീസണിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഗ്യാലറികള്. കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സിൻ്റെ ആരാധക കൂട്ടായ്മ റെഡ് മറൈനേഴ്സ് ആവേശത്തിൻ്റെ അലകടല് തീര്ത്തു. കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സിൻ്റെ കൊടികളും ജേഴ്സികളും അണിഞ്ഞാണ് ആരാധകര് എത്തിയത്. വൈകീട്ട് 5.30 മണിക്ക് തന്നെ റെഡ് മറൈനേഴ്സ് ആരാധക കൂട്ടായ്മയുടെ മറൈനേഴ്സ് ഫോര്ട്ടില് നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
കളി ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്കും ഗ്യാലറികളും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ടീം ലൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള് റെഡ് മറൈനേഴ്സ് കൂറ്റന് ബാനര് ഉയര്ത്തി. കണ്ണൂരിനെ പൈതൃകത്തെ ഓര്മപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ബാനര്. ഇവിടം വിട്ടു പോകാന് അനുവാദമില്ല എന്ന് എഴുതിയ ബാനറില് സൂപ്പര് ലീഗ് കിരീടം കണ്ണൂര് വിട്ട് പോകാന് അനുവദിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു ആരാധകര് അര്ത്ഥമാക്കിയത്. കളി തുടങ്ങിയതും ബാന്ഡടി മേളമായി ആഘോഷം തുടങ്ങി. തൃശൂരില് നിന്നും തൃശൂര് മാജിക് എഫ്സിയുടെ ആരാധകരും ജവഹര് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയിരുന്നു. മത്സരത്തില് ആദ്യ പകുതിയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഹനാപകടത്തില് മരണപ്പെട്ട കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയുടെ പ്രതിരോധ താരം റിജോണ് ജോസിന് ആധരവായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേഴ്സി നമ്പറായ 44നെ ഓര്മ്മിച്ച് 44ാം മിനിറ്റില് കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സ് എഫ്സിയുടെ ആരാധക കൂട്ടായ്മ ബാനറുയര്ത്തി. എക്കാലവും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് എന്ന് എഴുതിയ ബാനറായിരുന്നു ഉയര്ത്തിയത്.
കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു
കളര്ഫുള് സംഗീത പരിപാടി
മത്സരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും റാപ് ഷോയും അരങ്ങേറി. ലൈവ് ഡിജെ പരിപാടികള് നടന്നു. എം.എക്സ്ആര്ഡെറര്, എംസി കൂപ്പര്, ഡാസില് തുടങ്ങിയവരുടെ ലൈവ് പരിപാടി നടന്നു. മത്സരത്തിൻ്റെ ഇടവേളയില് ഡബ്സിയുടെ റാപ് ഷോയും നടന്നു. സംഗീത പരിപാടി ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടി. കൂടാതെ കഥകളി, കളരി എന്നീ പരിപാടികളും അരങ്ങേറി.
ആവേശമായി സ്പെഷല് സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്
ഫുട്ബോളില് അപൂര്വമായി ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തില് കണ്ണൂര് തോട്ടടയിലെ ആശ്രയം സ്പെഷല് സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്ഥികള് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് കളിക്കാര്ക്കൊപ്പം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എസ്കോട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ സീസണില് സ്പെഷല് സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്ക്ക് കണ്ണൂര് വാരിയേഴ്സ് ടീം അംഗങ്ങള്ക്കൊപ്പം സംസാരിക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
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