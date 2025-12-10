Kerala Local Body Elections2025

സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചത്.

Super League Kerala Season 2
Super League Kerala Season 2 (SLK)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read
കൊച്ചി: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള രണ്ടാം സീസണിലെ സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച തീയതികളിൽ നിന്ന് മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചത്. നേരത്തെ ഡിസംബർ 7ന് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന തൃശ്ശൂർ മാജിക് എഫ്‌സിയും മലപ്പുറം എഫ്‌സിയും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ സെമി ഫൈനലും, ഡിസംബർ 10-ന് കോഴിക്കോട് ഇ.എം.എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാലിക്കറ്റ് എഫ്‌സിയും കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്‌സിയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം സെമി ഫൈനലുമാണ് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. നിർദേശം കണക്കിലെടുക്കാതെ മത്സരം നടത്തിയാൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ സുരക്ഷാ പരിമിതികൾ മാനിച്ച് മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും, ലീഗിന്‍റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് എല്ലാ ആരാധകരും സഹകരിക്കണമെന്നും സംഘാടകർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

അതേസമയം നേരത്തെ മത്സരങ്ങളുടെ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റിവെക്കലില്‍ ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. മലപ്പുറത്തുനിന്ന് തൃശൂര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ ആരാധകരാണ് പ്രതിഷേധമുയർത്തിയത്. പൊലീസ് ഉടനെ സ്ഥലത്തെത്തി ആരാധകരെ ശാന്തരാക്കുകയായിരുന്നു.

Super League Kerala Season 2
Super League Kerala Season 2: Revised dates for semi-finals announced (SLK)

അവസാനത്തെ നാലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ്‌സി, തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സി, മലപ്പുറം എഫ്‌സി, കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എന്നീ ടീമുകളായിരുന്നു ഇടം നേടിയത്. ഓരോ ടീമിനും പത്ത് കളികൾ വീതമായിരുന്നു. കാലിക്കറ്റ് ഒന്നാമത്, തൃശൂർ രണ്ടാംസ്ഥാനം, മലപ്പുറം മൂന്നും കണ്ണൂർ നാലും സ്ഥാനത്ത് ആയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസും ഫോഴ്‌സ കൊച്ചിയും പുറത്തായിരുന്നു.

പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ:

സെമി ഫൈനൽ 1: കാലിക്കറ്റ് എഫ്‌സി vs കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്‌സി- ഡിസംബർ 14- വേദി: ഇ.എം.എസ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, കോഴിക്കോട് - 7.30 PM.

സെമി ഫൈനൽ 2 : തൃശ്ശൂർ മാജിക് എഫ്‌സി vs മലപ്പുറം എഫ്‌സി- ഡിസംബർ 15- വേദി: കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം, തൃശ്ശൂർ- 7.30 PM.

സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്‍റെ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്‌സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില്‍ തൽസമയം കാണാം. യു എ ഇയിൽ ഇത്തിസാലാത്തിന്‍റെ ഇ വിഷൻ ചാനലിൽ (നമ്പർ 742) മത്സരം കാണാം.

