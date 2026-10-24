സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: കോഴിക്കോടിനെ നേരിടാന് ഫോഴ്സ കൊച്ചി; ലക്ഷ്യം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം
കോഴിക്കോടിനെതിരെ വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി ഫോഴ്സ കൊച്ചി ഇന്ന് ഇഎംഎസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. വൈകീട്ട് 6:30നാണ് മത്സരം.
Published : October 24, 2026 at 10:35 AM IST
എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു. തങ്ങളുടെ മൂന്നാം എവേ മത്സരത്തിനായി ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സി ഇന്ന് കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയെ നേരിടും. തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെതിരെയുള്ള മിന്നും വിജയത്തിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഹെഡ് കോച്ച് വിതാൽ ബോർക്കൽമാനും സംഘവും കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയത്.
കോഴിക്കോട് ഇഎംഎസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് വൈകീട്ട് 6:30നാണ് കളിനടക്കുന്നത്. കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ വീഴ്ത്തി പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കുക എന്നതാണ് ഫോഴ്സയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതുവരെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി കാഴ്ചവച്ചിട്ടുള്ളത്. കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളിൽ മൂന്നിലും വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ടീം നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓരോ മത്സരം കഴിയുമ്പോഴും ടീമിന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുന്നു എന്നത് ടീമിനും ആരാധകർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്.
ടീമിലെ ഓരോ താരവും മൈതാനത്ത് ഉത്തരവാദിത്തം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നത് കോച്ചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഫോഴ്സ കൊച്ചിയിലെ താരങ്ങൾ മുന്നിലാണ്. നാല് റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടിയ രാഹുൽ രാജ് ആണ് ടീമിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. കൂടാതെ, പ്രതിരോധ നിരയുടെ കരുത്തറിയിച്ച് നാലിൽ മൂന്നും ക്ലീൻ ഷീറ്റുകളോടെ വിജയം സമ്മാനിച്ച ഗോൾകീപ്പർ ജയ്മി ജോയിയുടെ പ്രകടനവും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. കളത്തിലുടനീളം തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ പേരെരയുടെ നേതൃപാടവം കൊച്ചി നിരയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്.
മുന്നേറ്റ നിരയിൽ രാഹുൽ രാജിനൊപ്പം രാഘവ് ഗുപ്ത, അലൻ സജി എന്നിവരും മികച്ച ഫോമിലാണ്. എതിരാളികളുടെ ഗോൾമുഖത്ത് നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം സൽമാൻ ഫാരിസ്, റിനാൻ, മുഹമ്മദ് സല എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രതിരോധ നിരയും പഴുതുകളില്ലാതെ തിളങ്ങുന്നത് ടീമിന്റെ വിജയപ്രതീക്ഷ ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, കഴിഞ്ഞ കളിയുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിധിൻ മധുവും കാലിക്കറ്റിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങുമെന്നത് ഫോഴ്സയുടെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കും.
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കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമായ തന്ത്രങ്ങളും പോരാട്ടവീര്യവുമായാണ് ഇത്തവണ ഫോഴ്സ കൊച്ചി കളിക്കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. കോഴിക്കോടിനെതിരെ അവരുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ആധികാരിക വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ടീം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആവേശം അലതല്ലുന്ന ഇന്നത്തെ പോരാട്ടത്തിൽ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഈ വിജയം കൊച്ചിക്ക് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ വഴിയൊരുക്കുമോ എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
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