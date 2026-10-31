ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തൃശൂരിന്റെ കിക്കുകൾ തടുത്തിട്ട് ദേബ്ജിത്; ഫോഴ്സ കൊച്ചിക്ക് ആവേശ ജയം
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: തൃശൂരിനെ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ വീഴ്ത്തി ഫോഴ്സ കൊച്ചി; പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി
Published : October 31, 2026 at 9:57 AM IST
കൊച്ചി: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സിയെ കീഴടക്കി ഫോഴ്സ കൊച്ചി. കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ 4-2 നായിരുന്നു കൊച്ചിയുടെ വിജയം. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം (2-2) നേടി സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്. ആറ് കളികളിൽ നിന്ന് അഞ്ചാം ജയം സ്വന്തമാക്കിയ കൊച്ചി 13 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 4 പോയന്റുള്ള തൃശൂർ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്.
ദേബ്ജിത് മജുംദാർ: കൊച്ചിയുടെ വിജയശില്പി
മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ കൊച്ചിയുടെ രക്ഷകനായത് ഗോൾകീപ്പർ ദേബ്ജിത് മജുംദാറാണ്. പകരക്കാരനായി കോർട്ടിലിറങ്ങിയ താരം, തൃശൂർ താരങ്ങളായ ജിയാദ്, ഷിഹാസ് എന്നിവരുടെ പെനാൽറ്റി കിക്കുകൾ തകർപ്പൻ ഫോമിൽ തടുത്തു നിർത്തിയാണ് കൊച്ചിക്ക് ആവേശവിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
തുടക്കം മുതൽ കൊച്ചി ആക്രമിച്ചു കളിക്കുകയായിരു്നനു. 14-ാം മിനിറ്റിൽ കോർണർ കിക്കിൽ നിന്നുള്ള കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനിടയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ നാഹുവൽ പരേരയിലൂടെ കൊച്ചി ലീഡെടുത്തു (1-0). എന്നാൽ ഈ ഗോളിനെച്ചൊല്ലി മൈതാനത്ത് വലിയ നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഗോളിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഹാൻഡ്ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ച് റഫറിയുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട തൃശൂരിന്റെ ഗോൾകീപ്പർ കോച്ച് റെക്സ് ഗബ്രിയേൽ ഫ്രാങ്ട്ടനും മാനേജർ സുശാന്ത് മാത്യുവും ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായി. തൃശൂർ ടീമിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കളി അരമണിക്കൂറോളം തടസ്സപ്പെട്ടു.
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ഗോളടിച്ച് രാഹുൽ; പെനാൽറ്റിയിലൂടെ തിരിച്ചടിച്ച് സെർജിയോ ഗിൽ
രണ്ടാം പകുതിയിൽ തൃശൂർ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. 59-ാം മിനിറ്റിൽ അഫ്സലിനെ ബോക്സില് വീഴ്ത്തിയതിന് തൃശൂരിന് പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചു. കിക്ക് എടുത്ത സ്പാനിഷ് താരം സെർജിയോ ഗിൽ തൃശൂരിന് സമനില സമ്മാനിച്ചു (1-1). എന്നാൽ 63-ാം മിനിറ്റിൽ ഈ സീസണിലെ തന്റെ ആറാം ഗോൾ കണ്ടെത്തിയ രാഹുൽ രാജുവിലൂടെ കൊച്ചി വീണ്ടും ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു (2-1). വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന തൃശൂർ 68-ാം മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചടിച്ചു. അൻഷിദിനെ ബോക്സിൽ വീഴ്ത്തിയതിന് ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റിയും സെർജിയോ ഗിൽ തന്നെ വലയിലെത്തിച്ചതോടെ സ്കോർ 2-2 സമനിലയിലായി.
കണ്ണൂരും തിരുവനന്തപുരവും നേർക്കുനേർ
ലീഗിലെ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 31 ശനിയാഴ്ച) കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസിനെ നേരിടും. കണ്ണൂർ ജവഹർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 നാണ് മത്സരം. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കൊമ്പൻസിനായിരുന്നു വിജയം. ഇന്ത്യയിൽ സീ5 (ZEE5) ആപ്പിലും, യുഎഇയിൽ ഇത്തിസാലാത്ത് ടിവിയിലും, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-വടക്കേ ആഫ്രിക്ക മേഖലകളിൽ സ്റ്റാർസ്പ്ലേയിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം.
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