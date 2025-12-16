Kerala Local Body Elections2025

ഗ്യാലറികളിൽ ആവേശത്തീ പടർത്താൻ തൃശൂരും കണ്ണൂരും നേർക്കുനേർ! കിരീട പോരിന് ദിവസങ്ങളെണ്ണി ആരാധകർ

മാർക്കസ് ജോസഫിൻ്റെ ഹാട്രിക്കിലാണ് തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സി ഫൈനലിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് തൃശൂർ മാജിക്‌ എഫ്‌സി മലപ്പുറം എഫ്‌സിയെ തോൽപ്പിച്ചത്.

Thrissur Magic FC enters to finals of the Super League Kerala 2. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 11:49 AM IST

തൃശൂർ: കാൽപ്പന്തുകളിയിലെ തീപാറുന്ന അങ്കംവെട്ടിന് കളം ഉറപ്പിച്ച് തൃശൂർ എഫ്‌സിയും കണ്ണൂർ എഫ്‌സിയും. അമൂൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പോർട്‌സ് ഡോട്ട് കോം സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ രണ്ടാം സീസണിൻ്റെ ഫൈനലിൽ കൊമ്പുകോർക്കുന്നത് തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സിയും കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്‌സിയുമായിരിക്കും.

കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാം സെമിയിൽ മലപ്പുറം എഫ്‌സിയെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചാണ് തൃശൂർ കന്നി ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ താരം മാർക്കസ് ജോസഫിൻ്റെ ഹാട്രിക്കാണ് തൃശൂരിന് വിജയമൊരുക്കിയത്. എൽഫോർസിയുടെ ബൂട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ആശ്വാസ ഗോൾ പിറന്നത്.

THRISSUR MAGIC FC (X@slk_kerala)

കളിയുടെ പതിനേഴാം മിനിറ്റിൽ പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് റോയ് കൃഷ്‌ണ പറത്തിയ ഷോട്ട്, ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പോയിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ തൃശൂരിൻ്റെ ജിയാദ് ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നേറി നടത്തിയ ശ്രമവും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തൃശൂരിൻ്റെ നാല് പ്രതിരോധക്കാർക്കിടയിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ എൽഫോർസിയുടെ കാലിൽ നിന്ന് പോയ മഴവിൽ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിത്തെറിച്ചു. ഇരുപത്തിയാറാം മിനിറ്റിലാണ് തൃശൂർ ഗോൾ നേടിയത്. ബോക്‌സിന് പുറത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ മാർക്‌സ് മാന്ത്രികമായിരുന്നു.

പ്രതിരോധമതിലിൽ നിന്ന നിധിൻ മധുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി ദിശമാറിയാണ് പന്ത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ വലയിൽ കയറിയത് (1-0). ആദ്യപകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി സമയത്ത് മലപ്പുറം സമനില നേടിയിരുന്നു. ഫ്രീകിക്കിൽ നിന്ന് മൊറോക്കോക്കാരൻ എൽഫോർസിയാണ് സ്കോർ നേടിയത്.

KANNUR WARRIORS FC (X@slk_kerala)

രണ്ടാംപകുതി തുടങ്ങി ഒന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ മലപ്പുറത്തിന് കളിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള മികച്ച അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ യുവതാരം അഭിജിത്തിൻ്റെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് എയ്‌ത്തോർ ആൽഡലിർ തിരിച്ചുവിട്ട പന്ത് പോസ്റ്റിനെ തൊട്ടുരുമ്മി പുറത്തുപോകുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

അറുപത്തിയഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ മാർക്കസ് ജോസഫിൻ്റെ 'ബാക്ക് ഹീൽ പാസി'നെ (കളിക്കാരൻ പിൻകാൽ കൊണ്ട് ബോൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതി. എതിർ ടീമിലെ പ്രതിരോധ നിരകളെ പന്ത് മുന്നോട്ട് പാസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് തെറ്റുധരിപ്പിക്കുന്ന രീതി) ഫൈസൽ അലി കരുത്തുറ്റ ഷോട്ടാക്കി മാറ്റിയെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായില്ല. എൺപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ രണ്ടാം ഗോളും ഇഞ്ചുറി സമയത്ത് മൂന്നാം ഗോളും മാർക്കസ് ജോസഫിലൂടെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ വലയിലെത്തിച്ചതോടെ തൃശൂർ ജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

SUPER LEAGUE KERALA 2025 SEASON 2 FINAL ON DECEMBER 19 (X@slk_kerala)

ലീഗ് റൗണ്ടിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യപാദം മലപ്പുറം 1-0 നും രണ്ടാംപാദം തൃശൂർ 2-1 നും ജയിച്ചിരുന്നു. ലീഗ് റൗണ്ടിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയാണ് തൃശൂർ (17 പോയിൻ്റ് ) സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി മലപ്പുറവും (14 പോയിൻ്റ് ) അവസാന നാലിൽ ഇടം നേടി. രണ്ടാം സെമി ഫൈനലിന് സാക്ഷിയാവാൻ പതിനായിരത്തിലധികം കാണികളാണ് ഗ്യാലറിയിലെത്തിയത്.

ഡിസംബർ 19 നാണ് (വെള്ളിയാഴ്‌ച) കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്‌സിയും തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സിയും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 നാകും കിക്കോഫ്. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്‌സ് ഡോട്ട് കോം എന്നിവയിൽ തത്സമയം കാണാനാകും.

