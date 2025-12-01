സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള; സമനിലയില് പിരിഞ്ഞ് മലപ്പുറം എഫ്സിയും കൊമ്പന്സും, സെമി ഫൈനൽ ടീമുകളെ അറിയാൻ കാത്തിരിക്കണം
മലപ്പുറത്തിനായി എൽഫോർസിയും തിരുവനന്തപുരത്തിനായി പൗളോ വിക്ടറുമാണ് ഗോളടിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ സെമി ഫൈനലിനുള്ള അവസാന രണ്ട് ടീമുകളെ അറിയാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. ഇന്നലെ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഒൻപതാം റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് എഫ്സിയും മലപ്പുറം എഫ്സിയും ഓരോ ഗോൾ വീതമടിച്ച് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞതോടെയാണ് ആവേശം അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്.
മലപ്പുറത്തിനായി എൽഫോർസിയും തിരുവനന്തപുരത്തിനായി പൗളോ വിക്ടറുമാണ് ഗോളടിച്ചത്. ഒൻപതാം റൗണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 12 പോയിൻ്റുള്ള തിരുവനന്തപുരം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും 11 പോയിൻ്റുള്ള മലപ്പുറം നാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. 10 പോയിൻ്റുമായി കണ്ണൂർ തൊട്ട് പിന്നാലെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
അവസാന റൗണ്ടിലെ തൃശൂർ-കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം-കാലിക്കറ്റ്, മലപ്പുറം- കൊച്ചി മത്സര ഫലങ്ങളാവും സെമി ഫൈനലിലേക്കുള്ള അവസാന രണ്ട് ടീമുകളെ നിശ്ചയിക്കുക. കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി, തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സി ടീമുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സെമി ഫൈനലിൽ ഇടം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കളിയുടെ തുടക്കം മുതൽ മലപ്പുറമായിരുന്നു മുന്നിൽ. പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ റിഷാദ് ഗഫൂർ നടത്തിയ ഗോൾ ശ്രമം പോസ്റ്റിനെ ചാരി പുറത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പതിനേഴാം മിനിറ്റിൽ മലപ്പുറം ലീഡ് നേടി. ബോക്സിന് പുറത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച പന്ത് ലോങ്റേഞ്ച് ഷോട്ടിലൂടെ ഗോളാക്കി മാറ്റിയത് മൊറോക്കോ താരം എൽഫോർസിയായിരുന്നു (1-0). 28ാം മിനിറ്റിൽ ബദർ നൽകിയ പാസ് ജോൺ കെന്നഡി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഗോളി സത്യജിത് രക്ഷകനായി.
ആദ്യപകുതിയിൽ ആതിഥേയരുടെ റോച്ചെ, ജാസിം, തുഫൈൽ എന്നിവർക്ക് മഞ്ഞ കാർഡ് ലഭിച്ചു. പിന്നാലെ തുഫൈലിന് പകരം അസ്ഹർ കളത്തിലെത്തി. രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി നാല് മിനിറ്റിനകം തിരുവനന്തപുരം സമനില നേടി.
മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ലോങ് പാസ് പിടിച്ചെടുത്ത് മുന്നേറിയ പൗളോ വിക്ടർ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് പന്ത് പായിക്കുകയായിരുന്നു (1-1). പിന്നീട് ഇരു ടീമുകളും വാശിയോടെ പൊരുതിയെങ്കിലും കളി സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു. 6221 കാണികളാണ് മത്സരം കാണാൻ ഗ്യാലറിയിലെത്തിയത്.
ചൊവ്വാഴ്ച (ഡിസംബർ 2) നിർണായകമായ പത്താം റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സി കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്സിയെ നേരിടും. സെമി ഫൈനൽ സാധ്യത നിലനിർത്താൻ കണ്ണൂരിന് വിജയം അനിവാര്യമാണ്. തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30നാണ് കിക്കോഫ്.
