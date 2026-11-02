മലബാർ ഡെർബിയിൽ കാലിക്കറ്റിന്റെ ഗോൾവിരുന്ന്; മലപ്പുറം എഫ്സിയെ 6 ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തു
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള: മലപ്പുറത്തെ വീഴ്ത്തി കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്.
Published : November 2, 2026 at 9:15 AM IST
മഞ്ചേരി: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ മലപ്പുറം എഫ്സിയെ അവരുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഗോൾമഴയിൽ മുക്കി കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി. കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മലബാർ ഡെർബിയിൽ രണ്ടിനെതിരെ ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് കാലിക്കറ്റ് ആതിഥേയരെ തകർത്തത്.
കാലിക്കറ്റിനായി ഫെഡറിക്കോ ബുവാസോ, ലിയോ ഡേവിഡ് എന്നിവർ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ, കാൽവിൻ തോമസ്, അലക്സിസ് സോസ എന്നിവർ ഓരോ ഗോൾ വീതം സംഭാവന ചെയ്തു. മലപ്പുറത്തിന്റെ ആശ്വാസ ഗോളുകൾ ക്യാപ്റ്റൻ അമദു സുക്കൂന, ഹാദിച്ച് എന്നിവരുടെ വകയായിരുന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ ആറ് റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 14 പോയന്റുമായി കാലിക്കറ്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. എട്ട് പോയന്റുള്ള മലപ്പുറം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
മൊഞ്ചുള്ള മഞ്ചേരിയിലെ ഡെർബി കാഴ്ചകൾ 😍❤️ #SuperLeagueKerala #WhiteGoldSLK #SLKSeason3 #FeelTheFireFeelTheFootball #MFCvsCFC https://t.co/41qRvUCyTj— Super League Kerala (@slk_kerala) November 1, 2026
അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കളി മാറ്റി കാലിക്കറ്റ്
തുടക്കം മുതൽ ഇരുടീമുകളും ആക്രമിച്ചു കളിച്ചെങ്കിലും ആദ്യ അരമണിക്കൂറിൽ ഗോളുകളൊന്നും പിറന്നില്ല. 20-ാം മിനിറ്റിൽ ഇരുടീമിലെയും കളിക്കാർ തമ്മിൽ മൈതാനത്ത് വാക്കുതർക്കമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് മലപ്പുറത്തിന്റെ അബ്ദുൽ ഹക്കു, ഡാനിയൽ ലാലാംപൂയ, കാലിക്കറ്റിന്റെ അലക്സിസ് സോസ എന്നിവർ മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ടു. 31-ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മനോജ് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തുപോയത് കാലിക്കറ്റിന് തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും പകരമെത്തിയ അജിൻ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.
ആദ്യപകുതിയുടെ അവസാന മിനിറ്റുകളിലാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറിയത്. അഞ്ച് മിനിറ്റുകളുടെ ഇടവേളയിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി കാലിക്കറ്റ് മലപ്പുറത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. 40-ാം മിനിറ്റിൽ കാൽവിൻ തോമസിലൂടെ കാലിക്കറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറന്നു (1-0). തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റുകളിൽ അലക്സിസ് സോസ (42-ാം മിനിറ്റ്), ലിയോ ഡേവിഡ് (45-ാം മിനിറ്റ്) എന്നിവരും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ആദ്യപകുതിയിൽ കാലിക്കറ്റ് 3-0ത്തിന് മുന്നിലെത്തി.
Reclaimed 🔥 As Matchweek 6 wraps up, Calicut FC are back at the top of the White Gold Super League Kerala Points Table after a commanding win over Malappuram FC. #SuperLeagueKerala #WhiteGoldSLK #SLKSeason3 #FeelTheFireFeelTheFootball https://t.co/N54MaxK9Zv— Super League Kerala (@slk_kerala) November 2, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിലും ഗോൾവേട്ട
രണ്ടാം പകുതി ആരംഭിച്ച് മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഫെഡറിക്കോ ബുവാസോ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത ലോങ് റേഞ്ചർ മലപ്പുറം ഗോളി ധീരജ് സിംഗിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിൽ കയറി (4-0). തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ റീബൗണ്ട് ബോളിലൂടെ മലപ്പുറം ക്യാപ്റ്റൻ അമദു സുക്കൂന ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും (4-1) തൊട്ടുപിന്നാലെ പരിക്കേറ്റ് താരം കളം വിട്ടത് മലപ്പുറത്തിന് തിരിച്ചടിയായി.
73-ാം മിനിറ്റിൽ ലിയോ ഡേവിഡിന്റെ മനോഹരമായ കർവിങ് ഷോട്ടിലൂടെ കാലിക്കറ്റ് അഞ്ചാം ഗോൾ നേടി (5-1). 79-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെഡറിക്കോ ബുവാസോ വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ സ്കോർ 6-1 ആയി ഉയർന്നു. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഹാദിച്ചിലൂടെ മലപ്പുറം ഒരു ഗോൾ കൂടി തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും (6-2) അപ്പോഴേക്കും കാലിക്കറ്റ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
ലീഗിലെ ഏഴാം റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നവംബർ 6 വെള്ളിയാഴ്ച മലപ്പുറം എഫ്സി ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സിയെ നേരിടും. മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 നാണ് മത്സരം. ആദ്യപാദത്തിൽ കൊച്ചി ഒന്നിനെതിരെ പൂജ്യത്തിന് മലപ്പുറത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
AlsoRead: അതിവേഗം 350 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റ്; മിന്നും നേട്ടത്തില് കാഗിസോ റബാഡ