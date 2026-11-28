സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള സെമി ഫൈനൽ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു; നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് പുറത്ത്
Super League Kerala മൂന്നാം സീസൺ സെമി ഫൈനൽ ലൈനപ്പ് തയാറായി. കാലിക്കറ്റ്, മലപ്പുറം, ഫോഴ്സ കൊച്ചി, കൊമ്പൻസ് ടീമുകൾ ഹോം ആൻഡ് എവേ സെമിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.
Published : November 28, 2026 at 9:07 AM IST
എറണാകുളം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള മൂന്നാം സീസണിലെ ലീഗ് റൗണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെ നിർണായക സെമി ഫൈനൽ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു. സെമിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി നാലാം സ്ഥാനക്കാരായ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് എഫ്സിയെയും, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ മലപ്പുറം എഫ്സി മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സിയെയും നേരിടും.
മുൻ സീസണുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഹോം ആൻഡ് എവേ രീതിയിലാണ് ഇത്തവണ സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് സെമിയിലെത്തിയ ഓരോ ടീമും തങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി രണ്ട് തവണ ഏറ്റുമുട്ടും. ഒരു മത്സരം സ്വന്തം തട്ടകത്തിലും രണ്ടാമത്തേത് എതിരാളികളുടെ മൈതാനത്തുമായിരിക്കും നടക്കുക. ഇരുപാദങ്ങളിലും നേടുന്ന ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയാണ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്ന ടീമുകളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
ഫോഴ്സ കൊച്ചി എഫ്സിയും മലപ്പുറം എഫ്സിയും തമ്മിലുള്ള ആദ്യപാദ സെമി ഫൈനൽ ഡിസംബർ ഒന്നിന് കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് എഫ്സിയും കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ആദ്യപാദ പോരാട്ടത്തിന് ഡിസംബർ രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയമാണ് വേദിയാകുന്നത്. രണ്ടാം പാദ സെമി ഫൈനലുകളുടെയും ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും തീയതികൾ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള അധികൃതർ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.
തൃശൂരിനെ തകർത്ത് തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് അവസാന നാലിൽ
ലീഗ് റൗണ്ടിലെ ജീവന്മരണ പോരാട്ടമായ അവസാന മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സിയെ ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് നാലാം സ്ഥാനക്കാരായി സെമി ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചത്. തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ശ്രീരാജ്, പാട്രിക് മോട്ട, ഷെയിൻ സാജൻ എന്നിവർ കൊമ്പൻസിനായി വലകുലുക്കി.
സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ കൊമ്പൻസ് ആക്രമിച്ചാണ് കളിച്ചത്. രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ പാട്രിക് മോട്ടയുടെ ലോങ് റേഞ്ചർ തൃശൂർ ഗോൾമുഖത്ത് അപകടമണി മുഴക്കി. നാലാം മിനിറ്റിൽ സെൻ്റർ സർക്കിളിന് സമീപത്തുനിന്നുള്ള ആദിലിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത ഷോട്ട് തൃശൂർ ഗോൾകീപ്പർ കമാലുദ്ദീൻ തട്ടിയകറ്റിയതോടെ മത്സരം കൂടുതൽ ആവേശകരമായി.
തുടർന്ന് 10-ാം മിനിറ്റിൽ കൊമ്പൻസ് കാത്തിരുന്ന ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. സ്വന്തം ഹാഫിൽ നിന്ന് ഷിനു നീട്ടിയടിച്ച പന്ത് ഓടിപ്പിടിച്ച ശ്രീരാജ് കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം കണ്ട് കൊമ്പൻസിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. അഞ്ച് മിനിറ്റിനകം ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള തകർപ്പൻ ഷോട്ടിലൂടെ പാട്രിക് മോട്ടയും സ്കോർ ചെയ്തു. ഇതോടെ മത്സരം കാൽമണിക്കൂറിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കൊമ്പൻസ് രണ്ട് ഗോളിൻ്റെ വ്യക്തമായ ലീഡ് നേടി. രണ്ട് ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയ ശേഷം തിരിച്ചടിക്കാൻ തൃശൂർ താരങ്ങൾ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൊമ്പൻസ് പ്രതിരോധം ഉറച്ചുനിന്നതോടെ ആദ്യപകുതി രണ്ട് ഗോൾ ലീഡിൽ അവസാനിച്ചു.
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രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനായി ഷാനു സ്റ്റെല്ലസ്, ജാവോ പരഡേസ് എന്നിവരെ കൊമ്പൻസും പബിത്ര മണ്ഡി, മുഹമ്മദ് ബാസിത്ത് എന്നിവരെ തൃശൂരും പകരക്കാരായി കളത്തിലിറക്കി. എങ്കിലും ആധിപത്യം തുടർന്ന കൊമ്പൻസ് 55-ാം മിനിറ്റിൽ മൂന്നാം ഗോളും നേടി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. വലതുവിങിൽ നിന്ന് അർജുൻ എടുത്ത കൃത്യതയാർന്ന ഫ്രീകിക്കിന് തലവച്ച് 55-ാം നമ്പർ ജഴ്സിയണിഞ്ഞ ഷെയിൻ സാജനാണ് തൃശൂർ വലയിൽ പന്തെത്തിച്ചത്.
നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ പുറത്ത്
എല്ലാ ടീമുകളും 10 മത്സരങ്ങൾ വീതം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ 23 പോയിൻ്റുമായി കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി ഒന്നാം സ്ഥാനവും 18 പോയിൻ്റുമായി മലപ്പുറം എഫ്സി രണ്ടാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി. 16 പോയിൻ്റുമായി ഫോഴ്സ കൊച്ചി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും 14 പോയിൻ്റുമായി തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് നാലാം സ്ഥാനത്തുമായി സെമി ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. അതേസമയം, 12 പോയിൻ്റ് മാത്രം നേടാനായ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്സിയും ഏഴ് പോയിൻ്റുമായി പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തായ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് തൃശൂർ മാജിക് എഫ്സിയും സെമി ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടാതെ ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.
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