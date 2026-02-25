പേടിക്കണം സിംബാബ്വെയെ! ചെന്നൈയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ചുവടുപിഴക്കുമോ?
ലോകകപ്പിൽ മറ്റൊരു അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ട് സിംബാബ്വെ, ജാഗ്രതയോടെ ടീം ഇന്ത്യ
Published : February 25, 2026 at 8:55 PM IST
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ 8 എതിരാളികളിൽ കടലാസിൽ ഏറ്റവും ദുർബലർ സിംബാബ്വെയാണ്. മുംബൈ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനോട് വൻ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് അവർ വരുന്നത്. എന്നാൽ അവർ എത്രത്തോളം അപകടകാരികളാണെന്ന് അറിയാൻ ഓസ്ട്രേലിയയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി!
ഭയമില്ലാത്ത സിംബാബ്വെ
കായികരംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായ 'നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല'എന്ന മനോഭാവവുമായാണ് സിംബാബ്വെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരമോ പരാജയഭീതിയോ ഇല്ലാതെ കളിക്കുന്നത് അവരെ പ്രവചനാതീതരും അപകടകാരികളുമാക്കുന്നു. "വിശ്വാസത്തോടെ സ്വാഭാവിക ഗെയിം കളിക്കുക" എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ സിക്കന്ദര് റാസയുടെ ലളിതമായ തത്വം ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയ അട്ടിമറികൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗിനെ തളയ്ക്കാൻ സിംബാബ്വെ ബൗളിംഗ്
ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ വലംകൈയ്യൻ ബാറ്റര്മാരെ കുഴപ്പിക്കാൻ റിച്ചാർഡ് നഗാരവയുടെ ഇടംകൈയ്യൻ ആംഗിളുകൾക്ക് സാധിക്കും. ചെന്നൈയിലെ പിച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട്ടറുകളും വൈവിധ്യങ്ങളും നേരിടുക പ്രയാസകരമാകും. മധ്യ ഓവറുകളിൽ വെല്ലിംഗ്ടൺ മസകദ്സയുടെ നിയന്ത്രണവും റയാൻ ബേളിന്റെ സ്റ്റംപ് ടു സ്റ്റംപ് ബൗളിംഗും റൺസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിക്കറ്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും.
ബാറ്റിംഗിലെ കരുത്ത്
വ്യക്തിഗത മികവിനേക്കാൾ ഒരു സംഘമായിട്ടാണ് സിംബാബ്വെ ബാറ്റിംഗിൽ തിളങ്ങുന്നത്. ഡിയോൺ മയേഴ്സ് ഇന്നിംഗ്സിന് സ്ഥിരത നൽകുമ്പോൾ, സ്പിന്നിനെ മികച്ച രീതിയിൽ നേരിടുന്ന ബെൻ കറൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനുകൾ തകർക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവനാണ്. ഇതിന് പുറമെ റാസയുടെയും ബേളിന്റേയും അവസാന ഓവറുകളിലെ വെടിക്കെട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ കളി ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സാങ്കേതികമായ വെല്ലുവിളി മാത്രമല്ല, മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ പരീക്ഷണം കൂടിയാണ്. ഇത്തരം മത്സരങ്ങളിലാണ് വമ്പൻ ടീമുകൾ പലപ്പോഴും കാലിടറി വീഴുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ പിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പേസ്-സ്പിൻ കരുത്തിന് അനുകൂലമാണെങ്കിലും സിംബാബ്വെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലാകില്ല കളിക്കുക. അവർ തുടക്കത്തിലേ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ താളം തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
ഇന്ത്യക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ആവശ്യമാണ്. വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും സിംബാബ്വെയുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കാൻ തുടക്കത്തിലേ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുകയും വേണം. ലോകകപ്പുകളിൽ മികച്ച ടീമുകളെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടികൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നത്.
Also Read: ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ 'ഇന്ത്യൻ തേരോട്ടം': അഭിഷേക് ശർമ്മ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്, ഇഷാൻ കിഷൻ അഞ്ചാമത്