പാക് താരത്തെ ടീമിലെടുത്തു: പിന്നാലെ സൺറൈസേഴ്സ് ലീഡ്സിന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ട് പൂട്ടി; പ്രതിഷേധം കത്തുന്നു!
അബ്രാർ അഹമ്മദിനെ ടീമിലെടുത്തു, ഇന്ത്യൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൈബർ ആക്രമണം.
Published : March 13, 2026 at 2:28 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രശസ്തമായ 'ദ ഹണ്ട്രഡ്' ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെവന്റിലെ സൺറൈസേഴ്സ് ലീഡ്സ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാൻ സ്പിന്നർ അബ്രാർ അഹമ്മദിനെ ടീമിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് ഉയർന്ന വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടി. ഇന്നലെ നടന്ന ലേലത്തിൽ ഏകദേശം 2.3 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് (190,000 പൗണ്ട്) അബ്രാറിനെ ടീം സ്വന്തമാക്കിയത്.
പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം
ഇന്ത്യൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി പാകിസ്ഥാൻ താരത്തെ ടീമിലെടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ടീം ഉടമകളായ സൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ടീം ഉടമകളെ 'രാജ്യവിരുദ്ധർ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ എക്സിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ സൺറൈസേഴ്സ് ലീഡ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി. "എക്സ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു" എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ആ പേജിൽ കാണുന്നത്. എന്നാൽ കൃത്യമായ കാരണം എക്സ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
🚨 Meet Abrar Ahmed— Tejash (@Tejashyyyyy) March 12, 2026
- He used to mock Abhinandan with a tea gesture
- He used to mock Indian players with unwanted celebrations
- He used to mock Indian soldiers during the Operation Sindoor
Despite everything Kavya Maran and Sunrisers had brought him in the Hundred league.… pic.twitter.com/Z41auspDe3
ചരിത്രം തിരുത്തി സൺ ഗ്രൂപ്പ്
മുമ്പ് നോർത്തേൺ സൂപ്പർചാർജേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ടീമിനെ ഏകദേശം 1000 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് (100 മില്യൺ പൗണ്ട്) സൺ ടിവി നെറ്റ്വർക്ക് അടുത്തിടെ സ്വന്തമാക്കിയത്. 2009-ന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ പാക് താരങ്ങൾക്ക് വിലക്കുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റ് ടി20 ലീഗുകളിലും പാക് താരങ്ങളെ സാധാരണയായി ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. ഈ അലിഖിത നിയമം മറികടന്നാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ലീഡ്സ് അബ്രാറിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്.
മറ്റ് താരങ്ങൾ
പാകിസ്ഥാൻ താരങ്ങളായ സയിം അയൂബ്, ഹാരിസ് റൗഫ്, ഷദാബ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവർ ലേലത്തിൽ വിറ്റുപോകാതെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അബ്രാർ അഹമ്മദിന് ലേലത്തിൽ വലിയ മൂല്യം ലഭിച്ചത്. ഹാരി ബ്രൂക്ക് നയിക്കുന്ന സൺറൈസേഴ്സ് ലീഡ്സ് നിരയിൽ ഡാനിയൽ വെട്ടോറിയാണ് പരിശീലകൻ. ടീമിൽ അബ്രാറിനെ കൂടാതെ റയാൻ റിക്കൽട്ടൺ, സാക് ക്രോളി, മാറ്റ് പോട്ട്സ്, മിച്ചൽ മാർഷ് തുടങ്ങിയ വൻ താരനിരയുമുണ്ട്.
ടൂർണമെന്റ് ജൂലൈ 21 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 16 വരെ
2026 ജൂലൈ 21 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 16 വരെയാണ് ദ ഹണ്ട്രഡ് സീസൺ നടക്കുന്നത്. പുരുഷ-വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായി 34 മത്സരങ്ങൾ വീതം ടൂർണമെന്റിലുണ്ടാകും.
Also Read: 'ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നത് ഫിഫയാണ്, അമേരിക്കയല്ല'; ട്രംപിന് ശക്തമായ മറുപടിയുമായി ഇറാൻ