ഹൈദരാബാദും രാജസ്ഥാനും തമ്മില് തീപാറും പോരാട്ടം; ഈ മരണക്കളിയില് തോറ്റാല് പുറത്ത്
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വമുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും 23 മത്സരങ്ങളിലാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്
Published : May 27, 2026 at 4:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല് എലിമിനേറ്ററില് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടും. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 7.30-നാണ് ഈ ജീവന്മരണ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. തോൽക്കുന്നവർ ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകും എന്നതിനാൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരം അതീവ നിർണായകമാണ്. വിജയിക്കുന്ന ടീം ക്വാളിഫയർ റൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും.
ഹെഡ് ടു ഹെഡ്
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ നേർക്കുനേർ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വമുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും 23 മത്സരങ്ങളിലാണ് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 14 മത്സരങ്ങളിലും ഹൈദരാബാദ് വിജയം വരിച്ചപ്പോൾ 9 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് രാജസ്ഥാന് വിജയിക്കാനായത്. ഈ സീസണിൽ മുൻപ് നടന്ന രണ്ട് ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലും രാജസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഹൈദരാബാദിന് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.
പ്രധാന താരങ്ങള്
പവർപ്ലേയിൽ ട്രാവിസ് ഹെഡും ജോഫ്ര ആർച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിരിക്കും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. വൈഭവ് സൂര്യവന്ഷിയുടെ മികച്ച പ്രകടനം രാജസ്ഥാന് നിര്ണായകമാണ്. ധ്രുവ് ജുറല്, ക്യാപ്റ്റന് റിയാന് പരാഗ്, ഡൊണോവന് ഫെറെയ്റ എന്നിവരും റണ് മഴ തീർക്കണം. ബൗളിങ്ങിൽ ജോഫ്ര ആർച്ചറെയാണ് രാജസ്ഥാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത്. സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ബാറ്റിങ്ങിൽ കരുത്ത് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഹെഡ്, ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ എന്നിവർക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസും ഹർഷൽ പട്ടേലും ബൗളിങിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്.
പിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട്
ഈ സീസണിൽ അഹമ്മദാബാദിലെ പിച്ച് ബാറ്റിങ്ങിന് അനുകൂലമാണ്. ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാൻ ടീമുകളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സീസണിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സും സണ് റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ബാറ്റിങ് ശരാശരി 214 ആയി. ഇവിടെ നടന്ന എട്ട് മത്സരങ്ങളില് ആറെണ്ണം 200 റൺസും കടന്നിട്ടുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥ റിപ്പോര്ട്ട്
സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം വരെ താപനില 40°C ന് മുകളിലായിരിക്കും. ഈർപ്പം മിതമായി തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും കഠിനമായ പ്രതലവും മത്സരത്തിലുടനീളം സ്ട്രോക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് സഹായകമാകും.
SRH vs RR: പ്രവചിക്കപ്പെട്ട പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ
സണ് റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്: അഭിഷേക് ശർമ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ഇഷാൻ കിഷൻ (WK), ഹെൻറിച്ച് ക്ലാസൻ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, സലിൽ അറോറ, സ്മരൺ രവിചന്ദ്രൻ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (c), ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ഇഷാൻ മലിംഗ, സാഖിബ് ഹുസൈൻ
ഇംപാക്ട് പ്ലെയർ: കമിന്ദു മെൻഡിസ്
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, വൈഭവ് സൂര്യവൻഷി, ധ്രുവ് ജുറെൽ (WK), റിയാൻ പരാഗ് (c), ദസുൻ ഷനക, ഡോണോവൻ ഫെരേര, ശുഭം ദുബെ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നന്ദ്രെ ബർഗർ, യാഷ് രാജ് പുഞ്ച
ഇംപാക്റ്റ് പ്ലെയർ: രവി ബിഷ്ണോയ്
സംപ്രേഷണ വിശദാംശങ്ങൾ
മത്സരം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് നെറ്റ്വർക്കിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും, തത്സമയ സ്ട്രീമിങ് ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ലഭ്യമാണ്.
