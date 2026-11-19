'ഇന്ത്യയെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല'; സിറാജിനെ തഴഞ്ഞതിനെതിരെ ഗവാസ്കറും രവി ശാസ്ത്രിയും രംഗത്ത്
ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ സിറാജിനെയും ജഡേജയെയും ഒഴിവാക്കി; ടീം സെലക്ഷനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ താരങ്ങൾ.
Published : November 19, 2026 at 10:25 AM IST
വെല്ലിംഗ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർ പേസർ മുഹമ്മദ് സിറാജിനെയും ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ മുൻ താരങ്ങൾ രംഗത്ത്. സിറാജിനെ പുറത്തിരുത്തിയത് തികച്ചും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനമാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ സുനിൽ ഗവാസ്കര് വിമർശിച്ചു.
വെല്ലിംഗ്ടണിലെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പിച്ചിൽ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അൻഷുൽ കാംബോജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ആകാശ് ദീപ് എന്നീ നാല് പേസർമാരുമായാണ് ഇന്ത്യ കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
ഗവാസ്കറുടെ പ്രതികരണം
"അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡിനൊപ്പം നേരത്തെ ചേരാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ചില സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അവസാന ഏകദിനത്തിൽ കളിച്ചതിനാൽ ടെസ്റ്റിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഇതൊരു അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനമാണ്. സിറാജ് ഇന്ത്യയെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൗളിംഗിലോ റിഥത്തിലോ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് അറിയില്ല. പകരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," ഗവാസ്കര് സോണി സ്പോർട്സിനോട് പറഞ്ഞു.
A look at our Playing XI for the 1st Test 👇👇 Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/IzumwGUWiN— BCCI (@BCCI) November 18, 2026
മുൻ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയും കമന്റേറ്റര് ഹർഷ ഭോഗ്ലെയും തീരുമാനത്തിൽ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി. "ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരിലൊരാളെ ഏഴ് ദിവസത്തെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷവും പുറത്തിരുത്തുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്," രവി ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.
സേന രാജ്യങ്ങളിലെ സിറാജിന്റെ മികച്ച റെക്കോർഡ്
വിദേശ പിച്ചുകളിലെ തകർപ്പൻ റെക്കോർഡ് അവഗണിച്ചാണ് സിറാജിനെ തഴഞ്ഞതെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയിൽ 23 വിക്കറ്റുകളുമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ബൗളറായിരുന്നു സിറാജ്. അരങ്ങേറ്റത്തിന് ശേഷം 'സേന' (SENA - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ) രാജ്യങ്ങളിൽ 23 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് 91 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ സിറാജ്, ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ബൗളർ കൂടിയാണ്.
Ravi Shastri during Tea break about Siraj and Jadeja 😭 This is gonna happen #INDvsNZ .. https://t.co/C8jxab5gG0— Chai_Sutta (@Chai_SuttaGuy) November 18, 2026
മത്സരത്തിന്റെ പുരോഗതി
അതേസമയം, ഒന്നാം ദിനം ലഞ്ചിന് പിരിയുമ്പോൾ 60/4 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെ ഹെൻറി നിക്കോൾസും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സും ചേർന്ന് കരകയറ്റി. ഉറച്ച പ്രതിരോധവും മികച്ച ഷോട്ടുകളും സമന്വയിപ്പിച്ച് ബാറ്റ് വീശിയ ഇരുവരും രണ്ടാം സെഷനിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കിവീസിനെ സുരക്ഷിതമായ നിലയിലെത്തിച്ചു. 196 പന്തിൽ 102 റൺസുമായി നിക്കോൾസും 151 പന്തിൽ 83 റൺസുമായി ഫിലിപ്സും ആറാം വിക്കറ്റിൽ അപരാജിതമായ 152 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സ്കോർ ചുരുക്കത്തിൽ (73 ഓവറിൽ)
- ന്യൂസിലൻഡ്: 222/5 (ഹെൻറി നിക്കോൾസ് 102*, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് 84*)
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