ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ജെമീമയ്ക്കൊപ്പം താന് ഡ്യൂയറ്റ് പാടുമെന്ന് ഗവാസ്കര്
സെമിയില് 134 പന്തുകൾ നേരിട്ട ജെമീമ 127 റൺസടിച്ചു പുറത്താകാതെനിന്നു.
Published : October 31, 2025 at 3:28 PM IST
തകർപ്പൻ സെഞ്ചറിയുമായി ഇന്ത്യയെ ഏകദിന വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെത്തിച്ച ജെമീമ റോഡ്രിഗസിനെ ആശംസിച്ച് ബാറ്റിംഗ് ഇതിഹാസം സുനിൽ ഗവാസ്കർ രംഗത്തെത്തി. നവി മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ജെമീമയ്ക്കൊപ്പം താന് ഡ്യൂയറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഗവാസ്കര് പറഞ്ഞു. 'ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചാൽ, ഞാനും ജെമീമയും, അവൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടും. അവളുടെ ഗിറ്റാറിനൊപ്പം ഞാൻ കൂടെ പാടുമെന്ന് ഗവാസ്കര് സ്പോർട്സ് ടുഡേയിൽ പറഞ്ഞു. 'രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിസിസിഐ അവാർഡ് ദാനചടങ്ങില് ഞങ്ങൾ പാട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം ഇന്നലെ 339 റൺസെന്ന റെക്കോർഡ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് വിജയമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. 134 പന്തുകൾ നേരിട്ട ജെമീമ 127 റൺസടിച്ചു പുറത്താകാതെനിന്നു. ഹർമൻപ്രീതുമായി ജെമീമ ഉയർത്തിയ 167 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ജയത്തിന് നട്ടെല്ലായത്. ശാന്തതയോടും തീപ്പൊരിയോടും ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇരുവരും ലോകകപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ 15 മത്സരങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പിന് അന്ത്യം കുറിക്കുകയായിരുന്നു.
Gavaskar’s BIG promise if India wins the Women’s World Cup Final! #sunilgavaskar #jemimahrodrigues #INDvsAUS #WomensWorldCup #TeamIndia #Cricket #WomensCricket #SmritiMandhana #nikhilnaz #sportstoday pic.twitter.com/MI4eaw8NGq— Sports Today (@SportsTodayofc) October 30, 2025
115 പന്തുകളിൽനിന്നാണ് താരം ലോകകപ്പിലെ ആദ്യത്തെയും ഏകദിനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെയും സെഞ്ചുറി നേടിയത്.വിജയ റൺസ് നേടിയപ്പോൾ, ജെമീമയും ഹർമൻപ്രീതും ആനന്ദകണ്ണീര് പൊഴിച്ചു. വിജയ ശേഷം ഗ്രൗണ്ടിൽവച്ചു തന്നെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഇരുവരും സഹതാരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് ആഘോഷിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് കാര്യമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാന് സാധിക്കാതിരുന്ന ജെമീമയുടെ ഉഗ്രന് തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയായിരുന്നു ഇന്നലെ കണ്ടത്. സെമിയിലെ വിജയശിൽപ്പി ജെമീമയെ ഹർമൻപ്രീത് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. 'ജെമീമയ്ക്ക് എപ്പോഴും ടീമിന് വേണ്ടി നന്നായി കളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം.
എപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജെമീമയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിച്ചിൽ നല്ല സമയം ചെലവഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം പരസ്പരം കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ജമീമയ്ക്കൊപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചിരുന്നു,' ഹർമൻപ്രീത് പ്രതികരിച്ചു. മത്സരത്തില് ഹര്മന്പ്രീത് 88 പന്തില്നിന്ന് 89 റണ്സ് നേടി പുറത്തായി.
സ്മൃതി മന്ദാന (24), ദീപ്തി ശര്മ (24), വിക്കറ്റ് കീപ്പര് റിച്ച ഘോഷ് (23), ഷെഫാലി വര്മ (10) എന്നിവരും ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ സംഭാവന നൽകി. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ചാമ്പ്യൻ കൂടി പിറവിയെടുക്കും.
- Also Read: രണ്ടാം ടി20: ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും വീണ്ടും നേര്ക്കുനേര്; '1000 റൺസ്' നേട്ടത്തിനരികെ സഞ്ജു
- Also Read:'സഞ്ജുവിനെ പതിനൊന്നാമനായും ഇന്ത്യ ഇറക്കും; നിര്ഭാഗ്യവാന്, ഇതു അന്യായമെന്ന് ക്രിസ് ശ്രീകാന്ത്
- Also Read:ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 125 റൺസിനു തകർത്തു, മാരിസാന് 5 വിക്കറ്റ്