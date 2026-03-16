ETV Bharat / sports

'നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പണം തോക്കുകളായി മാറും'; സൺറൈസേഴ്‌സിന് ഗവാസ്‌കറുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

അബ്രാർ അഹമ്മദിന്‍റെ ലേലത്തിൽ സൺറൈസേഴ്‌സിന് ഗവാസ്‌കറുടെ വിമര്‍ശനം.

Sunil Gavaskar
Sunil Gavaskar (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 16, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ദ ഹണ്ട്രഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്‍റില്‍ പാകിസ്ഥാൻ താരം അബ്രാർ അഹമ്മദിനെ ടീമിലെടുത്ത സൺറൈസേഴ്‌സ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉടമകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സുനിൽ ഗവാസ്‌കര്‍. കാവ്യ മാരന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'സൺറൈസേഴ്‌സ് ലീഡ്‌സ്' 1,90,000 ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടിനാണ് (ഏകദേശം 2 കോടി രൂപ) പാക് സ്‌പിന്നറെ ലേലത്തിൽ പിടിച്ചത്. ലണ്ടനിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന ലേലത്തിലായിരുന്നു ഈ വിവാദ നീക്കം.

ഗവാസ്‌കറുടെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം

മിഡ്-ഡേ പത്രത്തിലെ തന്‍റെ കോളത്തിലൂടെയാണ് ഗവാസ്‌കര്‍ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഉടമകൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ടീം പാകിസ്ഥാൻ താരത്തെ വാങ്ങുന്നത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. '2008 നവംബറിലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഐപിഎൽ ഉടമകൾ പാക് താരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

വൈകിയാണെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, പാക് താരങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം നികുതിയായി ആ രാജ്യത്തെ സർക്കാരിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അവർ വാങ്ങുന്ന ആയുധങ്ങൾ നമ്മുടെ സൈനികർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും എതിരെയാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഉടമകൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്നും" ഗവാസ്‌കര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണോ അതോ അവരുടെ വിദേശത്തുള്ള ഉപകമ്പനിയാണോ പണം നൽകുന്നത് എന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും, ഉടമ ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയാവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ടീം പരിശീലകൻ ഡാനിയൽ വെട്ടോറി ന്യൂസിലൻഡുകാരനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അറിയില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഉടമകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ബോധ്യമുണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു. മറ്റൊരു രാജ്യവും കളിക്കാത്ത ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള ടൂർണമെന്‍റ് ജയിക്കുന്നതാണോ ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ ജീവനേക്കാൾ വലുത്?" എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

അതേസമയം സൺറൈസേഴ്‌സിന്‍റെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ സൺറൈസേഴ്‌സ് ലീഡ്‌സിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഐപിഎല്ലിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിന്റെന്‍റേയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ലീഗിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഈസ്റ്റേൺ കേപ്പിന്‍റേയും ഉടമകളായ സൺ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ആരാധകർ ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ ആളുകൾ എത്താതിരിക്കാനും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഗവാസ്കർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ബിസിസിഐ നിലപാട്

അതേസമയം, ഈ വിഷയത്തിൽ ബിസിസിഐക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബോർഡ് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് രാജീവ് ശുക്ല വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ഒരു വിദേശ ലീഗിലെ കാര്യമാണെന്നും ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇനിയും തെറ്റ് തിരുത്താൻ സമയമുണ്ടെന്നും വിവേകപൂർണ്ണമായ തീരുമാനം ഉടമകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഗവാസ്കർ തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

TAGGED:

SUNIL GAVASKAR ON SRH
ABRAR AHMED SUNRISERS LEEDS
PAKISTAN PLAYERS IN INDIAN TEAMS
SUNRISERS HYDERABAD PAKISTAN PLAYER
SUNIL GAVASKAR SUNRISERS WARNING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.