ജെമീമയ്‌ക്ക് നല്‍കിയ വാഗ്‌ദാനം നിറവേറ്റി സുനിൽ ഗവാസ്‌കർ; ഒരുമിച്ച് പാടി, ഗിറ്റാര്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കി

ഷോലെ എന്ന സിനിമയിലെ 'യേ ദോസ്‌തി' ഇരുവരും ചേര്‍ന്നുപാടി.

Sunil Gavaskar and Jemimah Rodrigues
Sunil Gavaskar and Jemimah Rodrigues (Jemimah/Instagram)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജെമീമ റോഡ്രിഗസിന് നല്‍കിയ വാഗ്‌ദാനം നിറവേറ്റി ഇന്ത്യന്‍ ഇതിഹാസം സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍. ഏകദിന വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ജെമീമയ്‌ക്കൊപ്പം താന്‍ ഡ്യൂയറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആ മനോഹര നിമിഷം ജെമീമയ്‌ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഗവാസ്‌കര്‍. ബാറ്റിന്‍റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഗിറ്റാർ ജെമീമയ്‌ക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയതോടൊപ്പം ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് ഗാനമാലപിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കിഷോർ കുമാറും മന്ന ഡേയും ചേർന്ന് ആലപിച്ച 'ഷോലെ' എന്ന സിനിമയിലെ 'യേ ദോസ്‌തി' ഇരുവരും ചേര്‍ന്നുപാടി. പിന്നാലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച സായാഹ്നത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ജെമീമ പങ്കുവച്ചു. 'സുനിൽ സാർ തന്‍റെ വാഗ്‌ദാനം പാലിച്ചു, ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഗിറ്റാറുമായി ഞങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നു. ഇതൊരു പ്രത്യേക ഗാനമായിരുന്നുവെന്ന് താരം എഴുതി.

വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ സെമിഫൈനലിൽ പുറത്താകാതെ 127 റൺസ് നേടിയ താരം മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഇന്ത്യയെ ഫൈനലിലേക്ക് നയിച്ച ജെമീമയുടെ സെമിഫൈനൽ പ്രകടത്തിനു ശേഷമാണ് ഗവാസ്‌കർ ഒരുമിച്ച് പാടണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. 'ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചാൽ, ഞാനും ജെമീമയും, അവൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടും. അവളുടെ ഗിറ്റാറിനൊപ്പം ഞാൻ കൂടെ പാടുമെന്ന് ഗവാസ്‌കര്‍ സ്പോർട്‌സ് ടുഡേയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിസിസിഐ അവാർഡ് ദാനചടങ്ങില്‍ ഇരുവരും പാട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ (ഡബ്ല്യുപിഎൽ) ‍ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് 25 വയസ്സുകാരിയായ താരം. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 115 ടി20യും 59 ഏകദിന മത്സരങ്ങളും മൂന്നു ടെസ്റ്റുകളും കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് ജെമീമ. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ഡബ്ല്യുപിഎൽ സീസണുകളിൽ ഡിസി റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പായി ഫിനിഷ് ചെയ്‌തപ്പോല്‍, മെഗ് ലാനിങ്ങിന്‍റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു ജെമീമ. എന്നാൽ മെഗ് യുപി വാരിയേഴ്‌സിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനായതോടെ, ജെമീമ ആദ്യമായി ഡിസിയുടെ നേതൃപാടവത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ്.

ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്

  1. വലംകൈ ബാറ്റര്‍, പാര്‍ട്ട് ടൈം ഓഫ് സ്പിന്നര്‍
  2. 2018-ല്‍ ഏകദിനത്തിലും ടി20യിലും അരങ്ങേറ്റം
  3. 2023-ല്‍ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം

ജെമീമയുടെ ആസ്‌തി

  1. ബിസിസിഐ. സെന്‍ട്രല്‍ കരാര്‍
  2. വനിതാ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര, വിദേശ ലീഗുകളിലെ ശമ്പളം
  3. ബ്രാന്‍ഡ് എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റുകളും മറ്റുവേദികളിലെ സാന്നിധ്യവും

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

