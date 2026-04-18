'മദ്യപിച്ചെത്തി അസഭ്യവർഷം, കുടുംബത്തെയും വലിച്ചിഴച്ചു’; കോച്ചിനെതിരേ സുമിതും നീരജും രംഗത്ത്
ജാവലിൻ പരിശീലകനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സുമിത് ആന്റില് പിന്തുണയുമായി നീരജ് ചോപ്ര.
Published : April 18, 2026 at 2:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി പ്രമുഖ അത്ലറ്റുകൾ രംഗത്ത്. പാരാലിമ്പിക്സ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവായ സുമിത് ആന്റില് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ജാവലിൻ താരങ്ങളാണ് പ്രമുഖ പരിശീലകനായ നവൽ സിംഗിനെതിരെ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയത്. നവൽ സിംഗ് മദ്യപിച്ചെത്തി താരങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അസഭ്യം പറയുന്നതായും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഒളിമ്പിക് ജേതാവ് നീരജ് ചോപ്ര ഈ പരാതിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
താൻ എന്നും അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു കായികതാരമായിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ നവൽ സിംഗിന്റെ പെരുമാറ്റം സഹനപരിധി ലംഘിച്ചതായും സുമിത് പറഞ്ഞു. "അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ച ശേഷം ഞങ്ങളെ അസഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗുകൾ അയക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലും ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ അടുക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്," സുമിത് വ്യക്തമാക്കി. പരിശീലകൻ സച്ചിൻ യാദവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന നവൽ സിംഗിനെതിരെ ഏപ്രിൽ 10-നാണ് കായികതാരങ്ങൾ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയത്.
നീരജ് ചോപ്രയെയും അർഷാദ് നദീമിനെയും അപമാനിച്ചു
സായ്ക്ക് ലഭിച്ച പരാതിക്കൊപ്പം ഇതിന് തെളിവായി ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗുകളും അത്ലറ്റുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന താരങ്ങളായ നീരജ് ചോപ്ര, നവദീപ്, സന്ദീപ് ചൗധരി എന്നിവർക്ക് പുറമെ പാകിസ്ഥാൻ താരം അർഷാദ് നദീമിനെപ്പോലും നവൽ സിംഗ് അസഭ്യം പറയുന്നതായി ഓഡിയോകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താരങ്ങളുടെ അമ്മമാരെക്കുറിച്ച് പോലും അങ്ങേയറ്റം മോശമായ പരാമർശങ്ങളാണ് പരിശീലകൻ നടത്തിയത്.
Two-time Paralympic gold medallist javelin thrower Sumit Antil has termed the Sports Authority of India's response to the alleged mental harassment case against Dronacharya awardee coach Naval Singh as 'irresponsible'.
അതേസമയം സുമിതിനും സഹതാരങ്ങൾക്കും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നീരജ് ചോപ്ര സായ്ക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ചു. "കായികരംഗം എന്നത് അന്തസ്സും അച്ചടക്കവും ബഹുമാനവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നവൽ സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ അനുചിതം മാത്രമല്ല, അപമാനകരം കൂടിയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ കർശനമായ നടപടി വേണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു," നീരജ് ഇമെയിലിൽ വ്യക്തമാക്കി.
നടപടിയില്ലാതെ അധികൃതർ
നേരത്തെ തന്നെ സായ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അരുൺലാൽ, ടോപ്സ് സിഇഒ നാഷ് ജോഹൽ എന്നിവരെ സുമിത് വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരുവിഭാഗത്തെയും ഒത്തുതീർപ്പിന് വിളിച്ചെങ്കിലും സുമിത് അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നിലധികം തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും നവൽ സിംഗിനെതിരെ ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അത്ലറ്റുകൾ ആരോപിക്കുന്നു.
