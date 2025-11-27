ETV Bharat / sports

അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ് ഹോക്കിയില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മിന്നും വിജയം; ന്യൂസിലൻഡിനെ 3-2 ന് തോൽപ്പിച്ചു

ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം ന്യൂസിലൻഡിനെ 3-2ന് പരാജയപ്പെടുത്തി

Sultan Azlan Shah Cup hockey
Sultan Azlan Shah Cup hockey win for India; Defeated New Zealand 3-2 (Hockey India)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മിന്നും വിജയം. മലേഷ്യയിലെ ഇപ്പോയിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ന്യൂസിലൻഡിനെ 3-2 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി. അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ സെൽവം കാർത്തിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയ ഗോൾ നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആതിഥേയരായ മലേഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ 4-3 ന് ആവേശകരമായ ജയം നേടിയിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ അമിത് രോഹിദാസ് (4'), സഞ്ജയ് (32'), സെൽവം (54') എന്നിവര്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ഗോൾ നേടിയപ്പോള്‍ ജോർജ്ജ് ബേക്കർ (42', 48') ന്യൂസിലൻഡിനായി വലകുലുക്കി. ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ കിവീസ് മധ്യനിരയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നാലാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി കോർണറിലേക്ക് നയിച്ച മികച്ച നീക്കത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു ആദ്യ അവസരം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് രോഹിദാസ് ഒരു ഡ്രാഗ്-ഫ്ലിക്ക് ഗോളിലൂടെ ഗോൾ വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. പിന്നാലെ അഭിഷേകിന്‍റെ ഷോട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് ഗോൾ കീപ്പർ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് തട്ടിമാറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നഷ്‌ടമായി. തുടര്‍ന്ന് വേഗതയേറിയ ആദ്യ ക്വാർട്ടർ അവസാനിച്ചു. രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ കിവീസ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് ഒരു പെനാൽറ്റി കോർണർ നേടി. പക്ഷേ രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിൽ ഉടനീളം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ തളര്‍ത്തി.

രണ്ടാം പകുതിയുടെ 32-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കോർണർ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജയ് ഗോളാക്കി മാറ്റി ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. എന്നാല്‍ ന്യൂസിലാൻഡിന് രണ്ട് പെനാൽറ്റി കോർണറുകൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തെ ഭേദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായി ബേക്കർ (42') ന്യൂസിലൻഡിനായി വലകുലുക്കി ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ചു.

നാലാം ക്വാർട്ടർ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാം ഗോളിനായി ന്യൂസിലൻഡ് ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു. പെനാൽറ്റി കോർണറിലൂടെ ജോർജ്ജ് ബേക്കർ (48') വീണ്ടും കിവീസിനായി ഗോൾ നേടിയതോടെ മത്സരം 2-2 എന്ന നിലയിലായി. പിന്നാലെ 54-ാം അഭിഷേകിന്‍റെ പാസ് സെൽവം ഭംഗിയായി ഫിനിഷ് ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യ ജയമുറപ്പിച്ചു. അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയത്തോട് തോറ്റു. ഇന്നലെ നടന്ന മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയെ തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യ വിജയവഴിയില്‍ തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്‌ച നടക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ അടുത്ത മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ കാനഡയെ നേരിടും.

Also Read: അണ്ടർ 23 വനിതാ ടി20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിന് അടിപതറി; ഗുജറാത്തിനോട് ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തോറ്റു

TAGGED:

SULTAN AZLAN SHAH CUP 2025
SULTAN AZLAN SHAH CUP
INDIA VS NEW ZEALAND HOCKEY
സുൽത്താൻ അസ്ലാൻ ഷാ കപ്പ്
INDIAN HOCKEY TEAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.