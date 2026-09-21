700 ഗ്രാം കവർന്ന സ്വർണക്കനവ്! എംഎംഎയിൽ കട്ടയ്ക്ക് പൊരുതിയിട്ടും സുചികയെ ചതിച്ചത് 'വെയ്റ്റ് റൂൾ'
700 ഗ്രാം വില്ലനായി; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എംഎംഎയിൽ സുചിക തരിയാലിന് സ്വർണപ്പോരാട്ടം നഷ്ടമായി, ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെങ്കലം.
Published : September 21, 2026 at 2:00 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സില് ചരിത്ര വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ സുചിക തരിയാൽ. വനിതകളുടെ ട്രഡീഷണൽ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലാണ് സുചിക ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. എന്നാൽ, സ്വർണപ്പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഫൈനൽ യോഗ്യതയ്ക്ക് തൊട്ടരികിൽ വെച്ച് കഠിനമായ ചില നിയമങ്ങളാണ് സുചികയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഹുയി ഹൂൺ തിയോയുമായി നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിനൊടുവിലാണ് സുചികയ്ക്ക് ഫൈനൽ നഷ്ടമായത്.
ആവേശം നിറഞ്ഞ പോരാട്ടം
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇരുതാരങ്ങളും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. തന്റെ ജൂഡോ അടവുകൾ സമർത്ഥമായി പുറത്തെടുത്ത സുചിക എതിരാളിയെ നിലംപരിശാക്കി ശക്തമായ പ്രഹരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മികച്ച ബോക്സിങ് കരുത്തിലൂടെ സിംഗപ്പൂർ താരം തിരിച്ചുവന്നു.
India’s first Asian Games medal in MMA!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 21, 2026
Congratulations to Suchika Tariyal on winning the Bronze Medal in the Women’s Traditional-60 kg category at the #AsianGames2026.
With MMA making its debut at the Asian Games, Suchika has etched her name in history as India’s first Asian… pic.twitter.com/XabQkYk84I
ഒന്നാം റൗണ്ട് സിംഗപ്പൂർ താരം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ സുചിക ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതോടെ മത്സരം ഒരു മിനിറ്റ് നീളുന്ന അധിക സമയത്തേക്ക് നീളുകയായിരുന്നു. അധിക സമയത്ത് തിയോ മത്സരം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയതോടെ ഫലപ്രഖ്യാപന വേളയിൽ സുചിക ഏറെ നിരാശയിലായിരുന്നു. റഫറിക്കൊപ്പം നടുവിൽ നിൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച സുചിക തന്റെ പ്രതിഷേധവും അറിയിച്ചു.
700 ഗ്രാം കവർന്ന സ്വർണക്കനവ്
മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ എംഎംഎ ഫെഡറേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും 1000 യുഎസ് ഡോളർ ഫീസ് ഒടുക്കി പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 10 ജഡ്ജുമാര് വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് മത്സരം 'സമനില' ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ടൂർണമെന്റിലെ കടുത്ത നിയമങ്ങൾ വില്ലനായത്. സമനിലയായാൽ താരങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം കണക്കിലെടുക്കും എന്ന നിയമപ്രകാരം, സിംഗപ്പൂർ താരത്തിന് സുചികയേക്കാൾ 700 ഗ്രാം തൂക്കം കുറവായിരുന്നു. രാവിലെ എടുത്ത ഭാര പരിശോധനയിൽ തൂക്കം കുറവായിരുന്നതിനാൽ സിംഗപ്പൂർ താരത്തെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫൈനലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സുചികയ്ക്ക് വെങ്കലം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.
VIDEO | Nagoya, Japan: Suchika Tariyal was left heartbroken after a closely fought bout ended in a controversial weight-based ruling, but the Indian fighter still created history by winning the country’s maiden Asian Games medal in mixed martial arts at the 20th edition of the… pic.twitter.com/J7mZgRncAC— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2026
നിയമം പറയുന്നത്?
ഏഷ്യൻ എംഎംഎ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അധിക സമയത്തും മത്സരം സമനിലയിലായാൽ വിജയിയെ നിർണ്ണയിക്കാൻ ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്:
- ആദ്യം മത്സരത്തിനിടെ താരങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വാർണിങ്ങുകൾ (Warnings) പരിശോധിക്കും.
- വാർണിങ്ങുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ, ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിലയിരുത്തും.
- ഇതും തുല്യമാണെങ്കിൽ, മത്സരത്തിന് മുൻപുള്ള ശരീരഭാരം നോക്കും.
- ശരീരഭാരത്തിലും വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ മത്സരശേഷമുള്ള ഭാരം നോക്കും. അതിലും തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിമാർ ഫ്ലാഗ് ഉയർത്തി വിജയിയെ തീരുമാനിക്കും.
ഈ കേസിൽ മത്സരത്തിന് മുൻപുള്ള ശരീരഭാരത്തിൽ സിംഗപ്പൂർ താരം 700 ഗ്രാം കുറവായിരുന്നതാണ് സുചികയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. എങ്കിലും, 36-കാരിയായ സുചികയുടെ ഈ വെങ്കല നേട്ടം ഇന്ത്യൻ മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് രംഗത്തെ വളർന്നുവരുന്ന പ്രതിഭകൾക്ക് പ്രചോദനമാണ്.
Also Read: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് മുൻപുള്ള ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ്; ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യ- ജപ്പാൻ ക്രിക്കറ്റ് പോരാട്ടം